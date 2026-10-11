Nỗi khổ vỉa hè thi công kéo dài

Vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu sáng 7/10. Ảnh: P.L

Sao cứ dang dở?

Chứng kiến dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Tống Phước Phổ được triển khai, người dân trong khu vực rất phấn khởi và mong mỏi tình trạng ngập úng được khắc phục, ô nhiễm môi trường chấm dứt, đi lại, kinh doanh thuận lợi. Thế nhưng, suốt nhiều tháng qua, việc thi công nâng cấp tuyến đường “kéo rê” khiến cuộc sống của người dân tại tổ 38, phường Hòa Cường gặp nhiều phiền phức.

Đây là một trong những trục giao thông chính của phường Hòa Cường, có mật độ dân cư cao, phương tiện tham gia giao thông đông đúc, kết nối các đường Tiểu La, Nguyễn Sơn Trà, Núi Thành... Sau thời gian ngắn thi công rậm rịch thì dự án bắt đầu làm nhỏ giọt, máy móc, công nhân thưa dần khiến lòng đường, vỉa hè ngổn ngang, dang dở. Không chỉ gây bụi bặm vào ngày nắng, lầy lội vào ngày mưa, kiểu thi công chắp vá còn cản trở việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Đặng Đông (người dân tổ 38, phường Hòa Cường) cho biết, mưa xuống nước đọng, bùn lầy sinh hoạt rất bất tiện. Nhiều người tham gia giao thông bị té ngã vì đường gồ ghề lại nhiều chướng ngại vật. Có thời điểm một số hố ga, nắp cống được che chắn qua loa, tạm bợ nhìn rất nguy hiểm.

Một số tuyến đường đông khách du lịch tại phường Ngũ Hành Sơn cũng đang vấp phải tình trạng tương tự khi dự án cải tạo vỉa hè thi công ì ạch. Đáng chú ý, đường Lê Quang Đạo, đoạn từ Phan Tứ đến Ngô Thì Sĩ kéo dài khoảng hơn 100m được tập kết nhiều đống cát trên vỉa hè nhưng không hiểu vì sao qua nhiều ngày vẫn để vậy khiến người dân, du khách đi bộ phải né xuống lòng đường. Không chỉ cản trở việc đi lại, những ngày có gió lớn, cát bụi thốc lên gây phiền hà cho người dân, ảnh hưởng đến học sinh của Trường Chuyên biệt Thanh Tâm và Trường Cao đẳng Đà Nẵng ở phía đối diện.

“Không hiểu vì sao cát được chở đến chất nhiều đống trên vỉa hè, ống chờ dây cáp điện thì lộ thiên chỏng chơ mà mãi không thấy nhà thầu thi công hoàn thiện. Đường thì nhỏ, người dân, du khách đi qua đoạn này phải né hết xuống lòng đường”, chị Nguyễn Thị Tính, người dân kinh doanh tại ngã tư đường Ngô Thì Sĩ - Lê Quang Đạo cho hay.

Cũng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, việc nâng cấp, cải tạo vỉa hè các tuyến đường Phạm Kiệt, Đỗ Bá… được nhân dân, các hộ kinh doanh phấn khởi ủng hộ nhưng tiến độ thi công chậm khiến việc kinh doanh, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn.

Trong khi đó, cơn mưa sáng 7/10 làm đoạn vỉa hè thi công dang dở trên đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Liên Chiểu (đoạn đối diện Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên) trở nên ngổn ngang. Lớp đá mi vừa được đổ xuống để làm mặt bằng trong khi giá hạ từ nền cũ chưa được giải phóng gây cản trở lối đi, bất tiện cho sinh hoạt, kinh doanh của người dân. Nước mưa thấm vào đất đá trên vỉa hè đang thi công, chảy ra lòng đường thành từng dòng làm mất vệ sinh, phương tiện giao thông chạy qua nhanh khiến nước bùn văng tung tóe.

“Tôi không hiểu vì sao không đẩy tiến độ thi công dứt điểm trong mùa hè mà để đến mùa mưa rất phiền hà. Đi lại và buôn bán khó khăn. Bình thường học sinh tan trường là đứng ở vỉa hè chờ bố mẹ đến đón, nay gặp mưa nhưng không dám vào trú vì lầy lội. Mong nhà thầu thi công nhanh nhanh”, anh Bắc, một hộ kinh doanh đối diện Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên sốt ruột nói.

Vỉa hè Đường Lê Quang Đạo đoạn trước Trường Chuyên biệt Thanh Tâm và Cao đẳng Đà Nẵng có nhiều đống cát chất cao khiến người dân, khách du lịch phải đi dưới lòng đường (ảnh chụp ngày 6/10). Ảnh: P.L

Chấn chỉnh từ tiến độ đến chất lượng

Chủ tịch UBND phường Hòa Cường Trương Thanh Dũng cho biết, trước bức xúc của nhân dân, cơ quan chức năng của phường đã nhiều lần xuống kiểm tra hiện trường và có văn bản gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, có phương án đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. “Những phản ánh của cử tri là chính xác và chính đáng. Chính quyền ghi nhận và báo cáo kịp thời UBND thành phố, đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình. Đặc biệt là trong bối cảnh mùa mưa đang đến”, ông Dũng cho hay.

Trước phản ánh của người dân, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn trương rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh công tác thi công vỉa hè trên địa bàn thành phố. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ, chất lượng thi công, cao độ, kết cấu, khả năng thoát nước, tình trạng sụt lún, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, đối với các vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, đào xới nhưng chưa hoàn thiện hoặc đã thi công nhưng chất lượng chưa bảo đảm, sở yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục. Các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp chậm tiến độ, chất lượng thi công không bảo đảm hoặc phát sinh tồn tại, bất cập trong quá trình thi công. Nếu xác định có tồn tại, hạn chế, cần làm rõ trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời yêu cầu khắc phục và xử lý theo hợp đồng, quy định có liên quan.

Để đảm bảo tiến độ trước mùa mưa, các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thiện dứt điểm từng đoạn, từng khu vực và kịp thời hoàn trả mặt bằng. Không để việc thi công kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.

Nhằm phối hợp xử lý hiệu quả tình trạng thi công kéo dài, Sở Xây dựng đề nghị các xã, phường tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thi công các công trình, hạng mục vỉa hè trên địa bàn; kịp thời phản ánh, phối hợp chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các trường hợp thi công kéo dài.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý chủ động kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời xử lý các tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình thi công vỉa hè, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.