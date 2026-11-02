Nối dài nghề tằm tơ truyền thống | Người tốt quanh ta | 02/11/2026

So với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống tập trung trên địa bàn xã Tân Pheo, người Tày chiếm đa số. Tại đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống lao động, sản xuất và sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là nguồn tài nguyên quý để địa phương bảo tồn bản sắc dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.