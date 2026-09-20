Nối dài trải nghiệm ở tour du lịch mới

Người dân Cẩm Thanh mong muốn được trực tiếp tham gia vào hành trình trải nghiệm của du khách trong tuyến mới "Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện". Ảnh: XUÂN SƠN

Làm mới sản phẩm cũ

Nằm cách phố cổ Hội An chừng 4 cây số, rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông) là điểm đến quen thuộc trong hành trình khám phá Hội An. Những chiếc thúng chai nhiều màu sắc len lỏi dưới các rặng dừa nước xanh mướt, tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước cùng những màn múa thúng, biểu diễn văn nghệ đã tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn riêng của Cẩm Thanh.

Với nhiều du khách, đó là trải nghiệm khó bỏ qua trong lần đầu đến Đà Nẵng. Nhưng khi Cẩm Thanh ngày càng được biết đến rộng rãi, sản phẩm quen thuộc cũng đứng trước yêu cầu được làm mới để hút khách trải nghiệm lần đầu, cũng như tạo thêm lý do để du khách cũ quay trở lại.

“Khách đi lần đầu thường rất thích trải nghiệm thúng chai, nhưng với những người đã từng đến Cẩm Thanh, họ bắt đầu hỏi chúng tôi còn trải nghiệm nào khác không?”, anh Nguyễn Hữu Hoàng, hướng dẫn viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist thường xuyên đưa khách đến Cẩm Thanh trăn trở.

Có thể nói, điều hấp dẫn nhất của Cẩm Thanh ngoài cảnh quan rừng dừa, còn ở những gì đang diễn ra trong không gian ấy. Nếu có thể đưa nghề truyền thống, văn hóa dân gian và đời sống người dân vào cùng một hành trình, du khách sẽ có thêm những trải nghiệm sâu hơn thay vì chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, chèo thúng.

Ông Lê Công Sỹ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông chia sẻ, tuyến “Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện” dự kiến ra mắt vào tháng Mười Một năm nay được xây dựng từ chính yêu cầu đó. Sản phẩm mới vẫn kế thừa hoạt động tham quan bằng thúng chai đang được khai thác, nhưng mở rộng hành trình bằng nhiều lớp trải nghiệm khác nhau.

Cũng theo ông Sỹ, điểm mới của sản phẩm nằm ở cách kết nối những giá trị vốn có của Cẩm Thanh thành một hành trình trải nghiệm xuyên suốt.

“Nếu sản phẩm hiện nay chủ yếu giúp du khách khám phá rừng dừa bằng thúng chai thì tuyến mới sẽ mở rộng câu chuyện ấy. Du khách vẫn được trải nghiệm thúng chai, nhưng đồng thời có cơ hội tìm hiểu nghề truyền thống, xem các hoạt động văn hóa - nghệ thuật và tiếp cận đời sống của người dân. Chúng tôi muốn mỗi điểm dừng đều có một nội dung riêng, để du khách không chỉ ngắm cảnh quan mà còn hiểu hơn về Cẩm Thanh”, ông Sỹ cho biết.

Dự kiến, sản phẩm mới không thay thế trải nghiệm vốn đã làm nên sức hút của rừng dừa Bảy Mẫu, mà lấy chính hoạt động tham quan bằng thúng chai làm nền tảng để mở rộng hành trình. Từ một chuyến đi trên sông, du khách sẽ được dẫn vào nhiều lớp trải nghiệm khác nhau.

“Rừng dừa là không gian cảnh quan, nghề tre dừa là câu chuyện về sinh kế, các loại hình diễn xướng dân gian là câu chuyện về đời sống tinh thần, còn người dân địa phương chính là những người kể lại câu chuyện về quê hương mình. Cách tiếp cận này cũng tạo nên sự khác biệt giữa một sản phẩm tham quan đơn thuần và một sản phẩm trải nghiệm”, ông Sỹ thông tin thêm.

Còn nhiều việc phải làm

Theo phương án đang được xây dựng, hành trình “Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện” sẽ kết nối nhiều điểm trải nghiệm, từ khu vực đón tiếp, nhà trưng bày, nhà trình diễn nghề đến những không gian diễn xướng văn hóa - nghệ thuật. Mỗi điểm dừng được kỳ vọng mang một câu chuyện riêng, nhưng cùng góp phần tạo nên một bức tranh đầy đặn hơn về Cẩm Thanh.

Theo ông Sỹ, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai, ưu tiên những vật liệu gần gũi như tre, dừa, gỗ và lá dừa nước. Giữa màu xanh của rừng dừa, những không gian mới được kỳ vọng không tạo cảm giác xa lạ mà như tiếp nối tự nhiên cảnh quan làng quê. Bởi với một sản phẩm lấy rừng dừa làm nền, sự hài hòa với thiên nhiên không chỉ là yêu cầu về hình thức, mà còn góp phần giữ lại cảm giác đặc trưng của vùng đất này.

Từ không gian nghề, câu chuyện của Cẩm Thanh tiếp tục được mở ra bằng đời sống văn hóa. Những điệu bài chòi, hò khoan, câu hát dân ca hay nhịp bả trạo, cầu ngư vốn thuộc về đời sống cộng đồng sẽ được đưa vào hành trình theo cách gần gũi, để du khách cảm nhận văn hóa địa phương ngay trong không gian mà những giá trị ấy đã được hình thành và lưu giữ.

Bà Nguyễn Thu Huyền, Điều phối viên quốc gia Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc từng có thời gian “ăn dầm nằm dề” cùng người dân Cẩm Thanh trong nhiều dự án xây dựng mô hình du lịch sinh thái chia sẻ, điều đáng quý nhất của Cẩm Thanh chính là người dân đã đồng lòng tạo nên sức sống cho điểm đến.

Bà Huyền cho rằng, khi xây dựng sản phẩm mới, việc giữ người dân ở vị trí trung tâm có ý nghĩa quan trọng. Du khách đến Cẩm Thanh không chỉ để nhìn thấy một rừng dừa đẹp, mà còn muốn biết vùng đất này được hình thành ra sao, người dân đã sống cùng sông nước như thế nào.

Những câu chuyện ấy sẽ trở nên thuyết phục hơn khi được chính người địa phương kể bằng trải nghiệm và ký ức của mình. Từ góc nhìn ấy, việc đưa nghề truyền thống, văn hóa dân gian và đời sống cộng đồng vào một hành trình du lịch cần được thực hiện một cách tự nhiên, có lớp lang hợp lý.

Có thể nói, với gần 1.500 thuyền thúng đang phục vụ khách, lực lượng lao động gắn với rừng dừa là một nguồn lực đáng kể để Cẩm Thanh tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng. Ông Phạm Lên, thành viên HTX Dịch vụ thúng chai rừng dừa Cẩm Thanh kỳ vọng tuyến du lịch mới sẽ tạo thêm “đất diễn” cho người dân địa phương, để những người đang trực tiếp gắn bó với rừng dừa như ông có thêm cơ hội tham gia chuỗi trải nghiệm và giới thiệu những giá trị vốn có của quê mình.

Đây cũng là bài toán đặt ra trong quá trình hoàn thiện tour “Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện”. Bởi khi có khá nhiều yếu tố cùng được đưa vào một tuyến, điều cần tránh là biến hành trình thành những điểm dừng rời rạc, nơi mỗi hoạt động xuất hiện như một tiết mục riêng và thiếu không gian kết nối.