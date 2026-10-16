Noi gương các Anh hùng Liệt sĩ, thế hệ hôm nay ra sức dựng xây đất nước

Cựu chiến binh Trần Ngọc Sơn - nguyên Thượng sĩ Sư 330, Quân khu 9: Chiến dịch nhân văn

Phát biểu cảm xúc về Chiến dịch 500 ngày đêm và Lễ truy điệu đưa 731 HCLS từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, ông Trần Ngọc Sơn nhấn mạnh: "Theo tôi, trước đây do chưa đủ điều kiện, ngân sách để thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, di vật của các Anh hùng Liệt sĩ một cách bài bản. Hiện nay, quốc gia có ngân sách, khoa học - công nghệ phát triển vượt bậc nên việc triển khai Chiến dịch là rất phù hợp, cần thiết nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Mỗi hài cốt, di vật được xác định danh tính, quy tập về nghĩa trang hoặc về với gia đình không chỉ làm thân nhân, đồng đội các Anh hùng Liệt sĩ thấy an lòng, được bù đắp mà vong linh những chiến sĩ đã chọn hiến dâng cho Tổ quốc cũng phần nào được an ủi khi "Tổ quốc ghi công". Chiến dịch 500 ngày đêm và Lễ truy điệu, an táng 731 HCLS được tổ chức vào ngày 14/10/2026 rất nhân văn, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, được đông đảo nhân dân, gia đình các Liệt sĩ, các cựu chiến binh đánh giá rất cao".

Bà Dương Ngọc Lài (tỉnh Vĩnh Long): Chiến dịch rất ý nghĩa, phù hợp với nguyện vọng của các gia đình chính sách

Là con gái của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mười, là em gái của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Thu, gia đình có tổng cộng 7 anh, chị là Liệt sĩ và thương binh, cô Dương Ngọc Lài ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi hiện là cựu chiến binh. Gia đình tôi cống hiến cho Tổ quốc rất nhiều, hiện còn một anh trai đã hy sinh vẫn chưa biết nằm lại nơi nào trên dải đất quê hương nên chúng tôi luôn trăn trở, đau đáu nỗi nhớ thương, niềm mong mỏi kiếm tìm. Thấu hiểu được những mất mát, thiệt thòi của các gia đình chính sách, những Liệt sĩ chưa được xác định danh tính, quy tập về nghĩa trang nên sau khi nghỉ hưu tôi tham gia ngay vào Chi hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Công việc này không chỉ tốn thời gian, công sức mà đôi khi còn tốn kém cả tiền bạc cá nhân nhưng tôi nhiệt tình tham gia 12 năm rồi. Mỗi lần tìm kiếm có kết quả, thấy thân nhân gia đình Liệt sĩ, đồng đội của họ vui mừng, hạnh phúc thì lòng tôi cũng nở hoa, chợt nghĩ đến một ngày không xa gia đình mình cũng được vui như thế".

Lý giải về công việc đang đeo đuổi dù tuổi cao, sức yếu, cô Lài chia sẻ: "Mình đã kinh qua chiến trường ác liệt vào những năm 1968 - 1975 nên thấu cảm lý tưởng, niềm tin của những chiến sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, thống nhất cho non sông. Họ đã không tiếc sinh mạng, tuổi xanh vì Tổ quốc thì mình là đồng đội, là thế hệ sau phải có trách nhiệm tìm kiếm, quy tập đưa họ về đúng nơi, đúng vị trí trang trọng tại nghĩa trang và được "Tổ quốc ghi công" để anh linh những người ngã xuống được an nghỉ. Vì thế, khi nghe tin có ai đó chỉ nơi tìm kiếm là chúng tôi bắt tay làm luôn và hồi hộp từng giờ, từng ngày để chờ đợi kết quả rồi vỡ òa sung sướng khi có thành quả như mong muốn".

