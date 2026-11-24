Trẻ em Triều Tiên, Trung Quốc và Nga tham gia một sự kiện tại Trại Thiếu nhi Quốc tế Songdowon ngày 19/7, để đánh dấu việc các em bắt đầu kỳ trại tại đây. (Ảnh: KCNA/Yonhap)

Bình Nhưỡng đồng thời tuyên bố sẽ cân nhắc đóng cửa văn phòng ngoại giao của Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

Bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng các biện pháp trừng phạt của Thụy Sĩ là hành động “xâm phạm chủ quyền quốc gia và thể hiện thái độ thù địch đối với Bình Nhưỡng”, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Tuần trước, báo chí quốc tế đưa tin Thụy Sĩ đã bổ sung Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, với cáo buộc cơ sở này hợp tác với các nhóm có liên hệ với Nga để đưa trẻ em từ những khu vực của Ukraine mà Nga đang kiểm soát sang nơi khác.

Biện pháp của Thụy Sĩ tiếp nối những động thái tương tự của Anh và Liên minh châu Âu trong năm nay.

Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon nằm tại thành phố ven biển phía đông Wonsan của Triều Tiên, nơi giáo dục tinh thần yêu nước và lòng trung thành cho giới trẻ.

Cuối năm ngoái, một trang tin Ukraine đưa tin ít nhất hai trẻ em Ukraine đã được đưa đến đây.

Bà Kim Yo Jong cho biết, các lệnh trừng phạt đã phủ nhận nghĩa vụ của Triều Tiên trong việc bảo đảm cho mọi trẻ em có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa và giải trí, không phù hợp với uy tín quốc tế của Thuỵ Sĩ với tư cách quốc gia thúc đẩy chủ nghĩa nhân đạo.

“Tôi cho rằng cần phải xem xét lại một cách toàn diện quan hệ với Thụy Sĩ, một quốc gia không đáng tin cậy, bởi những hành động của họ không phù hợp với lời nói. Tôi sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao của chúng ta xem xét nghiêm túc vấn đề rút văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ khỏi Bình Nhưỡng trong vài ngày tới và thực hiện biện pháp phù hợp”, KCNA dẫn lời bà Kim.

Triều Tiên đã tiếp đón Ngoại trưởng Thụy Sĩ trong chuyến thăm vào tháng 10 vừa qua. Khi đó, hai bên nhất trí thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Thụy Sĩ mới đây đã mở văn phòng ngoại giao tại Bình Nhưỡng.

Kể từ năm 2023, Triều Tiên tăng cường đáng kể quan hệ với Nga và được cho là đã hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine, dựa trên hiệp ước đối tác toàn diện mà lãnh đạo hai nước ký năm 2024.