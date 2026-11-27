Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh trao hỗ trợ mái ấm, sinh kế cho các hộ nghèo, hộ khó khăn nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Trao mái ấm nghĩa tình

Những ngày qua, khắp các khu dân cư trên toàn thành phố rộn ràng các hoạt động chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, ngày hội còn trở thành cầu nối để chính quyền, Mặt trận và toàn cộng đồng chung tay chăm lo những hoàn cảnh khó khăn.

Tại phường Hòa Khánh, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội được đẩy mạnh. Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh cho biết, nhân ngày hội lớn năm nay, Mặt trận phường trích Quỹ Vì người nghèo trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà ở xuống cấp; đồng thời hỗ trợ phương tiện đi lại và sinh kế cho 14 hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ gần 380 triệu đồng.

Hộ bà Võ Thị Xí (tổ dân phố Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh) thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. Nhiều năm nay, bà sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Từ nguồn kinh phí 40 triệu đồng do Mặt trận phường hỗ trợ, gia đình đang tổ chức thi công, thay mới mái tôn và sửa lại công trình vệ sinh. “Tôi già yếu nên không có điều kiện sửa chữa nhà. May mắn có nguồn hỗ trợ từ Mặt trận phường, gia đình nhanh chóng sửa để kịp hoàn thành trước khi đón Tết”, bà Xí chia sẻ.

Tại xã miền núi Tây Giang, niềm vui của gia đình ông Pơloong Giang (thôn Lăng) càng thêm trọn vẹn khi nhận bàn giao nhà mới đúng dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngôi nhà được xây mới từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của Quỹ Vì người nghèo. Ông Bhríu Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Giang cho biết, ngôi nhà mới không chỉ giúp hộ nghèo ổn định chỗ ở mà còn tạo điểm tựa để gia đình tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu và đơn vị tài trợ trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 2 hộ nghèo. Ảnh: ĐVCC

Tiếp thêm động lực vươn lên

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, phương tiện và sinh kế, nhiều địa phương còn tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, học bổng cho các hộ nghèo, học sinh khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận các chính sách an sinh.

Tại phường Thanh Khê, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hóa Việt Nam năm nay được 80/80 khu dân cư tổ chức chu đáo, ấm áp, nghĩa tình. Tại ngày hội, hàng trăm suất quà được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn với tổng kinh phí hơn 87 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê cũng hỗ trợ 10 suất quà/khu dân cư để tặng các hộ khó khăn với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Mặt trận phường Thanh Khê huy động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo gần 370 triệu đồng để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trong dịp ngày hội đại đoàn kết. Nổi bật là trao 28 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai (tổ 24 Thạc Gián) thuộc diện hộ nghèo chuẩn Trung ương. Do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình bà Mai chưa có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để tiếp thêm động lực vươn lên, Mặt trận phường Thanh Khê trao sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, giúp bà bước đầu tiếp cận với chính sách an sinh lâu dài, tạo điều kiện để bà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bền vững, hướng tới có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hải Châu và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: ĐVCC

Ngoài trao bảo hiểm xã hội tự nguyện, Mặt trận phường Thanh Khê cũng tặng 37 thẻ bảo hiểm y tế với số tiền 23 triệu đồng và 10 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho các học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực vươn lên cho những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Tại phường Hải Châu, nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được triển khai. Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết đã phối hợp với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đà Nẵng trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết, mỗi hộ 50 triệu đồng; tặng 23 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 31,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Mặt trận phường phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Sông Hàn trao 75 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Đà Nẵng Nippon Seiki tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

“Những phần quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Bình nói.