Nỗi đau từ vụ bạo hành cháu bé tử vong ở Bình Phước

Chiều 31-3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thành Đ. (8 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh).

Người thân cháu Đ. đau xót: Chưa đầy 2 tuổi, Đ. đã phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm khi 2 vợ chồng Nguyễn Ngọc Thành và Đoàn Thị Hồng Nga ly hôn. Sau đó, cháu Đ. về ở cùng với mẹ và bà ngoại. Chị Nga thường xuyên thay đổi chỗ làm, chỗ ở. Do tính chất công việc của nghề lái xe, anh T. ít thời gian để ghé thăm con.

Thi thoảng, anh T. gửi thêm tiền bà ngoại để hỗ trợ cuộc sống cũng như đóng tiền học cho cháu Đ. Cách đây vài ngày, anh T. hỏi bà ngoại thì được biết cháu Đ. đã được mẹ đón đến ở nơi khác nhưng không biết ở đâu. Do vậy, cháu Đ. phải nghỉ học tại trường.

Bà Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi, bà ngoại của Đ.), nói trong nước mắt: “Vợ chồng Nga ly hôn. Mẹ nó đi làm suốt, chỉ có 2 bà cháu sống chung với nhau. Cháu Đ. rất ngoan và biết nghe lời bà. Biết cháu thiếu thốn tình thương nên tôi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ.

Mọi tình thương đều dành hết cho cháu. Hôm Nga và Hải (người tình mới của Nga) về đón Đ, tôi đã không đồng ý. Tuy nhiên, cả hai vẫn cố tình đưa thằng bé đi. Sau đó, tôi gọi điện thoại liên lạc hỏi thăm cháu thì thấy thuê bao Nga không liên lạc được. Tôi vừa mừng khi nghe tin tìm được cháu nhưng “chết đứng” khi người ta nói cháu đã... mất”.

Chúng tôi tìm đến xóm trọ, nơi cháu Đ. bị bạo hành đến chết. Nhiều người dân sống trong xóm trọ vẫn không khỏi xót xa trước sự “ra đi” của cháu. Chị V, sống cùng dãy trọ của Hải, bức xúc: “Hải đã ở xóm trọ này hơn 1 năm. Sau khi chị Nga chuyển về ở với Hải, Hải ít khi giao tiếp với hàng xóm. Trước tết, tôi thấy cháu Đ. được đón về ở cùng. Gần đây, đôi tình nhân này thường xuyên xảy ra to tiếng. Mới đây, chị Nga đi làm, Hải hay khóa trái cửa rồi đánh đập cháu Đ. liên tục. Nhiều người thấy sự việc, nghe cháu Đ. khóc thét lên cũng muốn sang để can ngăn nhưng không thể vào được”.

Còn chị T kể: “Chiều 21-3, tôi làm về thì thấy Hải đón chị Nga và quên khóa cửa. Tôi đã liều mình vào phòng thì phát hiện cháu Đ. đang quỳ một góc tường, cổ tay bị sưng tấy. Tôi nói Đ. ngồi xuống, nhưng cháu không ngồi được vì đau ở mông. Tôi đến gần vạch quần cháu ra thì thấy 2 mông của cháu bị đánh bầm dập, thuốc tím, thuốc xanh bôi đầy mông.

Vạch áo Đ. lên, tôi lại thấy những vết lằn sâu của những vết thương còn chưa lành. Bức xúc, tôi đã điện thoại cho chủ nhà trọ nhờ can thiệp. Đồng thời, dọa sẽ báo cơ quan Công an nếu sự việc không dừng lại. Ngay sau đó, chủ nhà trọ cũng đã xuống trực tiếp phòng để trao đổi làm việc với Hải và Nga”.

Từ hôm đó, chị T cũng thường để ý đến phòng của Hải hơn để theo dõi sự việc nhưng thấy khá bình thường. Bất ngờ, rạng sáng 28-3, chị T ngủ dậy nghe những người trong xóm nói cháu Đ. đã tử vong không rõ nguyên nhân.

Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Ngày 27-3, Công an xã Lộc Tấn (huyện Lộc Ninh) phát hiện trong đám tang của cháu Đ. có dấu hiệu bất thường nên báo Công an huyện Lộc Ninh. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Làm việc với thân nhân cháu Đ. được biết, chị Nga đã ly hôn với anh Thành.

Nga thuê nhà ở cùng Hải, rồi đưa cháu Đ. đến ở cùng. Sáng 27-3, Hải đưa Đ. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu với lý do cháu bị ngã trong nhà tắm. Do vết thương nặng nên Hải và Nga đưa cháu Đ. về xã Lộc Tấn để mai táng. Ngày 30-3, từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan Công an đã bắt giữ Hải để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Đ.Trung-C.B