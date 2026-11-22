Nội địa hóa công nghệ, nâng sức cạnh tranh ngành xây dựng
Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng là một trong những yêu cầu trọng tâm đặt ra đối với ngành Xây dựng trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, để những kết quả nghiên cứu thực sự tạo ra giá trị kinh tế, vấn đề quan trọng là khả năng ứng dụng và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/noi-dia-hoa-cong-nghe-nang-suc-canh-tranh-nganh-xay-dung-24626112212273416.htm