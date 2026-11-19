Chiều 19/11, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc và ký kết các kế hoạch phối hợp hỗ trợ triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, đào tạo cán bộ chuyên trách chuyển đổi số; triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi làm việc.