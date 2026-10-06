Nối gót chồng vào tù vì gieo rắc 'cái chết trắng'

Bị cáo Nguyễn Thị Trang tại tòa.

Nguyễn Thị Trang (1974, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) có nhân thân xấu, từng nhiều lần vào tù vì ma túy. Trang từng 3 lần bị xử phạt tù vì tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, năm 1999, Trang bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Năm 2000, Trang được đặc xá nhưng đến năm 2001, Nguyễn Thị Trang tiếp tục “điền” vào cuộc đời mình bản án 7 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đặc biệt, năm 2010, Nguyễn Thị Trang tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy do chồng cầm đầu. Trong khi chồng chịu mức án tử hình thì Trang lĩnh mức án 2 năm tù giam.

Cuối năm 2011, Trang chấp hành xong hình phạt tù. Thời điểm này, chồng của Trang cũng đang ngồi tù vì buôn bán ma túy. Dù vậy, người đàn bà này vẫn không lấy đó làm bài học để quay đầu hoàn lương. Trái lại, Trang tiếp tục lao vào ma túy như con thiêu thân và tiếp tục phải trả giá cho hành vi này.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian cuối tháng 11-2025 đến đầu tháng 12-2025, do có quen biết với người phụ nữ tên Thủy (không rõ lai lịch, địa chỉ) nên hai người gặp nhau để trao đổi việc mua bán trái phép chất ma túy. Trang nói hiện tại chưa có tiền nhưng Thủy nói sẽ đưa “hàng” cho Trang bán rồi cho nợ, trả tiền sau.

Ngày 5-12-2025, Nguyễn Thị Trang đã mua của Thủy 2 bánh heroin với giá 320 triệu đồng. Sau đó, Trang dùng cân tiểu ly, chia nhỏ số ma túy trên thành nhiều gói nhỏ rồi cất giấu trong nhà mình để bán dần.

Chiều 14-12-2025, Trang lấy 3 gói ma túy bỏ vào túi quần với ý định đi xuống Cửa Lò (Nghệ An) bán cho những đối tượng nghiện quen biết từ trước. Tuy nhiên, khi Trang đi đến đường Mai Lão Bạng (phường Vinh Phú) thì bị lực lượng Công an phát hiện. Khám xét nơi ở của Trang, công an thu giữ thêm nhiều gói ma túy. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 824g ma túy.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Trang về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trang cho biết, sau khi ra tù do không có công ăn việc làm ổn định, trong khi hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ nên khi có người đặt vấn đề cho mua nợ ma túy để bán, Trang liền đồng ý.

HĐXX nhận định, hành vi buôn bán ma túy của bị cáo là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Bị cáo từng nhiều lần ngồi tù nhưng không lấy đó làm bài học để tu sửa bản thân mà tiếp tục phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người chứng kiến, người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trang 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mong sao đây là bản án cuối cùng để Trang suy nghĩ lại, tiếp tục sửa sai, cải tạo tốt để sớm được trở về làm lại cuộc đời.