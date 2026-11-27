Trao cặp sách balo Ladoda, học bổng, bàn giao mái che và phòng máy tính, tặng thuốc tặng người dân vùng cao tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh Thu Trang)

Không chỉ mang kỹ thuật y khoa hiện đại về tận tuyến cơ sở để hồi sinh những cơ thể mang khiếm khuyết, chương trình còn kết nối những nguồn lực an sinh thiết thực, tiếp sức cho người bệnh nghèo và học sinh vùng cao.

Đưa tinh hoa y học tuyến Trung ương về nơi biên viễn

Từ ngày 26 đến 28/11, tại khu vực Hà Giang thuộc tỉnh Tuyên Quang, một chương trình y tế-an sinh xã hội quy mô và giàu ý nghĩa nhân văn được triển khai đồng bộ. Dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ Nhân đạo SALA, đoàn công tác quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, một số bệnh viện tuyến Trung ương cùng các chuyên gia của Tổ chức Chữ thập xanh (Thụy Sĩ) đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Hà Giang tổ chức đợt khám sàng lọc, tư vấn chuyên sâu và phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khám sàng lọc cho trẻ em vùng cao Hà Giang. (Ảnh Thu Trang)

Trực tiếp dẫn đoàn công tác là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh-Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Nhân đạo SALA. Với tâm huyết của người thầy thuốc luôn đau đáu hướng về cơ sở, Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh cùng các đồng nghiệp đã xác định rõ mục tiêu xuyên suốt của chuyến đi: Không dừng lại ở việc khám, cấp phát thuốc thông thường mà phải giải quyết dứt điểm những ca bệnh khó, những dị tật bẩm sinh hay di chứng chấn thương phức tạp của hệ vận động - vốn là rào cản lớn khiến nhiều người dân vùng cao mất đi khả năng lao động và tự tin trong cuộc sống.

Các chuyên gia y tế trong nước và Thụy Sĩ thảo luận. (Ảnh Thu Trang)

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên những triền núi đá tai mèo hiểm trở, việc tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ở tuyến Trung ương là một hành trình gian nan. Khoảng cách địa lý cách trở, đường sá đi lại khó khăn cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến nhiều người bệnh đành chấp nhận sống chung với nỗi đau thể xác và sự mặc cảm suốt hàng chục năm trời. Chính vì vậy, sự hiện diện của các chuyên gia đầu ngành ngay tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang không khác gì một "cơ hội vàng" mở ra cánh cửa hy vọng mới.

Theo lịch trình chuyên môn được xây dựng khoa học và chặt chẽ, ngay trong buổi đầu tiên (26/11), các bàn khám và hội chẩn liên chuyên khoa với chuyên gia nước ngoài đã hoạt động hết công suất. Qua thăm khám kỹ lưỡng và sàng lọc lâm sàng cho 47 bệnh nhân từ khắp các bản, làng xa xôi, các bác sĩ đã kết luận có 21 trường hợp chỉ định phẫu thuật; trong đó, 9 ca đầu tiên được bố trí thực hiện phẫu thuật ngay trong ngày.

Những cuộc "hồi sinh"

Đằng sau những con số chuyên môn của ngày khởi đầu là biết bao số phận, biết bao câu chuyện xúc động về nghị lực sống và khát vọng được làm một người bình thường. Từ sáng sớm 26/11, tại khuôn viên Bệnh viện đa khoa Hà Giang, nhiều người dân từ những địa bàn vùng lõi của cao nguyên đá như Đồng Văn, Mèo Vạc đã có mặt. Để kịp giờ thăm khám, họ đã phải vượt qua quãng đường núi quanh co, dốc đứng dài gần 150 km từ tờ mờ sáng. Trong ánh mắt họ, ánh lên niềm tin vào bàn tay và khối óc của những người thầy thuốc áo trắng từ Thủ đô về.

