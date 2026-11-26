Không thể áp dụng một bộ tiêu chí ESG cho mọi doanh nghiệp

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh, phát triển bền vững luôn là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán, bảo đảm sự phát triển hôm nay không làm tổn hại đến khả năng phát triển của các thế hệ tương lai. Tăng trưởng kinh tế phải gắn hữu cơ với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng những cam kết quốc tế về phát triển bền vững, ESG không đơn thuần là một bộ tiêu chí kỹ thuật có nguồn gốc từ bên ngoài. Theo ông Trần Thắng, cần nhìn nhận ESG như một tư duy quản trị mới, công cụ quan trọng để hiện thực hóa các chủ trương về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và xây dựng nền quản trị hiện đại.

Điều quan trọng không phải áp dụng ESG cho đủ hình thức hay chạy theo trào lưu, mà phải chuyển hóa các nguyên tắc này thành hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện Việt Nam, năng lực của từng ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thực tế, triển khai ESG tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức. Chính sách liên quan còn phân tán; tiêu chí và phương pháp đánh giá chưa đồng bộ; dữ liệu và cơ chế xác minh còn hạn chế. Đặc biệt, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu nguồn lực tài chính, công nghệ và năng lực thực hiện.

Do vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng mong muốn hội thảo tập trung làm rõ và đi sâu vào một số vấn đề trọng tâm:

Một là, đánh giá khách quan thực trạng thực hành ESG tại Việt Nam; nhận diện những khoảng trống, điểm nghẽn về thể chế, chính sách, tiêu chí, dữ liệu và nguồn lực thực hiện.

Hai là, làm rõ các cơ chế kết nối nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, đào tạo và tư vấn; thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, giới khoa học và các tổ chức xã hội để ESG thực sự trở thành động lực đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ ba, xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, rõ ràng, khả thi.

Cuối cùng là đề xuất những nội dung, phương thức cụ thể để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia thúc đẩy thực hành ESG gắn các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị với các cuộc vận động, các phong trào và chương trình an sinh xã hội; hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Toàn cảnh hội thảo khoa học. Ảnh: BTC.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam cho rằng, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là doanh nghiệp chưa xác định được những tiêu chí ESG nào thực sự trọng yếu đối với hoạt động của mình.

Theo ông Huân, đặc điểm tác động môi trường, xã hội và quản trị của mỗi ngành rất khác nhau. Doanh nghiệp năng lượng phải quan tâm đến phát thải, hiệu quả sử dụng tài nguyên, an toàn vận hành và tác động đến cộng đồng. Doanh nghiệp cấp nước cần chú trọng bảo vệ nguồn nước, chất lượng dịch vụ, tỷ lệ thất thoát nước và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến nguyên liệu, chất thải, điều kiện lao động và truy xuất nguồn gốc; lĩnh vực tài chính cần chú trọng quản trị rủi ro, tính minh bạch và tác động môi trường, xã hội từ hoạt động cấp vốn.

Ngay trong cùng một ngành, điều kiện thực hiện ESG giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ cũng có sự khác biệt đáng kể. Một tập đoàn có thể bố trí bộ phận chuyên trách, thuê tư vấn và đầu tư hệ thống dữ liệu, nhưng doanh nghiệp nhỏ có thể chưa đủ nhân lực để đáp ứng những yêu cầu báo cáo phức tạp.

Nếu áp dụng một bộ tiêu chí đồng nhất cho mọi đối tượng, chính sách có thể không phản ánh đúng mức độ tác động và tạo ra chi phí tuân thủ không cần thiết. Ngược lại, tiêu chí quá chung chung sẽ khiến kết quả ESG khó so sánh, kiểm chứng và sử dụng trong các quyết định đầu tư.

Do đó, ông Huân đề xuất Việt Nam nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí theo ngành, quy mô và mức độ tác động; vừa xác định những yêu cầu nền tảng mà mọi doanh nghiệp cần quan tâm, vừa có các chỉ tiêu chuyên biệt cho từng lĩnh vực. Nội địa hóa tiêu chí không có nghĩa là hạ thấp chuẩn mực quốc tế, mà là lựa chọn, điều chỉnh và hướng dẫn áp dụng phù hợp với điều kiện trong nước, đồng thời bảo đảm khả năng đối chiếu với các yêu cầu quốc tế.

Một vấn đề khác được ông Nguyễn Quang Huân đặc biệt lưu ý là tính xác thực của dữ liệu ESG. Theo ông, nếu thiếu chuẩn chung, phương pháp đo lường rõ ràng và cơ chế xác minh đáng tin cậy, việc đánh giá giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các thời kỳ sẽ khó có ý nghĩa.

Chẳng hạn, giảm tiêu thụ năng lượng phải có dữ liệu đối chiếu cụ thể; trồng cây phải theo dõi tỷ lệ sống và khả năng duy trì; phân loại rác phải đánh giá cả chất lượng phân loại và kết quả xử lý. Không thể đánh đồng số lượng hoạt động đã triển khai với hiệu quả thực tế đạt được.

Thực tế, dữ liệu ESG tại nhiều doanh nghiệp còn phân tán, thiếu quy trình kiểm soát và cơ chế xác minh độc lập. Nếu không được kiểm chứng, các báo cáo có thể làm gia tăng nguy cơ tô vẽ thành tích xanh, trong khi doanh nghiệp lại phải đối mặt với chi phí khi cung cấp cùng một thông tin theo nhiều biểu mẫu khác nhau.

