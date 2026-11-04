Nỗi đau riêng của Đại Nghĩa

Trên trang cá nhân, NSƯT Đại Nghĩa vừa chia sẻ hình ảnh giới thiệu nhân vật thầy Nguyện Giang trong bộ phim điện ảnh Án Mạng Karaoke. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ viết: “Ai cũng có những câu chuyện, những nỗi đau của riêng mình. Một góc nhìn sâu hơn của thầy Nguyện Giang”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hé lộ một khía cạnh khác của nhân vật vốn được xây dựng với vẻ ngoài điềm đạm, gắn liền với việc tu tập và thiền định.

Hai câu đề dẫn trên poster cũng phần nào mở ra câu chuyện phía sau nhân vật. “Nhưng sân hận lại là thứ càng nén càng bùng cháy!. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Khi tổn thương bị xới tung, sự trốn chạy của Nguyện Giang hoàn toàn vỡ vụn. Ngọn lửa sân hận bùng lên, biến sự nhẫn nhịn thành quyết tâm ‘đáp trả’” là thông điệp cho thấy sự chịu đựng của Nguyện Giang không phải vô hạn. Khi những tổn thương bị khơi lại, vẻ nhẫn nhịn bên ngoài dần nhường chỗ cho cảm xúc tiêu cực và quyết tâm đáp trả.

Đại Nghĩa chia sẻ hình ảnh giới thiệu nhân vật thầy Nguyện Giang.

Đáng chú ý hơn, phần giới thiệu nhân vật còn đặt ra tình huống: “Khi công lý bị bỏ quên, ông tự đòi lại bằng cách của mình. Khi cán cân công lý bỏ quên nạn nhân, Nguyện Giang chọn cách cực đoan nhất để lên tiếng, đó không chỉ là trả thù mà là hành trình đòi lại lẽ phải đến cùng của ông”. Đây là chi tiết gợi mở về lựa chọn cực đoan của Nguyện Giang khi cảm thấy nạn nhân không được bảo vệ và những điều sai trái chưa được giải quyết. Nhân vật vì thế không đơn thuần là người dẫn dắt khóa tu, mà còn mang trong mình câu chuyện riêng có liên quan đến mạch bí ẩn của bộ phim.

Với Đại Nghĩa, đây là một vai diễn có màu sắc khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của anh trên sân khấu và truyền hình. Thầy Nguyện Giang xuất hiện với mái tóc bạc dài, phong thái trầm tĩnh và cách nói chuyện mang dáng dấp người tu tập. Tuy nhiên, phía sau diện mạo ấy là những giằng xé nội tâm, tạo nên sự đối lập đáng chú ý giữa vẻ ngoài và những suy nghĩ bên trong.

Trước đó, Đại Nghĩa từng chia sẻ sự tò mò của mình về nhân vật khi giới thiệu tạo hình trong phim. Nam nghệ sĩ đặt câu hỏi về câu chuyện đặc biệt của thầy Nguyện Giang, qua đó gợi sự chú ý đối với vai diễn có vị trí quan trọng trong diễn biến tác phẩm. Đây cũng là cơ hội để Đại Nghĩa thể hiện một màu sắc diễn xuất khác, không chỉ dừng ở những nhân vật hài hước vốn gắn với tên tuổi của anh.

Dàn diễn viên Án Mạng Karaoke.

Án Mạng Karaoke do đạo diễn Hoàng Lê thực hiện, thuộc thể loại trinh thám pha hài đen và yếu tố giật gân. Phim bắt đầu từ chuyến đi tìm kiếm sự bình yên của một nhóm người tại homestay biệt lập trên núi. Tại đây, bà Thủy do Vân Dung thủ vai bất ngờ bị sát hại bằng chiếc micro karaoke. Vụ án khiến những người có mặt tại địa điểm trở thành đối tượng bị nghi ngờ, bởi mỗi người đều có những mối quan hệ và mâu thuẫn riêng với nạn nhân.

Trong câu chuyện ấy, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, nhân vật tham gia lần tìm manh mối vụ án. Đại Nghĩa hóa thân thành thầy Nguyện Giang, người dẫn dắt khóa tu chữa lành tại homestay. Sự xuất hiện của nhân vật này góp thêm một lớp bí ẩn cho câu chuyện, đặc biệt khi những thông tin về quá khứ và nỗi đau của ông dần được hé lộ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Trịnh Thảo, Quỳnh Lý cùng nhiều gương mặt khác.

Theo dữ liệu phòng vé, Án Mạng Karaoke đạt khoảng 47,3 tỷ đồng. Đây là thành tích của toàn bộ bộ phim, không phải khoản thu nhập riêng của diễn viên. Trong bối cảnh tác phẩm đã bước qua giai đoạn mở màn, diễn biến doanh thu và phản hồi của khán giả tiếp tục là những yếu tố được quan tâm.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu, truyền hình đến điện ảnh. Vai thầy Nguyện Giang trong Án Mạng Karaoke tiếp tục bổ sung một nhân vật có chiều sâu tâm lý vào hành trình diễn xuất của nam nghệ sĩ. Qua những hình ảnh mới được chia sẻ, câu chuyện về nỗi đau và lựa chọn của nhân vật đang trở thành điểm gợi tò mò đối với khán giả theo dõi bộ phim.