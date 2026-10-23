Giáo dục

Nỗi đau từ vụ hai cô giáo tát trẻ mầm non trong giờ học

Vụ việc hai giáo viên tát trẻ mầm non đặt ra yêu cầu về ứng xử sư phạm, trách nhiệm bảo đảm an toàn cho trẻ.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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Phan Ngân (T/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/noi-dau-tu-vu-hai-co-giao-tat-tre-mam-non-trong-gio-hoc-169261022222317886.htm