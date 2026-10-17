Nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Ảnh minh họa: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành hai đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10-14/11; Đợt 2, từ ngày 20-21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, một ngày Chủ nhật.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, có 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án). Trong đó, 42 dự án luật và một dự án nghị quyết do Chính phủ trình, một dự án luật và một dự án nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình.

Nhóm quy định liên quan đến đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản có các dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Các quy định về hoạt động đầu tư, đấu thầu, đấu giá tài sản và phát triển doanh nghiệp được đề cập tại các dự án sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ở lĩnh vực tài chính, ngân sách và thị trường vốn, chương trình có dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), dự án sửa đổi Luật Chứng khoán, cùng các dự án sửa đổi quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Quốc hội cũng dự kiến xem xét nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Các lĩnh vực khác có nhiều dự án sửa đổi pháp luật, từ lao động, bảo hiểm xã hội, kế toán, kiểm toán độc lập đến thương mại, cạnh tranh, quản lý ngoại thương và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó là các quy định về bảo vệ môi trường, điện lực, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và một số lĩnh vực xã hội.

Bên cạnh đó, chương trình có dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Quốc hội cũng dự kiến xem xét nghị quyết về thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình, cùng các nghị quyết về thi hành hai bộ luật sửa đổi nêu trên.

4 dự án được dự kiến đưa ra thảo luận tại kỳ họp này, sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3, gồm Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Ngoài công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới.

Nội dung báo cáo có cả kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về tài chính, ngân sách, Quốc hội xem xét tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Quốc hội cũng xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025, trong đó có kết quả thực hiện một số quy định liên quan đến quyết toán ngân sách năm 2024 và tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với đầu tư công, Quốc hội xem xét tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm tới. Báo cáo cũng đề cập tình hình phân bổ số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa được phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo quy định tại Nghị quyết số 27/2026/QH16.

Trong chương trình giám sát, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp; xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cũng được tiến hành tại kỳ họp.

Một số vấn đề quan trọng khác được đưa ra xem xét gồm nghị quyết về kết thúc việc thực hiện các mục tiêu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035; việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; và báo cáo của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc bổ sung chương trình kỳ họp, Chính phủ đề nghị xem xét thêm 5 nội dung, gồm nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; chủ trương đầu tư các tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum và Sơn La - Điện Biên.

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung hai nội dung: nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì; nghị quyết về chính sách đặc thù áp dụng chung cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030.