Nối dài nhịp cầu dân vận trên không gian số

Fanpage “Khánh Hòa Biên phòng” là kênh thông tin chính thống, góp phần kết nối Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa với nhân dân trên không gian số. Ảnh: Trang Trần

Đưa thông tin đến gần người dân

Những năm qua, cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa chủ động sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Fanpage “Khánh Hòa Biên phòng” trở thành một trong những kênh truyền tải thường xuyên thông tin của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa về hoạt động của lực lượng và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân khu vực biên giới biển.

Đại úy Vi Văn Thái, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Fanpage “Khánh Hòa Biên phòng” tập trung đăng tải chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng, chống khai thác IUU; bảo vệ môi trường biển và các nội dung liên quan đến hoạt động nghề cá. Thông tin được lựa chọn và kiểm chứng kỹ, nội dung ngắn gọn, giúp người dân có thêm nguồn tham khảo khi cần tìm hiểu những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động trên biển.

Trong những tháng đầu năm 2026, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp thực hiện gần 500 tin, bài, phóng sự, hình ảnh trên Fanpage “Khánh Hòa Biên phòng”. Đồng thời, đơn vị duy trì các nhóm mạng xã hội phục vụ nắm bắt, trao đổi thông tin.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cam Ranh hướng dẫn ngư dân sử dụng điện thoại thông minh để kết nối, trao đổi thông tin trong quá trình hoạt động trên biển tại cảng cá Đá Bạc, phường Cam Linh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ông Lê Văn Suốt, ngư dân phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Là ngư dân thường xuyên vươn khơi, tôi luôn quan tâm và theo dõi Fanpage “Khánh Hòa Biên phòng”. Fanpage cung cấp nhiều thông tin thiết thực về pháp luật trong khai thác thủy sản, cũng như những khuyến cáo giúp ngư dân bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển. Qua các bài viết, hình ảnh được đăng tải, tôi hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đồng hành cùng ngư dân”.

Thông tin thiết thực với người dân

Không chỉ ngư dân trực tiếp đi biển, cán bộ địa phương, đoàn viên, hội viên và người dân cũng thường xuyên theo dõi Fanpage. Bà Trần Vũ Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tôi thường xuyên theo dõi Fanpage “Khánh Hòa Biên phòng” vì thấy đây là kênh thông tin hữu ích. Qua Fanpage, tôi được cập nhật các thông tin về tình hình biển, đảo, công tác tuyên truyền pháp luật và hoạt động giúp dân của Bộ đội Biên phòng. Những hình ảnh, bài viết gần gũi giúp tôi hiểu hơn về nhiệm vụ, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, nhất là những nội dung liên quan đến ngư dân và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cam Ranh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cho ngư dân ngay trên tàu cá. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ thực tiễn ở Khánh Hòa cho thấy, mạng xã hội đang trở thành một trong những phương thức bổ trợ cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới biển. Trung tá Vũ Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cam Ranh cho biết: đơn vị kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, từ phát tờ rơi, sử dụng pa nô, loa truyền thanh tại bến cảng, phát thanh trên tàu tuần tra đến sử dụng mạng xã hội. Những nội dung cần giải thích cụ thể, liên quan trực tiếp đến từng trường hợp vẫn phải được cán bộ tuyên truyền trực tiếp, trong khi các thông tin phổ biến có thể được truyền tải nhanh, lưu giữ và chia sẻ qua mạng xã hội. Việc kết hợp các phương thức giúp thông tin được chuyển đến người dân theo nhiều cách, phù hợp hơn với đặc điểm sinh hoạt và lao động trên địa bàn biên giới biển. Sau một buổi tuyên truyền, người dân vẫn có thể tra cứu, theo dõi hoặc chia sẻ những quy định quan trọng trên môi trường mạng; khi có nội dung mới, cán bộ có thêm phương thức truyền tải kịp thời. Qua các kênh trao đổi trực tuyến, Bộ đội Biên phòng cũng có thêm điều kiện tiếp nhận phản ánh, nắm bắt những vấn đề phát sinh để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Từ những buổi gặp gỡ ở bến cá, trên tàu cá, trong khu dân cư, đến những bài viết hiện lên trên màn hình điện thoại, công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang có thêm một phương thức để tiếp cận người dân. Fanpage không thay những bước chân của cán bộ bám địa bàn, nhưng giúp thông tin đi xa hơn sau mỗi lần cán bộ gặp dân. Sự kết nối thường xuyên ấy đang nối dài nhịp cầu dân vận trên không gian số.