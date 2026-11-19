Ngay từ những ngày đầu nhập học, học viên Học viện Biên phòng đã được đội ngũ cán bộ quản lý hướng dẫn thực hiện điều lệnh, rèn luyện lễ tiết, tác phong quân nhân, từng bước hình thành nền nếp chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Ảnh: PV

Thông qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, truyền thống của Học viện và lực lượng Bộ đội Biên phòng, học viên hiểu thêm về chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của các thế hệ đi trước, từ đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm tiếp bước cha anh. Ảnh: PV

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, Học viện Biên phòng từng bước đổi mới phương pháp truyền thụ kiến thức, tăng tính trực quan của bài giảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập. Ảnh: PV

Thông qua thực hành sử dụng trang thiết bị chuyên dùng và thực hiện các quy trình nghiệp vụ, học viên Học viện Biên phòng từng bước vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, nâng cao kỹ năng thực hành và năng lực chuyên môn, chuẩn bị hành trang trước khi về đơn vị công tác. Ảnh: PV

Chú trọng huấn luyện sát yêu cầu thực tiễn, Học viện Biên phòng tăng cường rèn luyện cho học viên kỹ năng quân sự, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và khả năng xử lý những tình huống có thể phát sinh trong công tác. Ảnh: PV

Bên cạnh các giờ học chính khóa, những buổi sinh hoạt, giao lưu, trao đổi kiến thức tạo điều kiện để học viên Học viện Biên phòng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao sự tự tin, tính chủ động và tinh thần học hỏi. Ảnh: PV

Sau những năm tháng học tập, rèn luyện dưới mái trường Học viện Biên phòng, các thế hệ sĩ quan mang theo hành trang tri thức, bản lĩnh và phương pháp công tác được bồi đắp qua sự dìu dắt của thầy cô giáo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: PV

Cẩm Linh (thực hiện)