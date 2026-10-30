Nỗi đau khi chia tay trong êm đẹp

Đôi khi, điều khó quên sau một cuộc tình không phải những tổn thương, mà là cuộc sống bình yên từng có nhau. Ảnh: Khoa Võ/Pexels.

Không ngoại tình, phản bội hay những cuộc cãi vã gay gắt, một cuộc chia tay êm đẹp vẫn có thể khiến người trong cuộc day dứt rất lâu. Khi không có ai để trách móc, họ phải đối diện với nỗi nhớ người cũ và cả cuộc sống từng có nhau.

Điều khiến những cuộc chia tay này trở nên khó khăn là mối quan hệ có thể đã thực sự tốt đẹp. Hai người vẫn quý trọng nhau, nhưng không còn có thể tiếp tục đồng hành. Vì thế, chia tay không chỉ là mất đi một người yêu mà còn là mất đi những thói quen, trải nghiệm và dự định từng gắn liền với họ.

Các nhà tâm lý học cho rằng để vượt qua nỗi đau này, mỗi người cần thời gian thích nghi với cuộc sống mới, đồng thời tìm lại những phần bản thân từng gắn bó với mối quan hệ cũ, theo VICE.

Nỗi đau khi chẳng ai có lỗi

Nghiên cứu về chia tay cho thấy khi người yêu giúp bạn khám phá những sở thích và trải nghiệm mới, bạn có thể cảm thấy mình cũng đánh mất một phần bản thân khi họ rời đi.

Ngược lại, nhà tâm lý học Gary Lewandowski nhận thấy những người rời bỏ một mối quan hệ không hạnh phúc đôi khi cảm thấy nhẹ nhõm, tìm lại sở thích cũ và tận hưởng cuộc sống độc lập.

Nhà tâm lý học Erica Slotter cùng các cộng sự nghiên cứu những thay đổi trong cách mỗi người nhìn nhận bản thân sau khi chia tay. Trong nhiều năm bên nhau, các cặp đôi cùng xây dựng một cuộc sống chung, từ nhóm bạn thân, những nhà hàng yêu thích đến các thói quen nhỏ nhặt hàng ngày.

Khi mối quan hệ kết thúc, mỗi người có thể gặp khó khăn trong việc xác định mình là ai khi không còn người kia bên cạnh. Nghiên cứu cho thấy sự không chắc chắn về bản thân có liên quan đến mức độ đau khổ về cảm xúc cao hơn. Điều này phần nào lý giải vì sao mất đi một mối quan hệ tốt đẹp cũng có thể gây ra nỗi đau dai dẳng.

Hóa giải nỗi đau tình yêu giúp người đọc nhìn nhận nỗi đau sau chia tay theo cách nhẹ nhàng hơn, thay vì cố gắng chối bỏ cảm xúc hoặc mắc kẹt trong những kỷ niệm cũ. Ảnh: Netabooks.

Trong cuốn Hóa giải nỗi đau tình yêu (Love hurts), tác giả Lodro Rinzler tiếp cận những tổn thương tình cảm theo hướng chấp nhận cảm xúc thay vì cố gắng chôn vùi chúng. Thông qua các thực hành gắn với thiền định và lòng từ bi, tác giả khuyến khích người đọc đối diện với nỗi buồn, sự hụt hẫng và cảm giác trống rỗng, đồng thời cho bản thân thời gian để hồi phục.

Trong nhiều hoàn cảnh, giữ tình bạn với người yêu cũ dường như là cách ứng xử trưởng thành, nhất là khi không ai làm tổn thương đối phương.

Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Oakland (Mỹ) cho thấy một số người duy trì tình bạn với người cũ vì vẫn còn tình cảm lãng mạn. Những mối quan hệ này cũng có thể căng thẳng hơn tình bạn với những người họ chưa từng hẹn hò.

Ban đầu, việc đi uống cà phê cùng người cũ có thể chẳng có gì đáng ngại. Nhưng sau cuộc gặp, một câu nói vu vơ của họ cũng có thể khiến bạn suy nghĩ suốt nhiều ngày, tự hỏi liệu đối phương có còn tình cảm hay đang muốn gửi gắm điều gì.

Bạn vẫn có thể quan tâm đến người cũ mà không cần biết mọi chuyện đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Huấn luyện viên tình cảm Cosmina Naum chia sẻ với Body+Soul rằng không có khoảng thời gian cố định nào bảo đảm một người sẽ hoàn toàn hết vương vấn tình cảm.

Vì vậy, tạm ngừng nhắn tin hoặc hạn chế xem các bài đăng trên Instagram của người cũ có thể giúp bạn bớt bận tâm đến cuộc sống của họ. Điều đó không có nghĩa bạn phải ghét bỏ hay phủ nhận những kỷ niệm đẹp, mà là tạo khoảng cách cần thiết để thích nghi với sự thay đổi.

Tìm lại chính mình sau đổ vỡ

Nhà tâm lý học Gary Lewandowski cho rằng mỗi người có thể tìm lại bản thân sau khi một mối quan hệ kết thúc bằng cách kết nối lại với những điều từng mang lại niềm vui.

Đó có thể là dành thời gian cho những người bạn lâu rồi chưa gặp, quay lại với sở thích cũ hoặc thực hiện chuyến đi mà người yêu trước đây không hứng thú.

Khi cuộc sống không còn xoay quanh người cũ, bạn có thêm cơ hội xây dựng những trải nghiệm và mục tiêu riêng. Thay vì chờ đợi đối phương quay lại hoặc tìm kiếm dấu hiệu về tình cảm của họ qua mạng xã hội, bạn có thể tập trung vào những điều khiến cuộc sống hiện tại trở nên ý nghĩa hơn.

Học cách bước tiếp sau chia tay cũng là hành trình tìm lại bản thân và xây dựng cuộc sống không còn xoay quanh người cũ. Ảnh: mitbg000/Pexels.

Trong Tâm lý học chia tay: Thoát khỏi đau thương, có được hạnh phúc, tác giả Tào Tuyết Mẫn vận dụng kiến thức tâm lý học và khoa học thần kinh để lý giải những khó khăn sau chia tay.

Cuốn sách giúp người đọc nhìn nhận lại bản thân, người cũ và mối quan hệ đã qua, từ đó hiểu rõ hơn cảm xúc của mình và tìm cách bước tiếp thay vì mắc kẹt trong những suy nghĩ về quá khứ.

Điều này không có nghĩa nỗi nhớ sẽ biến mất ngay lập tức. Bạn vẫn có thể nhớ người cũ, trân trọng những gì cả hai từng có và tiếp tục nghĩ rằng họ là một người tốt, nhưng không muốn quay lại với họ. Những cảm xúc ấy hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

Vượt qua một cuộc chia tay êm đẹp không nhất thiết phải tìm ra ai đúng, ai sai. Đôi khi, điều quan trọng hơn là chấp nhận rằng một mối quan hệ từng tốt đẹp vẫn có thể đi đến hồi kết, rồi học cách sống mà không còn người ấy bên cạnh.

Giữ khoảng cách không đồng nghĩa với việc phủ nhận tình cảm đã qua, mà có thể là cách để bạn dành nhiều sự quan tâm hơn cho chính mình.