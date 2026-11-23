Nhìn lại chặng đường đã qua, sự trưởng thành của Hội CTĐ tỉnh hôm nay là kết quả từ tâm huyết, trách nhiệm và đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, hội viên, tạo nền tảng để các hoạt động nhân đạo tiếp tục phát triển và lan tỏa.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Ngày 23/11/1946, Hội CTĐ Việt Nam được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của hội. Đến ngày 13/6/1979, Hội CTĐ tỉnh được thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng để hoạt động nhân đạo có tổ chức thống nhất, tập hợp những người có chung tinh thần nhân ái, sẵn sàng tham gia giúp đỡ cộng đồng.

Lãnh đạo và cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng ôn lại lịch sử hội

Ông Nông Qúy Dương, Nguyên Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh giai đoạn 1993 - 2006 cho biết: Thời điểm những năm đầu tôi đảm nhiệm, tổ chức hội còn non trẻ, bộ máy thiếu, đội ngũ cán bộ mỏng, điều kiện hoạt động hạn chế và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác hội. Do đó, chúng tôi chủ động tham khảo kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền kết hợp vừa làm vừa học hỏi, bám sát cơ sở để tập hợp hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt. Với quyết tâm gây dựng tổ chức từ những bước đầu tiên, các thế hệ cán bộ hội đã từng bước đưa hoạt động đi vào nền nếp, tạo nền tảng cho sự phát triển sau này.

Theo đó, tổ chức hội từng bước được hình thành ở các huyện (cũ), xã, phường, trường học. Từ nền móng ban đầu, mạng lưới hội ngày càng được mở rộng. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Hội CTĐ tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031; tập trung hướng dẫn, đôn đốc 65/65 xã, phường thành lập tổ chức hội. Hiện toàn tỉnh có 1.615 cán bộ hội các cấp, 1.049 chi hội CTĐ tại thôn, khu phố và trường học với 22.481 hội viên (tăng gần 14.900 người so với năm 1993), 1.095 tình nguyện viên, duy trì 15 đội sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, hiến máu tình nguyện (HMTN).

Hằng năm, Hội CTĐ tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát tại các hội cơ sở, chỉ đạo hội cấp xã tăng cường nắm tình hình tại các chi hội và hội viên và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ. Nhiệm kỳ 2022 – 2026, các cấp hội phối hợp tổ chức 30 lớp tập huấn về công tác hội, HMTN và các lĩnh vực liên quan cho trên 2.300 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.

Nhìn lại chặng đường hơn 47 năm, quá trình xây dựng tổ chức hội là hành trình từng bước vượt qua khó khăn, mở rộng mạng lưới và tập hợp ngày càng nhiều lực lượng tham gia, tạo nền tảng để hội thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong đời sống xã hội.

Hướng về cộng đồng

Tổ chức từng bước được củng cố, hoạt động của Hội CTĐ tỉnh ngày càng mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức và hướng nhiều hơn đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Tiêu biểu, các phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… ngày càng phát triển sâu rộng, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc trẻ em nghèo, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế được triển khai hiệu quả. Giai đoạn 2017 – 2026, công tác nhân đạo đã trợ giúp 540.350 lượt người với tổng trị giá 412,2 tỷ đồng.

Ông Lý Văn Sơn, thôn Mỏ Cấy, xã Vạn Linh chia sẻ: Gia đình tôi có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo, nhà ở đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Được Hội CTĐ tỉnh kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ 139 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới rộng hơn 80 m², gia đình tôi rất phấn khởi. Sau gần 1 tháng thi công, tháng 9/2026, ngôi nhà đã hoàn thành, đây là nguồn động viên để chúng tôi cố gắng vươn lên.

Bên cạnh đó, hội tích cực thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ cho các hộ chịu ảnh hưởng của thiên tai. Giai đoạn 2017 – 2026, các cấp hội hỗ trợ gần 19.200 lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai với trị giá 89,4 tỷ đồng; hỗ trợ 51.100 lượt người được chăm sóc sức khỏe với tổng trị giá 35,6 tỷ đồng… Phong trào HMTN là một trong những dấu ấn tiêu biểu, ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Giai đoạn 2022 – 2026, số lượng máu tiếp nhận đạt 48.732 đơn vị, tăng 105,54% so với giai đoạn 2017 – 2022.

Biểu đồ phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2026

Để đạt được những kết quả đó, các cấp hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sát cơ sở và hướng đến đúng đối tượng cần trợ giúp. Cùng đó, hội chú trọng đa dạng hóa hình thức vận động, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và huy động nguồn lực xã hội, bảo đảm trợ giúp kịp thời, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng hoàn cảnh.

Ông Vũ Đức Thiện, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo; đổi mới phương thức vận động nguồn lực, nâng cao chất lượng trợ giúp, hướng đến đúng đối tượng và nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, phát triển các mô hình trợ giúp sinh kế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai và HMTN, qua đó lan tỏa sâu rộng hơn tinh thần nhân ái trong xã hội

Có thể thấy, Hội CTĐ tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối trong hoạt động nhân đạo. Từ những hỗ trợ thiết thực tại cơ sở đến các chương trình có quy mô lớn, mỗi hoạt động đều góp phần kết nối nguồn lực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.