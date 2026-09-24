Nối dài những đường biên văn hóa (kỳ 1)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham quan phòng máy tính do Agribank trao tặng trường Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương. (Ảnh Agribank)

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với tinh thần "văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội".

Kỳ 1: Những công trình nơi biên giới

Là ngân hàng thương mại Nhà nước có mạng lưới phủ rộng khắp cả nước, trong đó có mặt tại hầu hết các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, Agribank xác định việc đồng hành cùng đồng bào các dân tộc nơi biên cương không chỉ là trách nhiệm an sinh xã hội mà còn là cách hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW.

Giai đoạn 2020-2025, Agribank đã dành hơn 2.750 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước; riêng năm 2025, con số này là hơn 700 tỷ đồng. Trong dòng chảy nghĩa tình ấy, các địa bàn biên giới luôn được ưu tiên hàng đầu.

Những ngôi trường mới nơi biên giới

Tại lễ khởi công Trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên giữa năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những ngôi trường vùng biên chính là "pháo đài của tri thức, văn hóa và lòng yêu nước" - nơi chủ quyền lãnh thổ được giữ gìn "từ gốc rễ", từ chính đời sống và sự gắn bó của cộng đồng dân cư với vùng đất họ sinh sống. Hòa chung tinh thần ấy, tri thức cũng là một trong những giá trị văn hóa cốt lõi mà Agribank kiên trì vun đắp cho đồng bào vùng biên.

Chuỗi công trình trường học được Agribank triển khai liên tiếp trong nửa cuối năm 2025. Ngày 16/10/2025, tại xã miền núi, biên giới Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, tham gia cùng đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, đã trực tiếp trao tài trợ 20 tỷ đồng khởi công Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho gần 2.000 con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Tô Huy Vũ (phải), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng”. (Ảnh Agribank)

Chưa đầy một tháng sau, ngày 9/11/2025, tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Agribank tài trợ 4 phòng máy tính, trị giá 1 tỷ đồng cho lễ khởi công 4 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới.

Ngày 22/11/2025, tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Agribank phối hợp Cụm thi đua số 1-Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tài trợ 10 tỷ đồng khởi công Trường mầm non Phục Hòa, đúng dịp kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Bước sang năm 2026, Trường tiểu học Vĩnh Quang (xã Lý Bôn, Cao Bằng) khánh thành ngày 2/8/2026 từ nguồn tài trợ 7 tỷ đồng; Trường mầm non Gia Phố (Hà Tĩnh) khánh thành ngày 17/8/2026, kinh phí 4,5 tỷ đồng.

Đúng một năm sau ngày khởi công, sáng 5/9/2026, tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương - công trình 257 tỷ đồng, phục vụ gần 980 học sinh con em đồng bào H'Mông, Dao, Tày, Giáy, Tu Dí, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027; đồng thời khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới đất liền trên cả nước, trong đó có phòng học máy tính do Agribank trao tặng.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, "năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo”.

Ngọn đèn thắp sáng biên cương

Không chỉ đồng hành xây trường lớp, tuổi trẻ Agribank còn góp phần mang ánh sáng đến những bản làng biên giới. Tại Đồn Biên phòng Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, mô hình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" được triển khai từ năm 2023 với sự chung tay của Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Agribank Chi nhánh Lạng Sơn cùng nhiều đơn vị. Đến nay, hàng nghìn cột đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt dọc các cung đường tuần tra và khu dân cư biên giới.

Agribank tham gia Lễ khánh thành công trình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" tại Lạng Sơn. (Ảnh Agribank)

Mô hình ấy tiếp tục được nhân rộng khắp cả nước. Ngày 17/3/2024, 41 cơ sở Đoàn Agribank khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" cùng "Tuyến đường cờ Tổ quốc" tại xã Hòa Hiệp, tỉnh Tây Ninh - giáp Trạm Kiểm soát cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Ngày 9/6/2026, tại xóm Bản Gun-Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, tuổi trẻ Agribank các Chi nhánh Đông Anh, Sóc Sơn, Cao Bằng bàn giao công trình "Thắp sáng đường biên-Đường cờ Tổ quốc" với 45 cột đèn năng lượng mặt trời. Đây cũng là tên gọi công trình thanh niên nhiệm kỳ do Đoàn Thanh niên Chính phủ phát động quy mô toàn quốc từ tháng 8/2026, mục tiêu khoảng 250 công trình tại 248 xã biên giới, hải đảo giai đoạn 2025-2030.

Bảo vệ chủ quyền vùng biên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang hay chính quyền địa phương mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của thế hệ trẻ, góp phần "xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc". Những công trình nhỏ của tuổi trẻ Agribank là một đóng góp cụ thể, dù còn khiêm tốn, vào chủ trương lớn đó.

Tết ấm giữa đại ngàn biên viễn

Mỗi độ xuân về, Agribank đều hiện diện đều đặn tại những bản làng xa nhất Tổ quốc. Chương trình "Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026" được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống từ ngày 29 đến 31/1/2026 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Tối 31/1/2026, tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Công đoàn Agribank phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Tết yêu thương-Nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026", dành 420 triệu đồng chăm lo Tết, trao 180 suất quà tới hộ nghèo và hỗ trợ trường học, Ủy ban nhân dân xã, đồn biên phòng, trạm y tế.

Cùng thời điểm, tại Hà Tĩnh, hưởng ứng chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026" do Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, Agribank trao tặng quà Tết và bò giống, tổng trị giá 500 triệu đồng, tới các hộ nghèo vùng biên giới, không chỉ chăm lo đời sống trước mắt mà còn tạo sinh kế lâu dài để bà con vươn lên.

Công đoàn Agribank phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Tết yêu thương-Nghĩa tình Xuân Bính Ngọ 2026" tại Y Tý. (Ảnh Agribank)

Chương trình "Trao yêu thương-Tết trọn vẹn" cũng được Agribank triển khai đồng loạt trên cả nước. Riêng tại Hà Giang, Agribank trao 1.450 suất quà Tết, tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách vùng cao.

Cũng dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình "Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách" được Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo (Điện Biên) phối hợp Agribank Chi nhánh Tuần Giáo tổ chức, mang Tết ấm đến đồng bào vùng cao Tây Bắc.

Từ những ngôi trường khang trang, ngọn đèn năng lượng mặt trời, đến những phần quà Tết ấm áp, mỗi công trình Agribank đồng hành đều góp phần đưa văn hóa, tri thức và sự chăm lo đến gần hơn với đồng bào nơi biên giới.

Agribank xác định việc đồng hành cùng các địa phương biên giới là hoạt động thường xuyên, liên tục, thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước gắn bó với sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết 80-NQ/TW đã đề ra, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của dân tộc.