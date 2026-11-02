Nơi 'đặt cọc niềm tin' ở TP.HCM

Thành lập ngày 7/12/2020 bởi ông Hoàng Quý Bình cùng nhóm bạn trẻ tại TP.HCM, Nhà Nhiều Lá là tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận kết hợp hoạt động thư viện với các dự án bảo vệ môi trường. Từ những hoạt động ban đầu, nhóm xây dựng không gian sinh hoạt chung dành cho độc giả và những người quan tâm đến lối sống xanh.

Không gian tại lầu 3, số 11A Hòa Hưng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) được bố trí kết hợp giữa khu vực đọc sách và nơi trưng bày các sản phẩm thân thiện với môi trường. Những chậu cây xanh đặt xen kẽ trong phòng tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với định hướng hoạt động của nhóm.

Thư viện hiện có hơn 3.000 cuốn sách do cộng đồng quyên góp, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các ấn phẩm được phân loại theo từng nhóm nội dung, phục vụ miễn phí nhu cầu đọc của độc giả.

Nhà Nhiều Lá bố trí một góc đọc sách dành cho những độc giả muốn ngồi lại. Không gian này cũng là nơi mọi người có thể tìm hiểu thêm về những hoạt động cộng đồng của nhóm.

Danh mục sách tại thư viện trải rộng trên nhiều lĩnh vực như Văn học Việt Nam, Văn học thế giới, các dòng sách Tâm lý, Kinh tế và Kỹ năng sống...

Nhóm còn tổ chức những chương trình như "Đổi rác lấy sen" nhằm khuyến khích thói quen phân loại rác tại nguồn. Người tham gia có thể mang những loại rác tái chế thuộc danh mục tiếp nhận đến đổi lấy chậu sen đá nhỏ. Nhà Nhiều Lá sẽ tiếp nhận rác theo lịch công bố trước và chủ yếu vào hai ngày cuối tuần để thuận tiện cho việc phân loại và xử lý.

Bên cạnh thư viện, Nhà Nhiều Lá còn kết nối với các doanh nghiệp Việt để giới thiệu những sản phẩm thân thiện với môi trường. Doanh thu từ kinh doanh sản phẩm xanh là một trong những nguồn kinh phí hỗ trợ nhóm duy trì các chương trình cộng đồng.

Thư viện vận hành theo mô hình "đặt cọc niềm tin", không thu phí hoặc yêu cầu độc giả thế chân bằng tiền khi mượn sách. Mỗi lượt, bạn đọc được mượn tối đa hai cuốn trong thời hạn 30 ngày.

Thủ tục mượn sách được tối giản. Độc giả chỉ cần cung cấp họ tên, số điện thoại và hình ảnh cuốn sách muốn mượn để nhóm ghi nhận thông tin. Người đọc cũng có thể tự do lựa chọn và xem sách trực tiếp tại thư viện.

Dòng sách thiếu nhi cùng các loại dụng cụ học tập do mọi người quyên góp được gom lại để thực hiện dự án "Tủ sách cho em". Nhóm đã tổ chức nhiều chuyến đi trao tặng sách và trang thiết bị học tập cho học sinh tại các vùng khó khăn.

Những vị trí ngồi đọc được bố trí linh hoạt trong không gian thư viện. Đây cũng là nơi các thành viên và tình nguyện viên của Nhà Nhiều Lá gặp gỡ, trao đổi và phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Đến Nhà Nhiều Lá, bạn đọc cũng sẽ thấy ngay khu vực tập trung quần áo và đồ dùng cũ từ chương trình "Đổi đồ tá lả". Đại diện Nhà Nhiều Lá cho biết nhóm mong muốn xây dựng một cộng đồng nơi mọi người cùng lan tỏa lối sống xanh, văn hóa đọc và tinh thần chia sẻ tri thức. Từ những cuốn sách được trao đi đến các món đồ cũ có thêm vòng đời mới, mỗi hoạt động đều hướng đến việc khuyến khích những thay đổi tích cực trong đời sống.