Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đại đội Bảo vệ biên giới 531 kiểm tra mốc quốc giới trong quá trình tuần tra chung. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chung sức giữ bình yên đường biên

Con đường từ trung tâm xã A Lưới 4, thành phố Huế lên khu vực cửa khẩu A Đớt uốn lượn giữa những triền núi Trường Sơn. Dọc hai bên đường là những bản làng của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, thấp thoáng sau những vạt rừng xanh. Bên kia biên giới là bản Ka Lô, xã Ploc Pa Non, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào. Dù thuộc hai quốc gia khác nhau, người dân các bản làng nơi đây từ lâu đã có mối quan hệ gắn bó qua đời sống cộng đồng và tình thân tộc. Họ thường xuyên qua lại thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Mối quan hệ gần gũi ấy tạo nền tảng thuận lợi để lực lượng bảo vệ biên giới hai nước phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị từ cơ sở.

Trung tá Cao Tất Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết, đơn vị được giao quản lý đoạn biên giới Việt Nam - Lào dài 32,122km, tiếp giáp huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông. Ở phía đối diện có Đồn Công an Tà Vàng và Đại đội Bảo vệ biên giới 531 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông. Đây là những đơn vị thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Để duy trì hiệu quả phối hợp, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt chú trọng nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ở khu vực biên giới và địa bàn ngoại biên. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn, kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh theo thẩm quyền, không để những vấn đề nhỏ trở nên phức tạp. Hoạt động phối hợp được triển khai trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước, tuân thủ pháp luật của hai nước và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào. Cùng với đó, đơn vị chú trọng giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại quốc phòng và đối ngoại biên phòng.

Trong năm 2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã phối hợp với Đại đội Bảo vệ biên giới 531 tổ chức 3 đợt tuần tra chung, với tổng số 33 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia. Trên các tuyến đường tuần tra giữa núi rừng Trường Sơn, cán bộ, chiến sĩ hai nước cùng kiểm tra đường biên giới, mốc quốc giới, nắm tình hình địa bàn, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới quốc gia. Các đợt tuần tra được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc đối ngoại và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Thiếu tá Un Khăm Kiên Ty Sắc, Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ biên giới 531 chia sẻ: “Những chuyến tuần tra chung không chỉ có ý nghĩa đối với công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ hai bên trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và củng cố lòng tin. Qua mỗi lần gặp gỡ, các vấn đề phát sinh được trao đổi trực tiếp, thông tin liên quan đến địa bàn được chia sẻ kịp thời. Đây là cơ sở để hai bên chủ động phối hợp, không để những vụ việc nhỏ kéo dài hoặc trở thành vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự”.

Bồi đắp nghĩa tình bản - bản

Nếu những chuyến tuần tra chung thể hiện sự phối hợp trực tiếp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thì các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nhân dân góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng dân cư hai bên đường biên. Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, công tác đối ngoại biên phòng được triển khai bằng những hoạt động thiết thực, hướng đến nhân dân nước bạn Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà cho người dân bản Ka Lô. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hằng năm, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, đơn vị cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Huế sang thăm, chúc mừng chính quyền bản Ka Lô, đồng thời thăm Đại đội Bảo vệ biên giới 531 và Đồn Công an Tà Vàng. Đặc biệt, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai mô hình kết nghĩa bản - bản, tạo điều kiện để người dân hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ khó khăn và cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Thông qua những hoạt động này, mối quan hệ gắn bó được hình thành từ sự tương đồng về phong tục, tập quán và tình thân giữa các cộng đồng dân cư tiếp tục được củng cố. Khi người dân hai bên hiểu nhau, tin tưởng và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, những vấn đề phát sinh tại cơ sở sẽ được trao đổi, giải quyết kịp thời, góp phần giữ ổn định địa bàn.

Một trong những việc làm thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đối với nhân dân nước bạn là hỗ trợ em Thạo A Rọt (Điếc), học sinh bản Ka Lô, theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Sự hỗ trợ này góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình, tạo điều kiện để em tiếp tục đến trường. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng sự quan tâm ấy mang ý nghĩa động viên thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của người lính Biên phòng đối với thế hệ trẻ nước bạn.

Ông Kê Oi Luông Khăm Phan, Trưởng bản Ka Lô cho biết: “Bà con bản Ka Lô rất vui và cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Các anh không chỉ sang thăm hỏi, tặng quà mà còn quan tâm đến những gia đình khó khăn, giúp đỡ học sinh có điều kiện tiếp tục đến trường. Đặc biệt, việc hỗ trợ cháu Thạo A Rọt khiến gia đình và bà con trong bản rất phấn khởi. Với bà con chúng tôi, sự giúp đỡ ấy rất quý, không chỉ giúp vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tình cảm chân thành của bộ đội Việt Nam đối với nhân dân Lào. Chúng tôi mong muốn tình cảm gắn bó này ngày càng bền chặt, bà con hai bên tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, cùng giữ gìn đường biên giới bình yên”.

Trung tá Hồ Văn Hới, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt chia sẻ: “Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với chăm lo đời sống nhân dân. Từ hỗ trợ sinh kế, giúp dân phát triển sản xuất, đồng hành cùng học sinh nghèo đến tổ chức các hoạt động đối ngoại với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, tất cả đều hướng đến xây dựng địa bàn ổn định, đoàn kết”.

Từ những cuộc tuần tra chung giữa núi rừng Trường Sơn đến những lần thăm hỏi, sẻ chia với người dân bản Ka Lô, tình hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ biên giới cùng tình đoàn kết, gắn bó của nhân dân hai nước tạo nên nền tảng vững chắc để quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.