Nơi hội tụ những thương hiệu trà

Câu chuyện về nghề chè được nối dài bên những chén trà thơm.

Dừng chân tại không gian của Hợp tác xã Hương Vân Trà, khách tham quan dễ dàng bị thu hút bởi những sản phẩm được sắp đặt đẹp mắt, đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Nhưng điều níu chân nhiều người không chỉ là những sản phẩm được giới thiệu, mà còn là câu chuyện về nghề chè được nối dài bên những chén trà thơm.

Trong dòng người tham quan, chúng tôi gặp ông Đỗ Quốc Việt, 71 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, người có 30 năm gắn bó với nghề kinh doanh chè. Ông cho biết: Nếu trước đây, sản xuất và kinh doanh chè chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống thì ngày nay, người trẻ đã mạnh dạn cải tiến phương thức chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sự đổi mới ấy không chỉ diễn ra trong quy trình sản xuất mà còn mở rộng sang cách khai thác và phát triển sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp đang tìm hướng đưa nguyên liệu trà vào các dòng đồ uống hiện đại, giúp hương vị đặc trưng của vùng chè tiếp cận những nhóm khách hàng mới.

Không gian Festival càng thêm phong phú khi những thương hiệu trà từ nhiều vùng miền cùng hội tụ. Hơn 70 gian trưng bày quy tụ các tên tuổi làm nên danh tiếng trà Thái Nguyên như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Khe Cốc… cùng sản phẩm đến từ Sơn La, Lào Cai, Lâm Đồng và các đơn vị quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc...

Nhiều dòng sản phẩm từ trà được chế biến phù hợp với người tiêu dùng.

Mỗi vùng chè mang một hương vị riêng, mỗi thương hiệu có cách tạo dựng dấu ấn khác biệt. Có sản phẩm kế thừa bí quyết chế biến qua nhiều thế hệ; có sản phẩm được đầu tư đổi mới từ quy trình sản xuất đến bao bì, mẫu mã. Sự giao thoa ấy tạo nên bức tranh đa sắc về ngành trà, nơi những giá trị truyền thống gặp gỡ tư duy phát triển mới, cùng hướng đến nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Với các hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh, Festival còn là cơ hội đưa sản phẩm vượt ra khỏi không gian quen thuộc của vùng nguyên liệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và đối tác.

Sức lan tỏa của trà không dừng lại ở những vùng chè trong nước. Sự hiện diện của các thương hiệu và đối tác quốc tế tại Festival mở ra cơ hội để những người yêu trà từ nhiều quốc gia gặp gỡ, tìm thấy tiếng nói chung trong văn hóa thưởng trà.

Với ông Lee Sang Sik đến từ Hàn Quốc, tình yêu trà cũng là động lực để kết nối với cộng đồng người yêu trà rộng lớn hơn. Không chỉ hướng đến thị trường quê nhà, ông mong muốn đưa trà đến với nhiều người tiêu dùng trên thế giới bằng sự tận tâm và tinh thần quan tâm đến sức khỏe.

“Dù ở Hàn Quốc, tôi vẫn mong muốn lan tỏa tình yêu trà đến những người yêu trà trên thế giới, bằng sự tận tâm và hướng đến sức khỏe của người tiêu dùng”, ông Lee Sang Sik bày tỏ.

Những cuộc gặp gỡ, câu chuyện sẻ chia bên chén trà đã làm nên ý nghĩa riêng của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Đây không chỉ là dịp để người làm chè giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, học hỏi kinh nghiệm mà còn là không gian kết nối các thương hiệu trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội phát triển.