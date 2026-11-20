Luật Người cao tuổi sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 06 nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; 03 nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Luật người khuyết tật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 03 nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; 18 nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Luật Trẻ em sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 04 nội dung thực hiện việc phân định thẩm quyền; 06 nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; 02 nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và 03 nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật./.