Nhắc về Chiến dịch 500 ngày đêm và Lễ truy điệu, án táng 731 HCLS, cô Lài bồi hồi: "Đảng và Nhà nước triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, di vật của các Anh hùng Liệt sĩ trên khắp các chiến trường trong và ngoài nước theo tôi rất có ý nghĩa, có giá trị nhân văn sâu sắc, phù hợp với nguyện vọng của các gia đình chính sách. Không biết mọi người ra sao, chứ ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức trên truyền hình, mạng xã hội. Thấy Chiến dịch tìm kiếm có hiệu quả rõ rệt, tôi mừng lắm. Câu chuyện tìm kiếm, đưa tiễn 731 HCLS từ Công viên Lê Thị Riêng tới an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM gây xúc động mạnh với người xem, có tình giáo dục truyền thống yêu nước, "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" rất sâu sắc, dễ cảm thụ và đi vào lòng người".

Thiếu tá Nguyễn Anh Duy - Công an phường An Phú, TPHCM: Chiến dịch có ý nghĩa sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" (triển khai từ tháng 15/3/2026 - 27/7/2027) là một chiến dịch có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch hiện thực hóa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, là hành động thực tế thể hiện sự thủy chung, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và toàn quân, toàn dân hướng đến ngày trọng đại này. Chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã dũng cảm hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, là trách nhiệm đạo đức của bao thế hệ tuổi trẻ hôm nay và mai sau hướng về những Anh hùng Liệt sĩ đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chiến dịch là cách giáo dục truyền thống cách mạng trực quan và sâu sắc nhất dành cho thế hệ trẻ.

Là một cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, việc tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến không chỉ là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là động lực to lớn để tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tôi luôn khắc ghi công lao những Anh hùng cách mạng, công lao to lớn những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Học tập phẩm chất cao đẹp của các thế hệ đi trước, tôi luôn noi gương tinh thần trung thành tuyệt đối với Đảng, dấn thân quên mình, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Tôi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối hành động cách mạng cụ thể mỗi ngày, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tinh thần của chiến dịch giúp thế hệ trẻ chúng tôi thúc đẩy lối sống trách nhiệm, biết ơn và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng, vì đất nước trong mỗi công dân.

Chúng tôi chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, thương bệnh binh và thân nhân Liệt sĩ.

Luật sư Vũ Quốc Hòa - Đoàn luật sư TP.Hà Nội: Tổ quốc chưa bao giờ thôi đi tìm những người con của mình

Đây không đơn thuần là một Chiến dịch tìm kiếm hài cốt, mà là một hành trình đi tìm lại tên tuổi, quê hương và sự trở về của những người đã hy sinh. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 HCLS, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính và đẩy mạnh giám định ADN. Điều xúc động nhất là chiến tranh đã đi qua rất lâu, nhưng Tổ quốc chưa bao giờ thôi đi tìm những người con của mình. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi di vật được phát hiện, mỗi cái tên được xác định lại là một gia đình có thêm cơ hội được khép lại một nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm. Đó chính là sự thể hiện sâu sắc của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Theo tôi, giá trị lớn nhất của chiến dịch đối với giáo dục thế hệ trẻ là giúp các em hiểu rằng: Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Một thế hệ đã từng phải rời mái nhà, rời cha mẹ, rời những người mình yêu thương để đi chiến đấu. Có người trở về, có người nằm lại nơi chiến trường và đến hôm nay vẫn chưa được gọi đúng tên. Vì vậy, giáo dục lòng yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều quá lớn lao. Có thể bắt đầu từ việc cho học sinh biết vì sao đất nước có ngày hôm nay, vì sao cần biết ơn những người đã hy sinh, vì sao phải trân trọng từng ngày được sống trong hòa bình, vì sao một ngôi mộ chưa có tên vẫn cần được tìm kiếm. Và vì sao lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa, mà còn nằm trong những con người, những gia đình và những câu chuyện có thật.

Là người được thụ hưởng nền hòa bình, chúng ta nên làm gì? Đây có lẽ là phần rất đáng nói. Chúng ta lớn lên khi tiếng súng đã im. Chúng ta được đi học, được vui chơi, được lựa chọn nghề nghiệp, được yêu thương và sống một cuộc sống bình thường. Vì thế, đôi khi chúng ta khó hình dung được chiến tranh đã lấy đi những gì. Nhưng khi nhìn những người lính hôm nay vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội giữa rừng sâu, khi thấy một di vật nhỏ được tìm thấy sau hàng chục năm, hay một gia đình cuối cùng được biết người thân mình đang ở đâu..., ta mới hiểu rằng hòa bình mà mình đang tận hưởng được đánh đổi bằng những mất mát rất thật.