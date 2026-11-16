Nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Pháp ngữ (FrancoTech 2026) được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thúc đẩy các hướng hợp tác trọng tâm: xác định rõ ưu tiên và có hành động cụ thể để thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số; tăng cường kết nối hợp tác đổi mới sáng tạo trong Cộng đồng Pháp ngữ; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số, đặc biệt chú trọng thanh niên và phụ nữ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; lựa chọn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bổ trợ giữa các nước thành viên phục vụ cho phát triển kinh tế số Pháp ngữ./.