Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 01 nội dung do đã thực hiện việc phân cấp, phân quyền; 03 nội dung để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; 06 nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; 01 nội dung để tăng cường quản lý thiết bị y tế.

Luật Dược sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 09 nội dung để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; 01 nội dung để phân cấp; 06 nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; 04 nội dung để tăng cường quản lý giá thuốc.

Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 05 nội dung để giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức.