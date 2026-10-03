Nối gót BTS, Stray Kids xác nhận không gửi sản phẩm tham dự GRAMMY 2027

JYP Entertainment xác nhận Stray Kids sẽ không tham gia quá trình tranh cử tại GRAMMY lần thứ 69. Đại diện công ty cho biết với truyền thông Hàn Quốc ngày 2/10: "Stray Kids không gửi sản phẩm dự GRAMMY".

Thông tin này gây chú ý bởi trước đó, cả 8 thành viên Stray Kids đều được bổ nhiệm làm thành viên bỏ phiếu của Recording Academy - đơn vị tổ chức GRAMMY. Điều này đồng nghĩa các thành viên có quyền tham gia quá trình bình chọn đề cử và người chiến thắng tại mùa giải năm nay.

Thế nhưng, trong khi có quyền bỏ phiếu cho những nghệ sĩ khác, Stray Kids lại quyết định không đưa sản phẩm của chính mình vào danh sách tranh cử.

Quyết định này càng đáng chú ý khi Stray Kids từng được xem là một trong những đại diện Kpop có khả năng xuất hiện trong danh sách đề cử GRAMMY năm nay. Ngày 1/10, Billboard đề cập Stray Kids như một trong những ứng viên đáng chú ý cho hạng mục mới Best Asian Pop Music Performance, trong bối cảnh BTS cũng không gửi sản phẩm tham dự.

Việc Stray Kids rút khỏi cuộc đua diễn ra không lâu sau khi BTS đưa ra quyết định tương tự. Trước đó, các thành viên BTS thông báo sẽ không gửi âm nhạc dự GRAMMY lần thứ 69.

Trong những chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 7, BTS bày tỏ mong muốn âm nhạc của mình được lắng nghe và yêu thích bởi chính giá trị âm nhạc, thay vì bị phân chia dựa trên khu vực hay ngôn ngữ.

Quyết định của BTS được đưa ra trong bối cảnh Recording Academy lần đầu tiên giới thiệu hạng mục Best Asian Pop Music Performance tại GRAMMY lần thứ 69. Hạng mục mới bao gồm các nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc đến từ khu vực châu Á, trong đó có những thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Ngay từ khi được công bố, hạng mục này đã tạo ra nhiều tranh luận. Một trong những vấn đề được đặt ra là liệu việc phân loại âm nhạc dựa trên khu vực địa lý và ngôn ngữ có phù hợp với sự phát triển ngày càng xuyên biên giới của thị trường âm nhạc hay không.

Đáng chú ý, ngày 1/10 theo giờ địa phương, Recording Academy xác nhận trên mạng xã hội rằng Best Asian Pop Music Performance vẫn sẽ được triển khai tại lễ trao giải GRAMMY lần thứ 69 như kế hoạch.

Như vậy, trong mùa GRAMMY năm nay, hai tên tuổi lớn của Kpop là BTS và Stray Kids đều sẽ không xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ tự gửi sản phẩm tranh cử. Điều này đặc biệt gây chú ý bởi cả hai đều là những nhóm nhạc Kpop đã tạo được dấu ấn đáng kể trên thị trường âm nhạc quốc tế và từng được nhắc đến trong những dự đoán liên quan đến GRAMMY.

GRAMMY lần thứ 69 dự kiến diễn ra vào ngày 7/2/2027 tại Crypto.com Arena ở Los Angeles, Mỹ. Trong khi cuộc đua đề cử vẫn đang thu hút sự quan tâm, việc BTS và Stray Kids cùng không gửi sản phẩm dự giải khiến mùa GRAMMY năm nay trở nên đặc biệt đáng chú ý đối với người hâm mộ Kpop.