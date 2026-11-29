Từ yêu cầu thực tiễn đến bài toán tự chủ công nghệ

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, đơn vị thành viên PETROVIETNAM) cho biết, qua gần 20 năm vận hành các nhà máy điện, việc chủ động nguồn cung vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) chia sẻ tại tọa đàm.

Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, công tác sửa chữa lớn tại Nhà máy Điện Cà Mau gặp nhiều khó khăn do không thể huy động các chuyên gia kỹ thuật nước ngoài theo hợp đồng. Hay tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, khi xảy ra sự cố tổ máy, thời gian cung cấp một số linh kiện từ nhà sản xuất gốc (OEM) có thể kéo dài 18-24 tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực tế này đặt ra yêu cầu PV Power phải từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực kỹ thuật, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước nhằm chủ động hơn trong công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4

Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, việc lựa chọn nhà cung cấp thiết bị vẫn phụ thuộc nhiều vào tổng thầu EPC nước ngoài, khiến cơ hội tham gia của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế.

Từ kinh nghiệm này, PV Power xác định cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng danh mục nhà cung cấp ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án, đồng thời hướng tới làm chủ công tác chạy thử, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa.

Cùng với việc kiện toàn lực lượng kỹ thuật, PV Power định hướng đầu tư xưởng gia công cơ khí, số hóa dữ liệu thiết bị bằng công nghệ 3D, ứng dụng các công cụ mô phỏng, tính toán chuyên sâu phục vụ thiết kế và chế tạo phụ tùng. Tại Nhà máy Điện Cà Mau, đơn vị đã tự gia công thành công hơn 60 chi tiết cơ khí phục vụ công tác sửa chữa.

Đáng chú ý, PV Power đề xuất xây dựng quy chế phân loại vật tư, thiết bị bắt buộc mua sắm chính hãng và những sản phẩm có thể gia công, chế tạo trong nước; đồng thời từng bước triển khai cơ chế thử nghiệm sản phẩm nội địa trên hệ thống vận hành thực tế, trên cơ sở kiểm định kỹ thuật nghiêm ngặt và kiểm soát rủi ro.

Hoàn thiện chính sách, tạo dư địa cho doanh nghiệp nội địa

Trao đổi tại tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang cho rằng, để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, vấn đề cần giải quyết là năng lực thiết kế, khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam và cơ chế, chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển.

Ngay cả khi có cơ hội tiếp nhận chuyển giao công nghệ, việc thiếu những đơn vị đủ năng lực tiếp nhận, quản lý và tiếp tục phát triển công nghệ cũng là một rào cản lớn. Bên cạnh đó, quy mô thị trường trong nước còn hạn chế, thiếu tính liên tục giữa các dự án, gây khó khăn cho việc duy trì và phát triển đội ngũ thiết kế chuyên sâu.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Phan Tử Giang phát biểu tại tọa đàm.

Trước đề xuất thử nghiệm vật tư, thiết bị nội địa từ PV Power, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế phân định trách nhiệm và chia sẻ rủi ro giữa chủ đầu tư với nhà sản xuất. Ông cho rằng, nếu sản phẩm thử nghiệm bước đầu chưa đáp ứng kỳ vọng, cần có cách tiếp cận phù hợp để doanh nghiệp tiếp tục cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, tránh việc mất luôn cơ hội tiếp cận thị trường.

Nhấn mạnh nội địa hóa không thể dừng lại ở khẩu hiệu, Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang cho rằng cần phải cụ thể hóa bằng những đòn bẩy kinh tế, tài chính đủ mạnh. Theo đó, cần nghiên cứu cơ chế ưu tiên sử dụng hàng trong nước, cho phép chủ đầu tư mua sắm thiết bị nội địa với mức giá cao hơn hàng nhập khẩu trong một biên độ nhất định, đồng thời xem xét hạch toán phần chi phí chênh lệch hợp lý này vào giá thành điện.

Chính sách hỗ trợ cần được xây dựng theo lộ trình, giảm dần khi doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô và cải thiện khả năng cạnh tranh, hướng tới tự chủ và phát triển bền vững.

Phó Tổng Giám đốc Phan Tử Giang cũng đề nghị Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp nghiên cứu xây dựng khung chính sách chung về nội địa hóa ngành công nghiệp điện, trong đó chú trọng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chia sẻ rủi ro kỹ thuật, xây dựng kho phụ tùng dùng chung và chuẩn hóa tiêu chí đánh giá giá trị gia tăng nội địa.

Cùng với đó, định hướng nội địa hóa cần được đưa vào ngay từ khâu lập dự án, thiết kế và xây dựng hồ sơ mời thầu. Các chủ đầu tư lớn có thể đóng vai trò cung cấp nguồn vốn ban đầu cho công tác nghiên cứu, thiết kế, từng bước chuyển giao cho các đơn vị tư vấn, tổng thầu trong nước; đồng thời tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu để hình thành những nhóm nghiên cứu và phát triển (R&D) có năng lực chuyên sâu.