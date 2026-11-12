CityHub

Nơi khách xếp hàng, chụp ảnh với siêu xe ở quán của Văn Mai Hương

Ngày đăng 12/11/2026 Bài Phương Lâm - Quỳnh Nhi

Được chú ý nhờ quán cà phê của người nổi tiếng, 02 Commons trong tòa nhà cũ ở Thảo Điền (TP.HCM) kết hợp mua sắm, cà phê và bar, thu hút khách khám phá.

Thông tin

Địa chỉ 02 Trần Ngọc Diện, An Khánh, TP.HCM

Giờ mở cửa 7:00 đến 22:30

Khung giờ đông Sau 11h trưa

Bên trong có gì Quán bar ,thời trang, phụ kiện, cà phê, ăn uống

Đầu tháng 6, cà phê Đèn Dầu của ca sĩ Văn Mai Hương khai trương trên đường Trần Ngọc Diện, khu vực Thảo Điền, TP.HCM. Tên tuổi chủ quán cùng dàn siêu xe đậu trong khuôn viên tạo sức hút trên mạng xã hội, khiến nhiều người tìm đến chụp ảnh, check-in.

Sự chú ý này tạo đà cho tổ hợp 02 Commons khi chính thức khai trương vào tháng 8. Bên cạnh Đèn Dầu, nơi đây còn có Hôm - tiệm matcha và cà phê gắn với nhà sáng tạo nội dung Dino Vũ. Các lựa chọn mua sắm, ăn uống và vui chơi trong cùng khuôn viên dần thu hút cả những vị khách quay lại để trải nghiệm thêm.

Đây là lần thứ ba tôi đến đây rồi

Gia Kỳ, làm công việc sáng tạo nội dung về thời trang, là một trong số đó. Những góc quay, chụp đa dạng khiến Kỳ nhiều lần lựa chọn tổ hợp làm nơi thực hiện nội dung. “Đây là lần thứ ba tôi đến đây rồi”, anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong khi khách dần hình thành thói quen ghé lại, các trải nghiệm tại tổ hợp cũng tiếp tục được bổ sung. Cuối tháng 9, cửa hàng đa nhãn Backdate ra mắt, quy tụ nhiều thương hiệu thời trang trong cùng một không gian. Sự xuất hiện của những cửa hàng mới mở thêm lý do để khách quay lại, đồng thời cho thấy dư địa phát triển của tổ hợp sau giai đoạn khai trương.

"Làn gió mới" trong tòa nhà cũ

Được cải tạo từ một tòa nhà cũ, tổ hợp giữ lại phần lớn cấu trúc không gian, đồng thời để mỗi thương hiệu thể hiện phong cách riêng. Các cửa hàng thời trang, quán cà phê và bar nằm xen kẽ ở những tầng dưới, còn phía trên dành cho văn phòng và hoạt động sáng tạo.

Trong khuôn viên, quán cà phê của Văn Mai Hương được cải tạo từ một căn nhà cấp bốn, lấy cảm hứng từ wabi-sabi, quan niệm thẩm mỹ Nhật Bản đề cao vẻ đẹp mộc mạc và những dấu vết không hoàn hảo. Tông xám chủ đạo, các mảng tường thô và nền xi măng kết hợp với nội thất gỗ tạo nên không gian tối giản.

Quán có cả chỗ ngồi trong nhà lẫn khoảng sân ngoài trời. Thực đơn khá gọn, gồm cà phê, trà, matcha và một số loại bánh, mức giá khoảng 55.000-100.000 đồng. Cà phê được phục vụ bằng phin gốm thiết kế riêng.

Bước sang tầng trệt của tòa nhà chính, không gian chuyển sang vẻ hiện đại với những cửa hàng bao quanh bằng kính, để khách nhìn thấy sản phẩm trưng bày bên trong. Cầu thang vẫn giữ kích thước cũ, khá hẹp nên hai người khó tránh nhau khi đi ngược chiều.

Tầng 1 chia thành hai khu. Một nửa dành cho quầy cà phê và bánh, nửa còn lại là nơi đặt hai cửa hàng thời trang thiết kế. Cả hai theo phong cách nữ tính, với những mẫu đầm cao cấp có đường nét tối giản. Giá trang phục dao động khoảng 275.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng.

Ở khu cà phê, quầy dài bằng gỗ nâu đỏ, đồ gốm, cây xanh và góc nghe đĩa than tạo cảm giác ấm cúng, khác với tông xám và bề mặt thô mộc của quán bên dưới. Không gian nhỏ, các nhóm khách ngồi sát nhau, vừa uống cà phê, ăn bánh vừa trò chuyện rôm rả.

Ở tầng 2, hai cửa hàng thời trang theo đuổi hai phong cách đối lập. Một bên là trang phục unisex cá tính, bên còn lại thiên về những mẫu đầm nữ tính. Giá trang phục dao động ở mức cao hơn, khoảng 500.000 đồng đến hơn 4 triệu đồng.

Nhịp sinh hoạt tại tổ hợp còn thay đổi theo giờ. Ban ngày, khu vực quán bar ở tầng lửng khá yên ắng. Sau 17h30, nơi đây bắt đầu đón khách, trở thành một trong những điểm sôi động của tổ hợp về đêm.

Đi tìm lối riêng

Tại đây, những cái tên gắn với người nổi tiếng góp phần tạo sức hút ban đầu cho tổ hợp. Khi các thương hiệu F&B có phần chiếm ưu thế về truyền thông, những nhãn hàng khác vừa được hưởng lợi từ dòng khách chung, vừa phải tìm cách thu hút sự chú ý và giữ chân khách bằng dấu ấn riêng.

