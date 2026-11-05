Nối dài những hoạt động giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa phụ nữ các nước ASEAN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình

Tiếp nối chương trình Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) lần thứ 22, ngày 5/11, các đại biểu cùng tham gia hành trình trải nghiệm văn hóa tại Ninh Bình và Hà Nội. Những hoạt động tham quan, tìm hiểu di sản, thưởng thức ẩm thực và giao lưu với nghệ nhân tạo thêm cơ hội để bạn bè khu vực tiếp cận văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc.

Tham dự chương trình có: bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; đại diện UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình; bà Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Zannuba Arifah Chafsoh Wahid, Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN nhiệm kỳ 2027-2028, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia.

Cùng tham gia có Trưởng Đoàn đại biểu Tổ chức Phụ nữ các nước: Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Bà Lê Thị Thủy (thứ 2 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 và bà Zannuba Arifah Chafsoh Wahid, Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN nhiệm kỳ 2027-2028, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (thứ 3 từ phải sang), cùng các đại biểu tham quan Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình

Các đại biểu được tiếp đón long trọng trong không gian thắm tình hữu nghị

Chuyến tham quan cũng là dịp để các đại biểu ACWO giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, con người và vùng đất Ninh Bình; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Hoạt động cũng mở ra cơ hội tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa tổ chức phụ nữ Việt Nam với các tổ chức phụ nữ trong khu vực ASEAN.

Bên cạnh khám phá cảnh quan và các công trình văn hóa, các đại biểu có dịp tìm hiểu thêm về ẩm thực được giới thiệu tại điểm đến.

Bà Bà Đinh Thị Lụa (thứ 5 từ trái sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu

Các đại biểu có dịp thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

Chuyến tham quan cũng dành thời gian để các đại biểu gặp gỡ, trò chuyện trong không gian khác với những phiên làm việc của Đại hội đồng. Qua một hành trình chung, sự kết nối giữa phụ nữ các nước có thêm những câu chuyện, trải nghiệm để cùng chia sẻ.

Tìm hiểu văn hóa trà Việt

Buổi chiều, sau khi trở về Hà Nội, các đại biểu quốc tế tham quan cơ sở giới thiệu gốm sứ Minh Long tại phường Việt Hưng và tham gia chương trình thưởng trà.

Nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng trực tiếp phục vụ trà và chia sẻ về văn hóa trà Việt với chủ đề "Nghệ thuật chế tác bình an và hạnh phúc qua chén trà".

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cùng các đại biểu tham quan cơ sở giới thiệu gốm sứ Minh Long và tham gia chương trình thưởng trà.

Chủ đề giao lưu mở ra một cách tiếp cận văn hóa Việt qua trải nghiệm gần gũi. Bên chén trà, đại biểu có dịp nghe nghệ nhân giới thiệu, trao đổi về những giá trị tinh thần gắn với việc thưởng trà.

Nối tiếp các hoạt động của Đại hội đồng ACWO lần thứ 22, chuyến thực địa tạo thêm cơ hội giao lưu giữa đại biểu phụ nữ trong khu vực.