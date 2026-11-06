Nỗi đau của những người vợ trót mang vai 'chuyên gia tâm lý' cho chồng

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"Phao cứu sinh" chìm nghỉm

Loan kết hôn với Hoàng khi biết rõ anh mang những vết sẹo sâu nặng từ gia đình. Bố Hoàng là người nát rượu, vũ phu, ghen tuông mù quáng và từng dọa giết cả nhà. Mẹ anh cay nghiệt, thường dùng lời lẽ nặng nề đay nghiến con cái, nhưng lại nuông chiều người em trai chơi cờ bạc và bắt Hoàng phải gánh vác. Lớn lên từ tuổi thơ ôm em trốn trong tủ quần áo giữa tiếng bố mẹ đánh chửi nhau, Hoàng mang vào hôn nhân một tính cách méo mó: Cộc cằn, nghiện game, nghiện nhậu, ghen tuông cực đoan và bất lực trong việc kiểm soát cảm xúc. Mỗi khi trái ý, anh sẵn sàng văng ra những lời thô bạo nhất.

Thế nhưng, Loan vẫn chọn nhìn vào những góc sáng nhỏ nhoi ở chồng. Chị tự nhủ anh không lươn lẹo, biết lo cho vợ con và không tiếc tiền với nhà ngoại. Lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình thương, Loan có nội tại mạnh mẽ, sự dịu dàng và thói quen dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để xoa dịu bầu không khí. Chị tự gánh lên vai sứ mệnh làm "chuyên gia tâm lý" riêng cho chồng.

Suốt nhiều năm, Loan nhẫn nại làm chiếc "phao cứu sinh" cho chồng. Chị học cách đọc vị những cơn giận của anh, lặng lẽ nuốt ngược những lời lăng mạ, rồi kiên trì phân tích đúng sai sau mỗi lần anh bùng nổ. Chị chắt chiu từng chút năng lượng để lèo lái mái nhà qua bao cơn sóng dữ. Có những lúc, Loan tin mình đã thành công khi thấy chồng dịu lại, biết ôm vợ vào lòng và thổ lộ mong muốn được yêu thương.

Nhưng năng lượng của một con người vốn hữu hạn. Sau ngần ấy năm gồng gánh, chiếc phao mang tên Loan bắt đầu rạn nứt. Sự kiên nhẫn cạn kiệt dần, nhường chỗ cho sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chị mất ngủ hàng đêm, cơ thể rối loạn, và điều đáng sợ nhất là chị không còn giữ được bình tĩnh để làm chủ cảm xúc của mình.

Loan bắt đầu trút giận lên con, quát tháo con vô cớ nhiều lần trong ngày. Chị không còn dùng những lời nhẹ nhàng xoa dịu nữa. Chị sẵn sàng xù lông cãi trả, thậm chí buông ra những từ ngữ tục tĩu với chồng - thứ ngôn ngữ mà ngày mới về làm dâu từng khiến chị sốc đến rơi nước mắt. Tâm trí chị bị bao trùm bởi cảm giác bất an thường trực: Ngay cả những ngày nhà cửa êm ấm nhất, chị cũng chẳng thể thấy lòng bình yên. Trong đầu chị chỉ quẩn quanh một câu hỏi âu lo: "Khi nào cơn bão tiếp theo sẽ nổ ra? Mình còn gồng gánh được đến bao giờ?".

Ảnh minh họa

Loan nghẹn ngào nhận ra, chị đã cố "giải độc" cho chồng bằng cách tự uống lấy "độc dược". Chị thèm bỏ đi, thèm được giải thoát, nhưng lại thương bố mẹ đẻ - những người đã yêu thương, nâng niu chị từ bé, liệu họ sẽ đau đớn thế nào nếu biết đứa con gái ngoan hiền ngày nào đang âm thầm chìm trong bi kịch?

Vực sâu của sự bao dung vô điều kiện

Nếu câu chuyện của Loan là vết thương hằn sâu từ bạo lực gia đình, thì câu chuyện của Minh lại bắt đầu từ sự lắng nghe sai cách. Chồng Minh là người đàn ông thành đạt, ăn nói lịch thiệp và có địa vị ngoài xã hội, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một tâm hồn mang nặng những vết thương chưa lành. Anh lớn lên trong một gia đình trí thức nhưng lạnh lẽo, thiếu vắng sự ấm áp và công nhận từ cha mẹ, khiến anh luôn mang một nỗi sợ bị bỏ rơi và sự bất an tột độ trong đời sống lứa đôi.

Chính nỗi sợ ấy biến thành những lớp phòng thủ méo mó: Anh luôn đòi hỏi vợ phải chứng minh tình yêu bằng sự nhẫn nhịn tuyệt đối, ghen tuông vặt vãnh với cả các mối quan hệ xã hội bình thường của vợ. Anh dễ nổi đóa, coi thường những mong muốn cá nhân của vợ chỉ để che đậy cảm giác mình không đủ tốt, không đáng được yêu.

Minh là người phụ nữ nhạy cảm và có học thức. Ban đầu, chị đón nhận những bất ổn của chồng bằng góc nhìn tâm lý. Chị kiên nhẫn nghe anh trút giận, ngồi phân tích những thiếu sót thời thơ ấu khiến anh mất an toàn, rồi nhẹ nhàng vỗ về anh. Chị từng tự hào vì mình đủ bao dung để "chữa lành" cho một tâm hồn nhiều tổn thương.

Thế nhưng, sự thấu hiểu của Minh lại vô tình thành "giấy phép" để chồng ngày càng ỉ lại. Anh mặc định vợ là nơi an toàn để trút bỏ mọi hậm hực, rằng dẫu anh có cay nghiệt đến đâu thì sự dịu dàng của chị cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Anh ngày càng lấn tới, coi sự chịu đựng của vợ là hiển nhiên, thậm chí còn chê bai những phút yếu lòng của chị là "vẽ chuyện", "nhạy cảm quá đà".

Đến một ngày, Minh soi gương và giật mình không còn nhận ra chính mình. Chị cạn sạch năng lượng để phân tích hay vỗ về. Sự thấu hiểu thuở trước nay hóa thành lạnh ngắt, dửng dưng. Những bữa cơm gia đình chìm vào tĩnh lặng nghẹt thở. Chị nhận ra mình đã kiệt quệ hoàn toàn vì cố đóng vai bác sĩ tâm lý, để rồi khi người bệnh chưa kịp lành, thì người chữa bệnh đã ngã gục.