Nối dài nghề tằm tơ truyền thống | Người tốt quanh ta | 02/11/2026
Không chỉ tạo dấu ấn bằng những sáng kiến độc đáo: Đưa con tằm trở thành “người thợ dệt” và nghiên cứu thành công lụa từ tơ sen, Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận còn nỗ lực truyền dạy nghề để gìn giữ, lan tỏa nghề truyền thống. Ngoài con cháu trong gia đình, hàng nghìn lao động địa phương đã được bà truyền dạy nghề, tạo sinh kế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/noi-dai-nghe-tam-to-truyen-thong-nguoi-tot-quanh-ta-02-11-2026-246261102134219736.htm