Những chuyến thăm hỏi, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà đã góp phần san sẻ khó khăn, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Ấm lòng người dân vùng cao

Ngày 9-11, chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” do Hải đoàn 21 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại xã Chư Krey mang đến niềm vui cho bà con. Bên cạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và pháp luật, đoàn công tác còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dòng người đến khám bệnh, bà Đinh Thị Hne (SN 1968, làng Lơ Pơ) vui mừng khi được các y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe, tư vấn cách sử dụng thuốc. “Tôi vui lắm vì được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đến tận xã khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà. Bà con ở đây còn khó khăn, được cán bộ, chiến sĩ, chính quyền quan tâm như vậy, chúng tôi thấy ấm lòng” - bà Hne cho biết.

Các y, bác sĩ Hải đoàn 21 khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: N.S

Ở tuổi 78, ông Đinh Grik (làng Broch Siêu) xúc động trước sự gần gũi của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21. Ông chăm chú lắng nghe những câu chuyện về biển, đảo và công việc của người lính Cảnh sát biển.

Ông bày tỏ: “Tôi ở vùng núi, ít có dịp biết chuyện ngoài biển. Hôm nay được nghe kể, lại được thăm hỏi, tôi rất quý. Mong các cán bộ, chiến sĩ luôn mạnh khỏe, làm tốt nhiệm vụ giữ gìn biển, đảo của đất nước”.

Còn với anh Đinh Kam (SN 2007, làng Sơ Rơn), chương trình mang đến những kiến thức mới về chủ quyền biển, đảo, pháp luật và trách nhiệm của công dân.

Anh nói: “Trước đây, tôi biết về biển, đảo chủ yếu qua sách báo. Nghe các chiến sĩ Cảnh sát biển tuyên truyền, tôi hiểu thêm những khó khăn khi làm nhiệm vụ. Người trẻ chúng tôi cần tìm hiểu pháp luật, sống có trách nhiệm và góp sức bảo vệ Tổ quốc”.

Tại chương trình, cán bộ Hải đoàn 21 giới thiệu tình hình biển, đảo, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định liên quan. Đoàn cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 100 người dân tộc thiểu số; trao 100 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ và 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các hộ khó khăn.

Lan tỏa nghĩa tình quân dân

Chương trình ở Chư Krey tiếp nối hành trình dân vận, an sinh xã hội được Hải đoàn 21 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì trong nhiều năm. Song hành với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đơn vị luôn hướng về ngư dân, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến đi là dịp trao gửi sự hỗ trợ thiết thực, đồng thời bồi đắp tình đoàn kết gắn bó quân dân.

Tháng 5-2026, tại phường Quy Nhơn, Hải đoàn 21 phối hợp tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Cùng với tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao quà cho 50 gia đình ngư dân khó khăn và cùng địa phương làm sạch bãi biển.

Khi ngư dân gặp hoạn nạn, người lính biển cũng có mặt để sẻ chia. Tháng 7-2026, sau vụ hỏa hoạn gây thiệt hại tàu cá tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hải đoàn 21 đến thăm hỏi và trao 8 suất quà (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng), giúp các chủ tàu phần nào vượt qua khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Hải đoàn 21 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng ảnh Bác Hồ và quà cho người dân xã Chư Krey. Ảnh: N.S

Tháng 8-2026, đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm (SN 1933, phường Hoài Nhơn Nam), hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời thường xuyên phối hợp thăm hỏi, động viên mẹ.

Những việc làm ấy góp phần nối tiếp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tình nghĩa của người lính biển với nhân dân.

Thượng tá Trần Quốc Dinh - Phó Chính ủy Hải đoàn 21 - chia sẻ: “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo không tách rời việc dựa vào nhân dân, gắn bó với nhân dân.

Đến với bà con Gia Lai, chúng tôi mong bà con hiểu thêm về biển, đảo, đồng thời cảm nhận được tình cảm của người lính Cảnh sát biển. Dù ở miền biển hay vùng cao, chúng tôi luôn mong được sẻ chia, đồng hành cùng người dân”.

Ghi nhận hoạt động của đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Chư Krey Đinh Văn Súy bày tỏ: “Việc Hải đoàn 21 về xã tuyên truyền pháp luật, khám bệnh và tặng quà có ý nghĩa thiết thực với bà con, nhất là các hộ khó khăn, người lớn tuổi.

Chương trình vừa hỗ trợ đời sống, vừa giúp người dân hiểu thêm trách nhiệm với biển, đảo quê hương, tăng thêm tình cảm gắn bó giữa bộ đội với nhân dân”.