Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Theo đó, từ năm 2027, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động tăng từ 11 lên 13 ngày mỗi năm.