Đại diện HÔM nhìn nhận khi nhiều mô hình F&B tương đồng cùng hoạt động, việc phân chia lượng khách là điều khó tránh khỏi. Thương hiệu có tệp khách không phù hợp với tinh thần chung của tổ hợp cũng có thể gặp khó khăn.

Nhưng dù ở đâu, chúng tôi vẫn giữ bản sắc và DNA của riêng mình. Tôi tin rằng khi một thương hiệu đủ rõ ràng về cá tính, nó sẽ tự nhiên tìm được những người đồng điệu

So với cửa hàng độc lập chỉ cách vài trăm mét, điểm bán trong tổ hợp còn phụ thuộc vào sức hút và cách vận hành của cả khu. Trong bối cảnh đó, quán chọn giữ cá tính riêng thay vì áp dụng cùng một cách bố trí cho mọi địa điểm. Quán được thiết kế dựa trên cấu trúc và đặc điểm sẵn có, nhưng cùng hướng đến cảm giác ấm cúng, gần gũi.

"Nhưng dù ở đâu, chúng tôi vẫn giữ bản sắc và DNA của riêng mình. Tôi tin rằng khi một thương hiệu đủ rõ ràng về cá tính, nó sẽ tự nhiên tìm được những người đồng điệu", đại diện quán chia sẻ.

Với Bar Rơm, kiến trúc cũ và cộng đồng sáng tạo tại tổ hợp là những yếu tố thu hút đội ngũ đặt quán ở đây. Người đến uống cà phê, đi dạo hay mua sắm có thể tình cờ biết đến quán, mở ra cơ hội tiếp cận những vị khách mà thương hiệu khó tự tìm tới.

Đổi lại, quán không có mặt tiền, lối vào khó nhận biết. Khách phải lên cầu thang tầng lửng, nhìn qua một ô cửa sổ nhỏ mới nhận ra không gian bên trong. Buổi tối, khi nhiều cửa hàng đã đóng cửa, tòa nhà trở nên yên tĩnh hơn, buộc quán phải tìm cách thu hút khách hàng.

Quán chăm chút từng chi tiết như ghế vintage, bảy bức tranh vẽ chó mèo của những người sáng lập, đồng thời lắng nghe góp ý và bổ sung món mới sau mỗi 2-3 tuần. Sức hút chung giúp khách biết đến quán, còn việc khiến họ quay lại vẫn phụ thuộc vào trải nghiệm tại chỗ.

Với DUC STUDIO, tìm lối riêng trong tổ hợp không có nghĩa là thay đổi thiết kế để chiều lòng mọi nhóm khách. Khi đứng cạnh nhiều nhãn hàng, đơn vị hướng đến những người đồng cảm với ngôn ngữ thiết kế của mình.

Sự hiện diện tại tổ hợp được thương hiệu xem là một điểm chạm để tiếp cận khách mới, bổ trợ cho cửa hàng độc lập, nơi có thể truyền tải đầy đủ tinh thần thương hiệu. Khách có thể ghé xem, ghi nhớ sản phẩm rồi mua qua website hoặc cửa hàng riêng vào một thời điểm khác, nên lượng khách sẵn có chưa bảo đảm doanh thu tăng ngay.

Chúng tôi không muốn hiện diện ở thật nhiều nơi chỉ để được nhìn thấy. Chúng tôi muốn xuất hiện ở những nơi thực sự có ý nghĩa đối với sự phát triển của thương hiệu

“Chúng tôi không muốn hiện diện ở thật nhiều nơi chỉ để được nhìn thấy. Chúng tôi muốn xuất hiện ở những nơi thực sự có ý nghĩa đối với sự phát triển của thương hiệu”, đại diện thương hiệu nói.

Do đó, thương hiệu đánh giá điểm bán qua doanh thu trực tiếp, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí vận hành, khả năng tiếp cận khách mới và mức độ khách quay lại. Giữ được bản sắc là cách tìm chỗ đứng giữa nhiều lựa chọn, còn hiệu quả tài chính vẫn là điều kiện để gắn bó lâu dài.

Mô hình tổ hợp thời trang, ẩm thực, giải trí đã và đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều nước châu Á. Ở Bangkok (Thái Lan), tổ hợp Market Place Thonglor chọn các điểm bán theo nhu cầu của khách ở từng khung giờ.

Theo công bố tháng 3/2026 của đơn vị phát triển Central Pattana, tổ hợp có tổng diện tích sàn 14.257 m², quy tụ khoảng 45 thương hiệu và đặt mục tiêu đón 5.000 lượt khách mỗi ngày. Quán cà phê và tiệm bánh phục vụ khách buổi sáng, nhà hàng đón khách ăn trưa, còn bar và câu lạc bộ tạo thêm lý do để ghé vào buổi tối.

Việc các thương hiệu có thể bổ trợ cho nhau đến đâu vì thế còn phụ thuộc vào cách tổ hợp kết nối các hoạt động trong ngày, để khách có lý do ở lại lâu hơn hoặc quay lại vào một khung giờ khác.

#CityHub là mini series của Tri Thức - Znews khám phá những tổ hợp mua sắm, ẩm thực và sáng tạo, nơi người trẻ thổi hồn vào không gian cũ để tạo nên điểm hẹn mới cho cư dân đô thị và du khách. Mỗi địa điểm mang một bản sắc riêng, được định hình bởi ý tưởng của người gây dựng, những thương hiệu cùng góp mặt và cộng đồng tìm đến.

Qua đó, series kể câu chuyện về cách những không gian quen thuộc được làm mới, góp phần định hình thói quen vui chơi và tạo thêm sức hút cho du lịch thành phố.