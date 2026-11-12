Nới hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp lên 10 tỷ USD

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2184 ngày 11/11/2026 điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong năm 2026. Theo đó, hạn mức vay được nâng lên tối đa 10 tỷ USD/năm, tăng gần 3,9 tỷ USD so với kế hoạch ban đầu.

Quyết định số 2184 điều chỉnh kế hoạch vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh trong năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nới hạn mức vay nước ngoài trung, dài hạn lên 10 tỷ USD.

Cụ thể, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả được điều chỉnh lên tối đa 10 tỷ USD/năm.

Trước đó, theo Quyết định số 352, hạn mức vay này được xác định ở mức khoảng 6.124 triệu USD/năm. Như vậy, mức trần mới tăng gần 3,9 tỷ USD, tương đương khoảng 63,3% so với kế hoạch trước đó.

Không chỉ tăng hạn mức vay trung, dài hạn, Chính phủ cũng điều chỉnh tốc độ tăng dư nợ vay nước ngoài ngắn hạn tối đa lên 27% so với dư nợ cuối năm 2025. Mức được xác định trong kế hoạch trước đây chỉ vào khoảng 19-20%.

Việc điều chỉnh này giúp mở rộng đáng kể dư địa huy động vốn từ thị trường quốc tế cho khu vực doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng trong năm 2026. Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và mở rộng quy mô ngày càng lớn, nguồn vốn vay nước ngoài có thể trở thành một kênh bổ sung quan trọng bên cạnh tín dụng trong nước.

Tuy nhiên, các khoản vay được điều chỉnh lần này đều thực hiện theo phương thức tự vay, tự trả và không có bảo lãnh của Chính phủ. Do đó, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với nghĩa vụ trả nợ, đồng thời chủ động kiểm soát rủi ro từ biến động tỷ giá, lãi suất và điều kiện thị trường quốc tế.

Việc mở rộng hạn mức vay vì vậy cũng đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị vay vốn trong việc đánh giá khả năng trả nợ, cân đối nguồn ngoại tệ và sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm an toàn tài chính trong quá trình huy động vốn nước ngoài.