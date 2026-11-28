Hiện nay, tại các xã La Hiên, Tràng Xá, Võ Nhai đang có hơn 30ha thanh long, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nông dân.

Trồng loại cây thị trường cần

Những ngày cuối tháng 11, trời rét nhẹ, trong khu vườn của gia đình của ông Lê Văn Hợi, xóm Phượng Hoàng, xã Võ Nhai, những quả ổi được bọc kín trong túi nilon đã bắt đầu chín.

Theo chia sẻ của ông Hợi, mùa Thu và mùa Đông, trời ít mưa nên đây là thời điểm quả ổi ngọt nhất. Giá bán những quả ổi ngay tại vườn vì thế cao hơn mùa Xuân hoặc chính vụ.

Chuyển gần 1 mẫu đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng ổi, từ 4 năm trước, ông Hợi bắt đầu được thu lứa quả đầu tiên. Giờ, cứ 3 tháng thu một lứa quả, mỗi năm, khoảng 4 lứa, mỗi lứa hơn 2 tấn quả, số tiền thu được không hề nhỏ, cao gấp ba lần so với cấy lúa.

Vụ này, gia đình ông đang bán với giá khá ổn định, từ 25 đến 30 nghìn đồng/kg, cao hơn 5 đến 10 nghìn đồng/kg so với chính vụ. Ông Hợi bảo: Trước đây, nông dân chúng tôi có gì bán đó. Còn bây giờ, các hộ dân đều căn cứ vào nhu cầu thị trường để đầu tư trồng các loại cây ăn quả theo thị hiếu của người tiêu dùng.

Cũng với mong muốn có thu nhập cao từ trồng cây ăn quả, chị Đàm Phương Thảo, hàng xóm của ông Hợi, lại lựa chọn trồng cây na dứa Đài Loan. Đây là loại cây trồng khá mới đối với người dân vùng cao.

Chị Thảo cho biết: Ban đầu, gia đình trồng thử nghiệm 60 cây thì chỉ có 40 cây bám rễ trên vùng núi đá vôi Mỏ Gà. Sau 2 năm, cây đã cho lứa quả đầu tiên (mỗi cây cho trên 20kg quả), với giá bán 60 đến 70 nghìn đồng/kg, tôi thu khoảng 50 triệu đồng.

Cây na dứa Đài Loan do gia đình chị Đàm Phương Thảo trồng trên vùng núi đá của xóm Phượng Hoàng, xã Võ Nhai, đã mở ra hướng đi mới cho người nông dân.

Hiện nay, số cây na dứa Đài Loan của gia đình chị Thảo đã bước sang tuổi thứ 5, lượng quả thu được cũng cao hơn trước. Theo tính toán của gia đình, thêm 2 năm nữa, mỗi lứa, một cây na dứa Đài Loan có thể cho thu hoạch từ 60 đến 70kg quả.

Chất lượng quả tốt, vị ngọt, múi dày nhưng lại rẻ hơn so với loại na dứa nhập khẩu từ Đài Loan nên đầu ra của loại quả này khá ổn định, thu hoạch đến đâu, có người đặt mua hết đến đó.

Với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, sau gần 10 năm thành lập, Tổ hợp tác La Hiên (trước đây là HTX La Hiên) đã phát triển được vùng cây ăn quả khá rộng, trong đó chủ yếu tập trung vào các loại cây có múi.

Đến nay, Tổ hợp tác đã có 500 cây cam đường canh, 500 cây cam ngọt và gần 1.000 cây bưởi da xanh. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Vũ Văn Dương, thành viên của Tổ hợp tác, phấn khởi nói: Sau những tháng ngày chăm sóc, số cây cho quả mỗi năm lại nhiều hơn, vụ này, chúng tôi dự kiến thu được khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện nay, sản phẩm cây ăn quả của Thái Nguyên khá đa dạng với hơn 2.000ha bưởi, gần 1.800ha quýt và xấp xỉ 950ha cam đang vào vụ thu hoạch. Đã qua rồi cái thời có gì bán đó, người dân vùng cao ở Thái Nguyên đã bắt nhịp với thời đại số, sản xuất và quảng bá trên môi trường mạng những sản phẩm thị trường cần.

Nâng tầm thương hiệu bằng chất lượng

So với những năm trước, diện tích cây ăn quả ở Thái Nguyên không tăng nhanh nhưng giá trị thu được từ các loại cây này lại tăng đáng kể. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, chia sẻ: Chủ động áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn đã giúp người nông dân xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Đơn cử như với cây na, nhờ áp dụng quy trình VietGAP, có hộ dân ở La Hiên, Võ Nhai đã thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/ha/năm.

Không chỉ áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nhiều hộ còn ứng dụng công nghệ quản lý nước tưới, đầu tư hệ thống tiết kiệm và trồng mới, trồng thay thế những diện tích cây ăn quả đã già cỗi.

Đưa chúng tôi đi tham quan khu vườn na xanh tốt của gia đình, anh Vũ Văn Việt, xóm Hiên Minh, giải thích: Thường, những cây lâu năm dễ bị sâu bệnh, cho năng suất thấp. Bởi thế, cứ khoảng hơn chục năm, chúng tôi lại phá bỏ những cây na già cỗi để trồng thay thế bằng cây giống khỏe mạnh. Đây là cách để duy trì các mùa quả vừa năng suất, vừa chất lượng.

Bưởi da xanh đã cắm rễ ở Thái Nguyên, cho những trái căng tròn, mọng nước, được giá (khoảng 50 nghìn đồng/quả).

Tích cực trồng thay thế và cải tạo những diện tích cây ăn quả già cỗi đã giúp sản lượng các loại cây ăn quả thế mạnh của Thái Nguyên tăng sao. So với 5 năm trước, năm nay, nông dân Thái Nguyên thu trên 10,2 nghìn tấn na, tăng gần 50% sản lượng so với 5 năm trước; bưởi, cam quýt dự kiến đạt gần 52 nghìn tấn, tăng 14%; hồng không hạt đạt 3 nghìn tấn, tăng gần 40%…

Mùa nối mùa, quả ngọt từ vùng cao xuôi về phố thị, người nông dân hồ hởi mỗi khi vụ quả vào mùa. Những mục tiêu dài hơi đang tiếp tục được thực hiện từ hôm nay, đó chính là việc nâng cao chất lượng giống, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung. Rồi cả việc tích cực trồng mới để có 1.200ha na, 1.100ha hồng không hạt vào năm 2030 cũng đang được thực hiện.

Đặc biệt là hướng đầu tư thâm canh, sử dụng các giống cây ăn quả mới, phù hợp với thị hiếu thị trường, điều kiện sản xuất của địa phương và ưu tiên phát triển vùng chuyên canh, sản xuất hữu cơ, rải vụ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái cũng tiếp tục mở ra cho người nông dân những hướng đi mới hiệu quả hơn.