Một ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong ngày 26/11. (Ảnh Thu Trang)

Trường hợp của anh Giàng Mí Thùng là một minh chứng xúc động cho sức chịu đựng phi thường và khát vọng đổi thay cuộc đời của người bệnh vùng cao. Hơn 30 năm qua, cuộc sống của anh Thùng gắn liền với những di chứng nặng nề của một tai nạn bỏng co kéo từ khi mới ba tháng tuổi. Ngọn lửa vô tình năm xưa đã khiến toàn bộ vùng dưới mặt và cằm của anh dính chặt vào phần cổ. Suốt 30 năm, anh chưa một lần được ngẩng cao đầu đúng nghĩa. Mọi sinh hoạt tối thiểu hằng ngày như ăn uống, giao tiếp hay lao động sản xuất đều bị hạn chế nghiêm trọng. Anh từng trải qua phẫu thuật từ nhỏ, nhưng do sẹo vùng cổ cằm không giãn kịp theo sự phát triển của cơ thể cùng với điều kiện gia đình quá khó khăn, Thùng không được tiếp tục điều trị và phẫu thuật kịp thời khiến di chứng ngày càng nặng.

Gặp gỡ các bác sĩ trong ngày đầu chương trình, điều anh Thùng mong mỏi không phải là điều gì quá lớn lao, mà chỉ giản dị là có thể ngoái đầu nhìn sang hai bên, ăn uống thuận lợi hơn và bớt đi sự tự ti mỗi khi tiếp xúc với mọi người. Trực tiếp thăm khám và đánh giá tổn thương cho anh Thùng, bác sĩ Trần Xuân Thạch - chuyên gia phẫu thuật tạo hình của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các cộng sự đã dành nhiều thời gian hội chẩn, cân nhắc từng phương án tối ưu nhất. Bởi lẽ, với một ca sẹo co kéo lâu năm, cấu trúc giải phẫu vùng cổ đã bị biến dạng phức tạp, việc can thiệp đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để vừa giải phóng được biên độ vận động, vừa bảo đảm an toàn cho các mạch máu và dây thần kinh quan trọng.

Các bác sĩ thăm khám cho trẻ em vùng cao. (Ảnh Thu Trang)

Sau khi thống nhất phác đồ, ê-kíp quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật bước một ngay tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang để giải phóng phần sẹo co kéo nghiêm trọng nhất, sau đó tiếp tục theo dõi quá trình liền thương và đánh giá mức độ phục hồi để lên kế hoạch cho các bước điều trị tạo hình tiếp theo. Với anh Thùng, ca phẫu thuật này không chỉ là sự can thiệp về mặt y học, mà còn là bước ngoặt mở ra một chương mới cho cuộc đời.

Thấu hiểu những nhọc nhằn của người dân vùng cao khi phải rời bản làng đi chữa bệnh, Ban Tổ chức chương trình đã huy động nguồn lực hỗ trợ toàn diện. Tất cả bệnh nhân đến thăm khám và phẫu thuật tại bệnh viện đều được Câu lạc bộ Nhân đạo SALA cùng các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành như Tổ chức Chữ thập xanh (Thụy Sĩ), hệ thống nhà thuốc Pharmacity... hỗ trợ kinh phí điều trị, đồng thời trao tặng những phần quà thiết thực gồm sữa, bánh kẹo nhằm bổ sung dinh dưỡng, giúp người bệnh nâng cao thể trạng trong suốt quá trình trước và sau phẫu thuật. Đặc biệt, với những bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn đã hỗ trợ thêm một phần chi phí đi lại, giúp bà con vơi bớt nỗi lo cơm áo để yên tâm nằm viện điều trị.

Chung tay kiến tạo tương lai từ những mái trường nơi đại ngàn

Điều làm nên chiều sâu và sức lan tỏa bền vững trong hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Nhân đạo SALA tại Tuyên Quang lần này chính là tư duy tiếp cận toàn diện về an sinh xã hội. Những người tổ chức chương trình hiểu rằng, để giúp đồng bào vùng cao thoát nghèo bền vững, bên cạnh việc chăm lo sức khỏe cho thế hệ hiện tại, cần phải đầu tư cho giáo dục-chăm lo cho thế hệ tương lai.

