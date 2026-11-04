Nơi gắn kết cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ở cơ sở

Không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, các hội còn góp phần tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp với chính quyền, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Chi nhánh may TNG Đại Từ giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động tại địa phương.

Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác

Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tiếp cận thông tin, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện tự xây dựng mạng lưới hợp tác rộng khắp. Đây là một trong những lý do khiến việc thành lập hội doanh nghiệp tại các xã, phường nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Tại phường Phổ Yên, Hội Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 10-2025, trên cơ sở kế thừa cộng đồng hội viên của Hội Doanh nghiệp thành phố Phổ Yên trước đây.

Theo ông Phạm Thanh Bình, Giám đốc Công ty CP Kết cấu thép Tân Khánh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Phổ Yên, nhờ có sẵn lực lượng hội viên và những điều kiện cần thiết, quá trình vận động, thành lập hội diễn ra khẩn trương. Chỉ trong khoảng 60 ngày, Hội đã hoàn tất các bước thành lập và tổ chức đại hội.

Tuy nhiên, duy trì hoạt động hiệu quả sau khi thành lập mới là yêu cầu lâu dài. Theo ông Bình, khó khăn ban đầu là tăng cường kết nối giữa các hội viên, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng, thiết thực để doanh nghiệp vận dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Bình mong muốn có thêm các hoạt động giao lưu, kết nối với quy mô rộng hơn, không chỉ trong tỉnh mà còn với doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố khác. Qua đó, hội viên có điều kiện tìm hiểu năng lực của nhau, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm cơ hội phát triển.

Từ góc nhìn của tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên, đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hệ thống chính trị trong việc tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Việc thành lập hội doanh nghiệp tại các xã phường, hội doanh nghiệp FDI và hội doanh nghiệp phụ trợ cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm cơ hội hợp tác, cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài.

Sản xuất các sản phẩm từ thép tại Công ty CP Kết cấu thép Tân Khánh.

Đến tháng 9-2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 15.700 doanh nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng vốn đăng ký hơn 217.000 tỷ đồng.

Quy mô cộng đồng doanh nghiệp ngày càng mở rộng đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết, giúp các doanh nghiệp khai thác tốt hơn nguồn lực và cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục thành lập hội doanh nghiệp tại các xã, phường được kỳ vọng tạo mạng lưới liên kết từ cơ sở, giúp tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác giữa các thành phần kinh tế.

Các hội cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, giúp việc tiếp nhận kiến nghị, nắm bắt khó khăn và phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp được tập trung hơn.

Nâng cao năng lực, tham gia chuỗi cung ứng

Tại xã Điềm Thụy, nơi có nhiều khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế mà còn đồng hành với địa phương trong xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo ông Nguyễn Viết Đài, Phó Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy, các doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên tham gia những hoạt động như Tháng cao điểm Vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng, xóa nhà dột nát, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ở phường Vạn Xuân, Hội Doanh nghiệp được xác định là một trong những lực lượng đồng hành cùng quá trình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với đô thị. Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân, cho biết Hội hiện có trên 150 thành viên, trong tổng số gần 500 doanh nghiệp trên địa bàn.

Đảng bộ, chính quyền phường phối hợp với hội tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng và triển khai các chuyên đề nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn, tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong xu thế phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư, cơ hội của doanh nghiệp địa phương ngày càng gắn với khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Tuy nhiên, để trở thành đối tác cung ứng, doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu về công nghệ, chất lượng sản phẩm, nhân lực và năng lực quản trị.

Theo ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân, phường đang hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực để từng bước trở thành doanh nghiệp phụ trợ cho các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả tại các xã, phường, góp phần giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tăng cường kết nối với các sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông tin, công nghệ, kinh nghiệm và kỹ thuật sản xuất.

Mở rộng hợp tác sẽ giúp doanh nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu cao hơn về kỹ thuật, vốn và nguồn lực, qua đó có cơ hội tham gia các dự án lớn.

Từ những kết nối ở cấp cơ sở, mục tiêu không chỉ là thành lập thêm các tổ chức hội mà quan trọng hơn là xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất, giúp doanh nghiệp phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Đây là một trong những nền tảng để kinh tế tư nhân Thái Nguyên phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.