Từ đó, ông Huân đề xuất nghiên cứu xây dựng Khung ESG quốc gia, tạo nền tảng tham chiếu chung cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các chủ thể liên quan. Khung này cần làm rõ nguyên tắc vận dụng, đối tượng chịu nghĩa vụ bắt buộc theo pháp luật, đối tượng được khuyến khích thực hành theo lộ trình, yêu cầu về dữ liệu, công bố thông tin và xác minh.

Đáng chú ý, Việt Nam nên ưu tiên xây dựng và thử nghiệm bộ tiêu chí ESG đối với những ngành có tác động lớn đến môi trường, xã hội, có vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế hoặc chịu áp lực cao từ chuỗi cung ứng quốc tế như năng lượng, hạ tầng, cấp nước và môi trường, sản xuất hàng xuất khẩu, nông nghiệp và tài chính.

Việc thí điểm cần được thực hiện tại một số doanh nghiệp, địa phương hoặc chuỗi cung ứng để đánh giá chi phí và hiệu quả. Những tiêu chí khó đo lường, thiếu rõ ràng hoặc tạo gánh nặng không tương xứng cần được điều chỉnh trước khi nhân rộng.

ESG phải trở thành lợi thế cạnh tranh của thương hiệu Việt

Không chỉ dừng ở yêu cầu tuân thủ hay quản trị doanh nghiệp, ESG còn được đặt trong mối liên hệ với việc nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia và năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Tham luận tại hội thảo do ông Bùi Minh Hải đến từ tập đoàn TH nhấn mạnh, thương hiệu quốc gia Việt Nam cần chuyển từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; từ gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ; từ khai thác tài nguyên thô sang phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, công nghệ cao và các giải pháp xanh.

Đáng chú ý, Việt Nam có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và nguồn dược liệu phong phú. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở khai thác, sơ chế và xuất khẩu nguyên liệu, giá trị gia tăng thu được sẽ còn hạn chế. Vấn đề đặt ra là phải kết hợp khoa học công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chế biến sâu và quản trị theo tiêu chuẩn ESG để nâng cao giá trị những sản phẩm có lợi thế bản địa.

Nhà nước cần kiến tạo thể chế xanh, hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế tuần hoàn, bảo hộ tri thức bản địa và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật tại những thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản.

Trong khi đó, doanh nghiệp phải là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa thương hiệu quốc gia thông qua sản phẩm và dịch vụ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư công nghệ, ứng dụng AI, quản trị số, đồng thời tự giác thực hiện các tiêu chuẩn cao về môi trường, xã hội và quản trị.

Đặc biệt, ESG cần gắn với trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu đến nhà máy và thị trường tiêu thụ. Người nông dân không thể đứng ngoài quá trình chuyển đổi xanh mà cần được tham gia, bảo đảm sinh kế và trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng bền vững.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa đối với doanh nghiệp Việt Nam khi các thị trường quốc tế ngày càng quan tâm đến quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, phát thải và trách nhiệm với người lao động. Thực hiện ESG vì thế không chỉ để đáp ứng yêu cầu hội nhập, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu.

PGS.TS Mai Quang Vinh, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học công nghệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: BTC.

Mặt trận cần chuyển từ vận động phong trào sang thúc đẩy cơ chế

Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện tiêu chí và nâng cao năng lực doanh nghiệp, các ý kiến tại hội thảo còn nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thúc đẩy ESG từ thực tiễn đời sống xã hội.

PGS.TS Mai Quang Vinh, Ủy viên Hội đồng tư vấn Khoa học công nghệ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ Xanh cho rằng, phát triển bền vững phải trở thành phương thức phát triển của toàn xã hội, không thể chỉ dừng ở các phong trào vận động mang tính thời điểm.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào có ý nghĩa như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của Nhân dân.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Mai Quang Vinh, ở một số nơi, hoạt động vẫn mang tính thời điểm, việc phối hợp chưa thường xuyên, nguồn lực phân tán và thiếu cơ chế duy trì, giám sát, đánh giá kết quả lâu dài. Có những hoạt động trồng cây nhưng chưa quan tâm đầy đủ đến tỷ lệ cây sống; vận động phân loại rác nhưng chưa hình thành hệ thống thu gom, xử lý đồng bộ.

Vì vậy, cần chuyển mạnh từ vận động theo phong trào sang tổ chức thực hiện bằng cơ chế; từ huy động sự tham gia sang xác lập trách nhiệm phối hợp; từ đánh giá bằng số lượng hoạt động sang đánh giá bằng hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

Theo ông, cần hình thành cơ chế phối hợp giữa bốn chủ thể: Mặt trận Tổ quốc, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân. Trong đó, Mặt trận giữ vai trò tập hợp, kết nối, vận động, giám sát và phản biện xã hội; chính quyền kiến tạo thể chế, tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trực tiếp đổi mới phương thức sản xuất; còn người dân vừa tham gia, vừa là đối tượng thụ hưởng và giám sát kết quả phát triển.

Mặt trận không làm thay chức năng quản lý nhà nước hay hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giá trị của Mặt trận nằm ở khả năng tạo đồng thuận, kết nối sáng kiến, huy động nguồn lực xã hội và phản ánh tiếng nói của người dân đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống.

Từ góc độ này, các cuộc vận động hiện có cần được gắn với những mục tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nghèo bền vững và cải thiện chất lượng sống. Việc đánh giá cũng cần chuyển từ số cuộc vận động, số đơn vị đăng ký tham gia sang các chỉ tiêu có thể đo lường như mức tiêu thụ điện, nước, lượng rác được thu gom và xử lý, diện tích cây xanh được duy trì, mức độ tiếp cận nước sạch và sự hài lòng của người dân.