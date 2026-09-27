Nội dung về Hiến pháp sửa đổi, chính quyền hai cấp được đưa vào chương trình giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 78/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT.

Ở cấp THCS, nội dung điều chỉnh tập trung vào môn Lịch sử và Địa lí. Ở cấp THPT, các môn được cập nhật gồm Lịch sử, Địa lí và Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi nhằm bảo đảm thống nhất với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cập nhật phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Các nội dung điều chỉnh chủ yếu liên quan đến tên gọi, địa danh, đơn vị hành chính và một số kiến thức mới. Thông tư không làm thay đổi mục tiêu, cấu trúc, yêu cầu cần đạt và định hướng cơ bản của chương trình; không đặt ra chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính và không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của người học.

Lịch sử cập nhật nội dung về chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc

Ở cấp THCS, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh theo hướng làm rõ hơn khả năng tìm hiểu, nhận thức, tư duy lịch sử và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.

Một số nội dung lịch sử Việt Nam được sắp xếp, cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công cuộc Đổi mới đất nước.

Ở cấp THPT, chương trình Lịch sử được cập nhật nội dung Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025 tại chuyên đề học tập lớp 11.

Nội dung về lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông cũng được điều chỉnh. Chương trình bổ sung, làm rõ các nội dung về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và trên Biển Đông.

Một số yêu cầu cần đạt cũng được điều chỉnh cách diễn đạt, sắp xếp lại để phù hợp hơn với nội dung từng chủ đề và mạch kiến thức.

Địa lí điều chỉnh theo các vùng kinh tế - xã hội

Ở môn Địa lí, chương trình cập nhật, sắp xếp lại một số nội dung về địa lí Việt Nam, các vùng kinh tế - xã hội và địa lí địa phương.

Các nội dung liên quan đến Trung du và miền núi phía Bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ được điều chỉnh.

Đáng chú ý, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được sắp xếp theo hướng xem xét trong tổng thể một vùng, gắn với thế mạnh, hạn chế, phát triển các ngành kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng, an ninh.

Nội dung về biển, đảo cũng được cập nhật, tập trung vào mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển, đảo với bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Việc thực hành tìm hiểu địa lí địa phương được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính tỉnh, thành phố. Một số nội dung, yêu cầu cần đạt và cách sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí cũng được cập nhật.

Giáo dục kinh tế và Pháp luật cập nhật Hiến pháp sửa đổi

Với môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật cấp THPT, Thông tư 78 cập nhật một số nội dung và yêu cầu cần đạt liên quan đến hoạt động kinh tế, thị trường, ngân sách nhà nước và thuế, sản xuất kinh doanh, hệ thống chính trị, Hiến pháp, lạm phát, thất nghiệp và văn hóa tiêu dùng.

Đáng chú ý, nội dung Hiến pháp được cập nhật theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Các nội dung được cập nhật gồm những vấn đề cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; quyền con người và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Chương trình cũng bổ sung nội dung dân sự vào chủ đề về một số quyền và nghĩa vụ của công dân ở lớp 12.

Bên cạnh đó, một số yêu cầu cần đạt và các động từ mô tả mức độ biết, hiểu, vận dụng được điều chỉnh.

Theo Bộ GD&ĐT, việc cập nhật lần này nhằm bảo đảm chương trình giáo dục thường xuyên phù hợp với những thay đổi về pháp luật, địa giới hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước, đồng thời giữ ổn định mục tiêu và định hướng chung của chương trình.