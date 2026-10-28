Nối dài niềm tin những con đường 'ý Đảng, lòng dân' ở xã Tân Kỳ

Tuyến đường giao thông tại xóm Đồng Thái, xã Tân Kỳ được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Đường lớn đã mở…

Khoảng 700m đường giao thông vào tổ liên gia số 6, xóm Đồng Thái, xã Tân Kỳ hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Mặt đường bê tông rộng rãi, chắc chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản và phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Ít ai nghĩ rằng, trước đây mỗi khi mùa mưa đến, tuyến đường này lại trở thành nỗi lo của bà con bởi tình trạng lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi làm, đưa đón con em đến trường và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều trở ngại.

Niềm vui khi có con đường mới được người dân cảm nhận rõ qua từng ngày sinh hoạt. Anh Hà Văn Bảy, người dân xóm Đồng Thái chia sẻ: “Trước đây đường đi khổ lắm, đặc biệt vào mùa mưa đường lầy lội, khó đi, bà con đi làm, các cháu đi học rất vất vả. Nay có đường bê tông, điện thắp sáng, chúng tôi ai cũng phấn khởi”.

Con đường dài khoảng 700m, được đầu tư kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Xóm Đồng Thái hiện có 370 hộ với khoảng 1.750 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 96%. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp, vì vậy hệ thống giao thông thuận lợi có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống và phát triển kinh tế của địa phương.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, tuyến đường được đầu tư xây dựng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2025, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Công trình hoàn thành không chỉ khắc phục những bất cập về giao thông tồn tại từ lâu mà còn mở ra điều kiện thuận lợi hơn để người dân phát triển sản xuất, giao thương và từng bước nâng cao đời sống.

Chị Vi Thị Lý, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xóm Đồng Thái bày tỏ: “Bà con mong có con đường như thế này lâu rồi, cứ nghĩ rồi đến lúc nào mới có đường bê tông để cho người dân đi, đặc biệt các cháu đi học cho đỡ khổ. Bây giờ không chỉ có đường mới mà còn có cả điện thắp sáng nữa”.

Công trình không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện hiệu quả của việc phát huy sức dân, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống từ những nhu cầu thiết thực của người dân.

Người dân xóm Đồng Thái vui mừng khi con đường được làm mới, thuận lợi cho việc đi lại.

Thắp sáng đường quê, lan tỏa phong trào dân vận khéo

Không dừng lại ở việc đầu tư xây dựng đường giao thông, từ nhu cầu thực tế của khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Kỳ tiếp tục triển khai công trình dân vận khéo “Tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Với nguồn kinh phí hơn 50 triệu đồng, hệ thống điện chiếu sáng kết hợp treo cờ Tổ quốc được lắp đặt dọc tuyến đường, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

Theo đó, 31 cột điện, mỗi cột cao 7,5 m, được bố trí dọc tuyến. Khi màn đêm buông xuống, ánh điện trải dài trên con đường bê tông, không chỉ tạo cảnh quan sáng, đẹp mà còn giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là những người thường xuyên đi làm sớm hoặc trở về nhà muộn.

Hàng chục cột điện được lắp đặt dọc tuyến đường, thắp sáng làng quê.

Công trình là minh chứng cho cách làm dân vận hướng về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của người dân làm trọng tâm. Thông qua việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền và vận động nhân dân cùng tham gia, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Kỳ từng bước huy động các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, xây dựng cảnh quan nông thôn và nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn môi trường sống.

Công trình không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện hiệu quả của việc phát huy sức dân, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

“Từ nhu cầu thực tế của người dân, Ủy ban MTTQ xã xác định xây dựng tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn là một trong những phần việc trọng tâm. Trên cơ sở đó, cơ quan đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền huy động nguồn lực, vận động nhân dân cùng tham gia. Khi chọn đúng việc, đáp ứng đúng nhu cầu, sự đồng thuận của người dân sẽ tạo nên hiệu quả và sức lan tỏa của công trình”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Kỳ Lê Văn Toàn vui mừng nói.