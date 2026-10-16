Nơi khơi nguồn đam mê và lan tỏa tình yêu âm nhạc

CLB Tình ca Sơn La biểu diễn tại Ao cá Bác Hồ - Quảng trường Tây Bắc.

Mỗi tháng 2 lần vào tối thứ bảy, khi ánh đèn đường vừa thắp sáng dọc Phố đi bộ Hoàng Quốc Việt, không khí nơi đây lại bắt đầu náo nhiệt bởi tiếng đàn, tiếng hát và từng dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Trong không gian rộng mở ấy, đêm nhạc của câu lạc bộ (CLB) Tình ca Sơn La chính thức bắt đầu, mang đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn gần gũi và đầy cảm xúc. Sân khấu của CLB là một góc nhỏ giữa phố đi bộ đông đúc. Các thành viên có mặt từ rất sớm, tự lắp đặt âm thanh, ánh sáng, phân công từng người đảm nhận các vai trò ca sĩ, nhạc công, người chơi đàn organ, người gảy guitar, người gõ trống điện tử… Các tiết mục là những ca khúc theo chủ đề từng buổi diễn. Những ca khúc cách mạng, trữ tình hay sôi động được thể hiện một cách gần gũi, cảm xúc, gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu với âm nhạc.

Ông Hồ Văn Sơn, Chủ nhiệm CLB Tình ca Sơn La, chia sẻ: Tinh thần của CLB ngay từ khi thành lập là kết nối những người có cùng sở thích và đam mê âm nhạc, tạo một sân chơi âm nhạc dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. CLB hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần giao lưu vui vẻ, học hỏi kinh nghiệm, duy trì và nuôi dưỡng niềm đam mê. Chúng tôi mong muốn thông qua tiếng hát để lan tỏa tinh thần sống tích cực, gắn kết cộng đồng và làm giàu đẹp thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Để có được một không gian nghệ thuật gần gũi và giàu sức sống như hôm nay, đó là cả một hành trình vun đắp kể từ ngày CLB Tình ca Sơn La được thành lập và chính thức hoạt động từ năm 2018. Trải qua hơn 8 năm, từ một nhóm nhỏ ban đầu, đến nay trang Facebook của CLB đã thu hút hơn 600 thành viên theo dõi, tương tác và đồng hành. Trong đó, nòng cốt là hơn 60 thành viên hoạt động thường xuyên hiện đang sinh sống tại các phường Chiềng An, Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, xã Mai Sơn, Thuận Châu… Ngoài họp mặt sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần thì hơn một năm nay, Phố đi bộ Hoàng Quốc Việt đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của CLB mỗi tháng 2 tối thứ bảy.

Không gian sân khấu của CLB còn là nơi biểu diễn của các nhóm, CLB văn hóa, văn nghệ, dân vũ.

Bà Vì Thị Tâm, Hội Cà phê tỉnh Sơn La, thành viên CLB, chia sẻ: Các đêm diễn đều hoàn toàn miễn phí, dựa trên tinh thần tự nguyện cống hiến của từng cá nhân. Chúng tôi đã tận dụng không gian hoạt động của CLB để mở quầy giới thiệu sản phẩm cà phê Sơn La với mục đích vừa góp phần tích cực quảng bá cho thương hiệu cà phê của tỉnh vừa bán hàng. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ quầy cà phê đều được chuyển vào quỹ CLB để chi trả tiền hỗ trợ cho đội ngũ kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, thuê trang phục biểu diễn...

CLB còn được UBND phường Chiềng Cơi tin tưởng giao trách nhiệm quản lý, chọn lọc nội dung, sắp xếp tiết mục, nhân lực biểu diễn tại các sân khấu trên phố đi bộ. Để mỗi đêm diễn diễn ra suôn sẻ, CLB đã chủ động đưa ra các chủ đề thiết thực, huy động sự tham gia của các đội, nhóm, câu lạc bộ văn nghệ trong tỉnh tham gia. Nhiều đêm diễn còn thu hút các nhóm, CLB văn hóa, văn nghệ đến từ Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, Điện Biên tới biểu diễn giao lưu... Bà Đàm Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, đánh giá: CLB Tình ca Sơn La là nhóm hoạt động rất tích cực tại phố đi bộ. Mỗi chương trình đều được xây dựng với nội dung phong phú theo chủ đề, hấp dẫn và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tạo không gian nghệ thuật sống động, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Thường xuyên cổ vũ các chương trình của CLB, bà Lường Thị Chuyển, phường Chiềng Cơi, hào hứng nói: Tôi là người rất yêu văn hóa, văn nghệ nên thường xuyên đến xem các buổi biểu diễn của CLB Tình Ca Sơn La. Điều tôi thích nhất ở đây chính là phong cách biểu diễn mộc mạc, gần gũi. Qua từng lời ca, tiếng đàn, tôi cảm nhận được tình yêu quê hương Sơn La sâu sắc và sự đam mê, tâm huyết của các thành viên gửi gắm đến khán giả.

Mỗi đêm diễn của CLB Tình ca Sơn La không chỉ là không gian thăng hoa của giai điệu, mà còn là nơi những tâm hồn yêu âm nhạc gửi gắm nỗi niềm và sẻ chia niềm vui đến cộng đồng. Bằng những lời ca mộc mạc mà dạt dào cảm xúc, CLB Tình ca Sơn La đã trở thành nơi khơi nguồn đam mê âm nhạc, thắp sáng niềm tin và lan tỏa những giá trị sống đẹp đến mọi người.