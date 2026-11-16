Nối dài những thế hệ đảng viên ở vùng biên xứ Nghệ

Hai mẹ con cùng ngày vào Đảng

Câu chuyện chị Lô Thị Chín (SN 1982) và con gái Vi Thị Phương Thảo (SN 2004), người dân tộc Thái ở xã Sơn Lâm được kết nạp Đảng trong cùng một ngày vẫn được người dân bản Thanh Dương nhắc đến với niềm tự hào.

Đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ của một gia đình mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của người dân vùng biên.

Mẹ con chị Lô Thị Chín và Vi Thị Phương Thảo cùng được kết nạp Đảng

Ngôi nhà của vợ chồng anh Vi Văn Sơn, chị Lô Thị Chín nằm ngay đầu con đường dẫn vào bản Thanh Dương.

Năm 2006, gia đình chị Chín rời xã Kim Đa, huyện Tương Dương cũ, đến Sơn Lâm tái định cư để nhường đất xây dựng Thủy điện Bản Vẽ.

Cuộc sống tại nơi ở mới ban đầu còn nhiều thiếu thốn. Vợ chồng chị phải bắt đầu lại từ đầu, vừa lo phát triển kinh tế, vừa từng bước thích nghi với môi trường sống mới.

Bằng sự cần cù, hai vợ chồng dần ổn định cuộc sống. Anh Vi Văn Sơn hiện công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Lâm, chị Chín gắn với công việc Tổ trưởng Tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong quá trình ấy, chị nhận thấy việc tham gia công tác xã hội không chỉ dừng lại ở sự nhiệt tình mà còn đòi hỏi kiến thức, tinh thần trách nhiệm và khả năng vận động quần chúng.

Chị Lô Thị Chín tuyên thệ dưới cờ Đảng

Trong số 10 anh chị em của chị Chín, có 6 người là đảng viên. Truyền thống gia đình trở thành động lực để chị tiếp tục phấn đấu.

Dẫu vậy, sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022, chị vẫn chưa mạnh dạn làm hồ sơ vì cảm thấy bản thân chưa thực sự hiểu sâu về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên.

Bước ngoặt đến khi con gái đầu lòng tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình và trở về quê hương. Trong thời gian hoàn thiện các chương trình, chứng chỉ hành nghề, Thảo được chi ủy định hướng, bồi dưỡng để phấn đấu vào Đảng.

Nhìn thấy sự chủ động, nghiêm túc của con gái trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, người mẹ cũng có thêm quyết tâm thực hiện mong muốn đã ấp ủ.

Cùng được kết nạp trong một ngày, nhưng mỗi người mang theo một mục tiêu cống hiến riêng. Với chị Chín, đó là tiếp tục gắn bó với công việc cộng đồng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân.

Còn Thảo mong muốn vận dụng kiến thức y khoa để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao sau khi hoàn thành các yêu cầu về chuyên môn.

Chị Chín phấn khởi chia sẻ: Trước đây tôi từng nghĩ việc vào Đảng không quá cần thiết. Chỉ sau khi tham dự buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên, tôi mới hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tuyên truyền chủ trương, chính sách và vận động người dân cùng thực hiện.

Sự thay đổi trong nhận thức của chị là kết quả từ quá trình kiên trì hướng dẫn, động viên của Chi ủy bản Thanh Dương và Đảng ủy xã Sơn Lâm.

Câu chuyện ấy cũng cho thấy, việc phát triển đảng viên ở cơ sở không chỉ bắt đầu từ việc phát hiện quần chúng ưu tú, mà còn cần sự đồng hành để mỗi người tự nhận thức được trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu.

Phát huy những “chi bộ gia đình”

Tại Chi bộ bản Thanh Dương, câu chuyện mẹ con chị Chín không phải trường hợp duy nhất cho thấy sức lan tỏa của tinh thần phấn đấu trong mỗi gia đình. Khi cả chị và con gái được kết nạp, gia đình đã có 3 đảng viên, bởi anh Vi Văn Sơn đã vào Đảng từ trước.

Bí thư Chi bộ Lương Văn Ong cho biết: "Bản chúng tôi còn có những gia đình nhiều thành viên cùng là đảng viên. Gia đình tôi có 3 người gồm bản thân tôi, vợ và con trai; con dâu cũng đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng".

