Nồi inox dùng bao nhiêu năm thì nên thay? 5 dấu hiệu cảnh báo không nên tiếc

Nhiều gia đình có thói quen mua một bộ nồi inox rồi sử dụng từ năm này qua năm khác. Bề ngoài nồi vẫn sáng bóng, không có dấu hiệu gỉ sét nên ít ai nghĩ đến chuyện thay mới.

Thực tế, nồi inox không có hạn sử dụng cố định. Một chiếc nồi chất lượng tốt có thể dùng hàng chục năm, trong khi sản phẩm mỏng, gia công kém hoặc thường xuyên bị đun quá nóng có thể xuống cấp sớm hơn.

Vì vậy, thay vì chỉ căn cứ vào tuổi đời, người dùng nên kiểm tra tình trạng thực tế của lòng nồi, đáy nồi, quai cầm và các mối nối.

5 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay nồi inox

Lòng nồi xuất hiện vết rỗ sâu hoặc ăn mòn

Những chấm nhỏ trên bề mặt inox đôi khi chỉ là cặn khoáng chất hoặc vết bám thực phẩm. Tuy nhiên, nếu lòng nồi xuất hiện các lỗ rỗ sâu, vùng ăn mòn lan rộng, đặc biệt ở đáy và khu vực thường xuyên tiếp xúc với thức ăn, người dùng nên cân nhắc thay mới.

Không nên nhầm vết ố có thể làm sạch với những tổn thương thực sự trên bề mặt kim loại.

Đáy nồi cong vênh, biến dạng

Đáy nồi không còn phẳng khiến nồi tiếp xúc với mặt bếp kém, truyền nhiệt không đều và có thể gây mất ổn định khi đặt trên bếp.

Nếu đáy chỉ hơi biến dạng nhưng nồi vẫn đứng vững, người dùng có thể theo dõi thêm. Tuy nhiên, khi nồi bị cập kênh, không đặt chắc chắn hoặc đáy biến dạng nghiêm trọng, nên thay mới để tránh bất tiện và nguy cơ đổ thức ăn nóng.

Quai nồi hoặc các mối nối bị lỏng, nứt

Đây là dấu hiệu không nên chủ quan. Một chiếc nồi chứa đầy nước hoặc thức ăn nóng có trọng lượng lớn. Quai cầm bị lỏng, mối hàn nứt hoặc vít không còn chắc chắn có thể khiến nồi rơi, gây bỏng.

Nếu không thể khắc phục chắc chắn bằng cách sửa chữa phù hợp, tốt nhất nên ngừng sử dụng và thay nồi mới.

Đáy nhiều lớp bị phồng, bong tách hoặc nứt

Một số loại nồi inox có cấu tạo nhiều lớp, kết hợp inox với nhôm hoặc vật liệu khác để tăng khả năng truyền nhiệt. Khi đáy xuất hiện tình trạng phồng, tách lớp hoặc nứt, khả năng gia nhiệt có thể bị ảnh hưởng.

Với nồi có lớp phủ chống dính bên trong, nếu lớp phủ bong tróc nhiều hoặc lộ phần vật liệu bên dưới, người dùng cũng nên thay mới thay vì cố kéo dài thời gian sử dụng.

Gỉ sét hoặc ăn mòn ngày càng nghiêm trọng

Inox có khả năng chống gỉ nhưng không có nghĩa là hoàn toàn miễn nhiễm với ăn mòn. Việc tiếp xúc lâu với muối, hóa chất tẩy rửa không phù hợp hoặc điều kiện bảo quản kém có thể khiến bề mặt xuất hiện đốm gỉ.

Một vài vết ố bề mặt có thể làm sạch được. Tuy nhiên, nếu gỉ sét ăn sâu, tạo thành các hố rỗ hoặc liên tục xuất hiện trở lại ở nhiều vị trí, người dùng nên thay nồi.

Nồi inox đổi màu, xuất hiện vệt cầu vồng có cần bỏ đi?

Sau một thời gian đun nấu, lòng nồi inox có thể xuất hiện các vệt màu xanh, vàng, tím hoặc cầu vồng. Đây thường là hiện tượng thay đổi lớp oxit bảo vệ trên bề mặt do nhiệt độ cao, không đồng nghĩa với việc nồi bị nhiễm độc hay hỏng.

Những vết này thường có thể làm sạch bằng dung dịch chuyên dụng dành cho inox hoặc giấm pha loãng, sau đó rửa lại thật kỹ.

Tương tự, các đốm trắng do nước cứng, vết cháy vàng hoặc cặn khoáng cũng không nhất thiết là lý do phải bỏ nồi. Nếu bề mặt vẫn nhẵn, không xuất hiện lỗ rỗ sâu, nứt hay bong tách thì người dùng thường không cần thay mới chỉ vì nồi đổi màu.

4 cách giúp nồi inox bền hơn

Để kéo dài tuổi thọ nồi inox, người dùng nên tránh một số thói quen trong quá trình nấu nướng và vệ sinh:

Không đun nồi rỗng quá lâu: Đặc biệt ở mức nhiệt cao, việc quá nhiệt có thể khiến nồi đổi màu, cong đáy và ảnh hưởng đến kết cấu của một số loại nồi nhiều lớp.

Hạn chế để muối đọng lâu trong nồi: Không nên cho nhiều muối vào nước lạnh rồi để yên trước khi khuấy tan. Nên cho muối khi nước đã nóng và khuấy đều để hạn chế nguy cơ ăn mòn cục bộ.

Rửa nồi sau khi nấu: Với các món mặn, chua hoặc nhiều gia vị, nên vệ sinh sớm, tránh để thức ăn bám qua đêm.

Dùng dụng cụ vệ sinh phù hợp: Ưu tiên miếng rửa mềm, tránh búi sắt thô ráp và hóa chất chứa clo hoặc chất tẩy rửa không được khuyến nghị cho inox.

Nồi inox không nhất thiết phải thay sau 5 năm, 10 năm hay một khoảng thời gian cố định nào khác. Nếu nồi vẫn nguyên vẹn, đáy chắc chắn, lòng nồi không bị ăn mòn và các bộ phận hoạt động tốt, gia đình có thể tiếp tục sử dụng. Ngược lại, khi xuất hiện những hư hỏng ảnh hưởng đến kết cấu và khả năng sử dụng, không nên tiếc một chiếc nồi cũ mà bỏ qua nguy cơ mất an toàn.