Trao 25 suất học bổng mang tên Phó Giáo sư Ngô Văn Toàn, người đồng sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của CLB Nhân đạo SALA. (Ảnh Thu Trang)

Từ sự kết nối tâm huyết của Câu lạc bộ Nhân đạo SALA, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã cùng chung tay góp sức, tạo nên một mạng lưới an sinh rộng khắp. Song hành cùng hoạt động y tế, chương trình còn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công an tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện đa khoa Hà Giang, Công ty Ladoda cùng chính quyền và ngành giáo dục địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho giáo dục vùng cao.

Cụ thể, chương trình đã kết nối và lan tỏa yêu thương nhịp cầu nhân ái tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Pờ Ly Ngài (xã Hoàng Su Phì) - một trong những địa bàn còn nhiều gian khó với tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số chiếm đa số - chương trình tổ chức lễ khánh thành công trình mái che nhà ăn bán trú, giúp các em học sinh vùng cao có không gian sinh hoạt, dùng bữa ấm áp, sạch sẽ hơn, tránh được những cơn mưa rừng hay cái nắng gắt nơi triền núi. Chương trình đã trao tặng phòng máy tính với 30 bộ máy tính hiện đại cho Trường Pờ Ly Ngài, cùng 500 chiếc cặp sách bền đẹp từ thương hiệu Ladoda và 25 suất học bổng mang tên Phó Giáo sư Ngô Văn Toàn, người đồng sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của CLB Nhân đạo SALA, dành tặng các em học sinh nghèo vượt khó, tiếp thêm động lực để các em kiên trì bám lớp, bám trường. Dịp này, hệ thống nhà thuốc Pharmacity và Tokio Pharma hỗ trợ 150 túi quà là sản phẩm thuốc chăm sóc sức khỏe cho người dân Pờ Ly Ngài với trị giá 112 triệu đồng.

Nhiều phần qua được gửi tới các em nhỏ vùng cao. (Ảnh Thu Trang)

Bên cạnh đó, tại Trường mầm non Hồ Thầu, dưới sự chủ trì phối hợp của Bệnh viện đa khoa Hà Giang, nhiều trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non như tủ lạnh bảo quản thực phẩm, nồi cơm điện công nghiệp cùng bộ đồ chơi ngoài trời trị giá 65 triệu đồng được trao tặng, góp phần giúp các cô giáo vùng cao cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú và chăm sóc tốt hơn cho trẻ thơ.

Ngày đầu tiên (26/11) khép lại với những ánh đèn phòng mổ tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang vẫn sáng rực, đánh dấu bước khởi đầu suôn sẻ, ấm áp nghĩa tình của đoàn công tác. Những túi quà sữa, bánh kẹo bổ sung dinh dưỡng cùng các khoản kinh phí hỗ trợ đi lại đã bắt đầu được trao tận tay những bệnh nhân nghèo đầu tiên, tiếp thêm hơi ấm giữa tiết trời vùng cao.

Phía trước vẫn còn hai ngày cao điểm (27 và 28/11) với cường độ làm việc khẩn trương tại Bệnh viện đa khoa Hà Giang. Các giáo sư, bác sĩ đầu ngành sẽ tiếp tục khám sàng lọc, hội chẩn, thực hiện các ca phẫu thuật miễn phí và trao quà hỗ trợ cho người bệnh nghèo vùng cao. Cánh cửa phòng khám và phòng mổ của đoàn công tác vẫn luôn rộng mở đón chờ đồng bào, hứa hẹn sẽ có thêm thật nhiều ca bệnh khó được can thiệp thành công, viết tiếp những câu chuyện ấm áp về lòng nhân ái và sự hồi sinh ngay trên mảnh đất biên cương Tuyên Quang.