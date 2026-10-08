Nới điều kiện nhân sự với doanh nghiệp fintech tham gia thử nghiệm ngân hàng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 382/2026/NĐ-CP ngày 6/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó điều chỉnh điều kiện nhân sự và hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech).

Theo Nghị định 94/2025/NĐ-CP, người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc hoặc giám đốc công ty fintech phải có bằng đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành tại tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Quy định mới cho phép các chức danh này đáp ứng một trong hai điều kiện về trình độ hoặc kinh nghiệm.

Cụ thể, người đại diện theo pháp luật, tổng giám đốc hoặc giám đốc phải có bằng đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành tại tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trung gian thanh toán, công nghệ thông tin. Những người này đồng thời không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật.

Như vậy, lãnh đạo doanh nghiệp có bằng đại học thuộc ngành phù hợp không bắt buộc phải có thêm 2 năm kinh nghiệm quản lý như quy định trước đây.

Điều chỉnh này áp dụng đối với công ty fintech đăng ký thử nghiệm giải pháp chấm điểm tín dụng và chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API). Riêng doanh nghiệp đăng ký thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending) tiếp tục phải đáp ứng các điều kiện riêng tại Điều 11 Nghị định 94/2025/NĐ-CP, bao gồm cả yêu cầu về bằng cấp và kinh nghiệm quản lý của lãnh đạo.

Ngoài điều kiện nhân sự, Nghị định 382/2026/NĐ-CP còn bãi bỏ yêu cầu nộp nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc văn bản của đại diện chủ sở hữu thông qua đề án mô tả giải pháp fintech đối với hồ sơ đăng ký theo Điều 9.

Doanh nghiệp vẫn phải xây dựng đề án mô tả giải pháp đăng ký thử nghiệm, thể hiện mô hình mô phỏng hoặc bản trình diễn thử (demo), nhóm khách hàng tiềm năng, giải pháp kỹ thuật và việc đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Nghị định cũng mở rộng phương thức gửi hồ sơ, cho phép thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định pháp luật; nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm khai thác thông tin đã được tích hợp trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành để thay thế giấy tờ tương ứng trong hồ sơ. Trường hợp không khai thác được thông tin về văn bằng, chứng chỉ, đăng ký doanh nghiệp hoặc thông tin chưa đầy đủ, không chính xác, cơ quan quản lý yêu cầu tổ chức đăng ký bổ sung theo quy định.

Đối với thông tin lý lịch tư pháp đã được tích hợp, nếu không thể khai thác hoặc dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin để giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng được triển khai từ ngày 1/7/2025, gồm 3 nhóm giải pháp: Chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu qua Open API và cho vay ngang hàng.

Nghị định 382/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6/10/2026.