Nơi kết nối giao thương, mở rộng thị trường

Không gian kết nối sản phẩm các vùng miền

Hội chợ có quy mô 240 gian hàng, trong đó 200 gian hàng tiêu chuẩn được hỗ trợ 80% chi phí thuê từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2026 và 40 gian hàng xã hội hóa. Các gian hàng bố trí theo từng khu vực, thuận tiện cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và người dân, du khách tham quan, mua sắm. Việc hỗ trợ chi phí gian hàng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhất là các đơn vị có quy mô nhỏ, tham gia quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cà phê của HTX Ara - Tay Coffee.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, nhận xét: Tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp, thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, mang đến sự phong phú về chủng loại hàng hóa. Cách bố trí các khu trưng bày hợp lý, giúp khách tham quan tiếp cận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng vùng miền, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chế biến, có giá trị gia tăng cao.

Trong những ngày diễn ra hội chợ, các gian hàng giới thiệu đa dạng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền, như: Na dai, chanh leo, bơ, thanh long, hồng giòn, sầu riêng, bánh chưng gù, bánh hoa tam giác mạch... Sự phong phú về hàng hóa, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Gian hàng trưng bày các loại trái cây tươi.

Gian hàng trưng bày sản phẩm mật ong của xã Vân Hồ.

Nổi bật tại hội chợ là khu vực trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm các sản phẩm cà phê Arabica Sơn La. HTX Nông nghiệp tổng hợp Phiêng Tam, phường Chiềng An, giới thiệu quy trình rang xay cà phê nguyên chất; HTX Ara-Tay Coffee mang đến sản phẩm cà phê Arabica do phụ nữ dân tộc Thái tại xã Mường Chanh sản xuất, với phương pháp chế biến tạo hương vị đặc trưng. Các địa phương Muổi Nọi, Nậm Lầu giới thiệu sản phẩm cà phê sơ chế, chế biến và những kết quả ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất. Trong đó, sản phẩm "Cà phê Muổi Nọi" được giới thiệu tới người tiêu dùng tại hội chợ.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty CP Phúc Sinh Sơn La.

Các gian hàng của HTX Cà phê Bích Thao, Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La, Công ty cổ phần Cà phê Sơn La cũng thu hút đông đảo khách tham quan, thưởng thức. Chị Vũ Thị Hòa, xã Mai Sơn, chia sẻ: Tham quan hội chợ năm nay, tôi rất ấn tượng với các sản phẩm cà phê của Sơn La. Sản phẩm được đầu tư về mẫu mã, bao bì, mang nét văn hóa riêng của địa phương. Được trực tiếp thưởng thức cà phê Arabica rang mộc, tôi càng thêm tự hào về sản phẩm của quê hương.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B, thành phố Hà Nội.

Không gian hội chợ còn là nơi giao lưu, kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê trong cả nước. Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B, thành phố Hà Nội, giới thiệu các sản phẩm cà phê rang mộc, cà phê sấy lạnh, cà phê chồn và thiết bị pha chế. Công ty TNHH Cà phê Nguyên chất Thái Châu, tỉnh Lâm Đồng, mang đến các sản phẩm cà phê, atiso, ca cao, đông trùng hạ thảo và đặc sản Đà Lạt.

Ông Phạm Xuân Hưng, người sáng lập Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B, cho biết: Tham gia hội chợ, doanh nghiệp mang đến các dòng cà phê Arabica từ Cầu Đất và Robusta từ Buôn Ma Thuột. Đây là dịp để chúng tôi giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị trường Tây Bắc, đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, chế biến và phát triển thương hiệu cà phê với các doanh nghiệp Sơn La.

Chung nhận định, bà Trương Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cà phê Nguyên chất Thái Châu, chia sẻ: Đây là lần thứ hai doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại tại Sơn La. Chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì các hội chợ, chương trình kết nối giao thương để doanh nghiệp các địa phương thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Gian hàng trưng bày máy bay nông nghiệp của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Phương Tín, tỉnh Lạng Sơn.

Lan tỏa giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua bán sản phẩm, hội chợ còn tổ chức các không gian trải nghiệm văn hóa cà phê, nghệ thuật tạo hình từ hạt cà phê, thưởng thức cà phê miễn phí và giới thiệu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những hoạt động đã tạo thêm sức hấp dẫn cho hội chợ, giúp người dân tiếp cận các sản phẩm, công nghệ mới.

Đáng chú ý, gian hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Phương Tín, tỉnh Lạng Sơn, giới thiệu các dòng máy bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp, có khả năng phun thuốc bảo vệ thực vật, rải phân bón và vận chuyển vật tư, với giá từ trên 200 triệu đến trên 400 triệu đồng/máy. Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ máy SG, Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu máy phân loại quả tươi SG-ACDL3, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ học sâu để nhận diện, phân loại sản phẩm theo hình dạng, màu sắc, kích thước và phát hiện lỗi. Các thiết bị thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất nông nghiệp.

Máy bắn màu quả tươi SG-ACDL3, của Công ty CP Thương mại dịch vụ máy SG.

Gian hàng trưng bày các máy pha chế của Công ty TNHH Hoàng Hiệp F&B, thành phố Hà Nội.

Anh Lường Văn Tuân, bản Lậm, xã Muổi Nọi, cho biết: Gia đình có hơn 2 ha cà phê. Đến hội chợ, tôi cùng nhiều hộ trong bản dành thời gian tìm hiểu các loại máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Tôi đặc biệt quan tâm đến máy bay nông nghiệp vì có thể giúp giảm công lao động, nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng. Tôi đang tính phương án liên kết các hộ, góp vốn mua chung thiết bị để sử dụng.

Cùng với đó, sự tham gia của các doanh nghiệp phân bón như Lâm Thao, Bình Điền, Bio Việt Nam, Hà Bắc, Tiến Nông đã giúp nông dân có thêm cơ hội tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận các giải pháp dinh dưỡng cây trồng, kỹ thuật canh tác, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Gian hàng trưng bày sản phẩm phân bón Tiến Nông.

Điểm nổi bật của hội chợ năm nay là sự kết hợp giữa quảng bá sản phẩm đặc trưng với giới thiệu công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến nông sản. Qua đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu thị trường, tiếp cận những giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, thông tin: Hội chợ thu hút khoảng 300.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 25 tỷ đồng. Thông qua hội chợ, các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc biệt là cà phê Arabica Sơn La, được quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng và các đối tác trong, ngoài tỉnh. Nhiều hợp đồng mua bán, biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, tạo cơ hội mở rộng thị trường và phát triển các mối liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Thành công của Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 đã góp phần tạo dấu ấn cho Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của Sơn La đến đông đảo người dân, du khách. Đồng thời, khẳng định hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại gắn với văn hóa, du lịch; mở rộng cơ hội giao thương, kết nối sản xuất với thị trường, thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.