Em Vi Thị Phương Thảo tuyên thệ tại Lễ Kết nạp Đảng

Gia đình ông Lương Văn Thao có ba bố con đều là đảng viên gương mẫu. “Trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, truyền thống gia đình, sự nêu gương của người đi trước đang tạo thêm động lực để thế hệ sau phấn đấu”, ông Ong chia sẻ thêm.

Theo ông Trần Đình Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Lâm: Năm 2025, chi bộ kết nạp được 2 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2026, đã có 6 quần chúng được kết nạp, từ nay đến cuối năm, chi bộ dự kiến tiếp tục kết nạp thêm 3 người.

Sau đợt kết nạp tháng 10.2026, Chi bộ bản Thanh Dương có tổng cộng 70 đảng viên. Kết quả này gắn với những chuyển biến trong đời sống kinh tế, xã hội của bản.

Hiện Thanh Dương có 311 hộ dân, chủ yếu là các gia đình từ xã Kim Đa, huyện Tương Dương cũ, chuyển về tái định cư khi xây dựng Thủy điện Bản Vẽ. Thời điểm mới đến nơi ở mới, gần như 100% số hộ thuộc diện nghèo.

Sau gần hai thập kỷ, 43% số hộ đã thoát nghèo ổn định. Người dân dần chuyển từ tâm lý trông chờ hỗ trợ sang chủ động phát triển sinh kế, mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Hiện bản Thanh Dương đóng góp khoảng 70% hoạt động dịch vụ của toàn xã Sơn Lâm, đồng thời là bản duy nhất của xã phát triển thành công mô hình du lịch cộng đồng thác Liếp.

Trong 18 hộ tham gia mô hình này, có 10 chủ hộ là đảng viên. Khi đời sống được cải thiện, người dân có thêm điều kiện tham gia công việc chung.

Những đảng viên trực tiếp làm kinh tế, tham gia hoạt động cộng đồng cũng có cơ hội phát huy vai trò nêu gương bằng những việc làm cụ thể, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với tổ chức Đảng.

Dù đạt những kết quả tích cực, Sơn Lâm vẫn đối mặt với không ít thách thức trong công tác phát triển Đảng.

Được hình thành trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn, huyện Thanh Chương cũ, địa phương hiện có 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 95% dân số.

Chi bộ bản Thanh Dương tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 4 quần chúng ưu tú

Địa hình miền núi, quỹ đất sản xuất hạn chế, các ngành công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển tương xứng khiến cơ hội việc làm tại chỗ còn ít. Nhiều thanh niên có trình độ lựa chọn rời quê đi làm ăn xa, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn quần chúng ưu tú tại địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Ngân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lâm, cho biết việc tìm kiếm mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương vẫn là bài toán khó. Thanh niên có trình độ thường đi làm xa, trong khi lực lượng ở lại không phải ai cũng đáp ứng được yêu cầu về trình độ, sức khỏe để tạo nguồn phát triển Đảng.

Đã có thời điểm, địa phương rơi vào tình trạng kết nạp một đảng viên nhưng phải xóa tên hai người do quần chúng ưu tú rời địa bàn tìm sinh kế khi chưa hoàn thành thời gian thử thách.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách làm, không chỉ chú trọng số lượng mà còn quan tâm đến việc tạo nguồn ổn định, phù hợp với đặc thù dân cư.

Trong năm qua, Đảng bộ xã Sơn Lâm kết nạp được 20 đảng viên mới, đạt 117,6% chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh giao. Đến cuối năm, địa phương dự kiến kết nạp thêm 3 đảng viên, nâng tổng số lên 771 đảng viên sinh hoạt tại 29 tổ chức Đảng trực thuộc.

Để duy trì kết quả, Đảng ủy xã xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Hằng năm, địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, tập trung vào 13 chi bộ bản.

Với những người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn lúng túng khi hoàn thiện thủ tục, Ban Xây dựng Đảng và các đảng viên được phân công trực tiếp hướng dẫn viết lý lịch, chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định. Cách làm này giúp giảm trở ngại trong quá trình phấn đấu, đồng thời bảo đảm nguyên tắc, quy trình và Điều lệ Đảng.

Từ câu chuyện hai mẹ con cùng vào Đảng ở Thanh Dương đến những giải pháp tạo nguồn trên toàn xã, Sơn Lâm đang từng bước tìm cách đưa công tác phát triển Đảng gần hơn với đời sống người dân.

Kết quả không chỉ được thể hiện qua số lượng đảng viên mới mà còn ở sự chủ động của quần chúng, vai trò nêu gương trong gia đình và trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với cộng đồng.