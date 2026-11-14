Nối dài mạch nguồn văn hóa và đại đoàn kết tại 'ngôi nhà chung' 54 dân tộc

​Chương trình diễn ra vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11.1930 - 18.11.2026) và tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026).

​Hành trình 80 năm qua, lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất rằng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” cùng bức thư Người gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 về tình anh em ruột thịt, lòng đoàn kết không bao giờ vơi cạn vẫn luôn là ngọn đèn dẫn lối.

Chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc” kết nối hàng trăm nghệ nhân và đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc

Giữ gìn và lan tỏa văn hóa các dân tộc hôm nay chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ cội nguồn, bồi đắp sức mạnh nội sinh giúp đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Năm nay, lần đầu tiên ngày 24.11 trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam trên toàn quốc, nối liền cùng ngày hội 18.11 tạo thành một tuần văn hóa đại đoàn kết để giá trị truyền thống thấm sâu vào từng nếp nhà, bản làng.

​Hòa chung niềm vui ấy, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sự kiện không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu mà thực sự trở thành một cuộc hội ngộ ấm áp.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội phát biểu

Ông Đàng Chí Quyết phát biểu

Tham dự chương trình có đoàn nghệ nhân dân tộc Dao tỉnh Quảng Ninh, đoàn nghệ nhân dân tộc Chăm tỉnh Khánh Hòa cùng hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc đang ngày ngày “giữ lửa” tại Làng, như Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer và đông đảo du khách gần xa.

Trong không gian thắm tình đoàn kết, đại đoàn kết không còn là những khẩu hiệu mà hiện hữu sống động qua việc người miền xuôi rung động trước điệu xoang Tây Nguyên, hay đồng bào miền núi tự tin mang nghề thủ công truyền thống về giữa lòng Thủ đô.

Tại đây, tiếng chiêng đại ngàn, tiếng khèn, tiếng đàn tính cùng hòa âm bên những sắc áo chàm, chiếc bình gốm hay những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc.

Đại biểu và đông đảo đồng bào các dân tộc tham dự chương trình

Mỗi hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa nghệ thuật đều nhắc nhở mọi người rằng mình là “đồng bào” của nhau, cùng chung tay vun đắp nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội nhấn mạnh, Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO luôn tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa cả nước.

Thành phố không chỉ lưu giữ di sản Thăng Long mà còn rộng mở đón nhận sắc màu mọi miền, đồng thời xác định văn hóa là nguồn lực, động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững và là cầu nối gắn kết cộng đồng.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam càng tạo điều kiện để Thủ đô phát huy vai trò trung tâm trong bảo tồn, quảng bá di sản và kết nối văn hóa vùng miền.

Chương trình biểu diễn của đồng bào các dân tộc tại chương trình

​Ông Phạm Tuấn Long bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi mong rằng, thông qua các hoạt động như hôm nay, người dân Hà Nội và du khách sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và yêu thích văn hóa của các dân tộc, từ đó cùng chung tay bảo vệ di sản, phát huy giá trị truyền thống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, nhân văn”.

Cũng tại chương trình, đại diện đồng bào các dân tộc tham dự, ông Đàng Chí Quyết (dân tộc Chăm, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ niềm xúc động và tự hào khi được trở lại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đúng dịp kỷ niệm trọng đại này.

Theo ông Quyết, nơi đây đã tạo cơ hội để những nét đẹp riêng về tiếng nói, trang phục, phong tục của người Chăm cũng như các dân tộc anh em được trân trọng, giới thiệu và hòa quyện trong ngôi nhà chung giữa lòng Thủ đô.

Là người có uy tín và gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa cộng đồng, ông Đàng Chí Quyết tâm niệm: “Tôi nghĩ rằng, văn hóa mỗi dân tộc giống như một sắc màu riêng. Khi hòa quyện lại, tất cả tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đầy sức sống.

Trình diễn làm gốm Bàu Trúc của đồng bào dân tộc Chăm (Khánh Hòa)

Di sản không chỉ nằm trong những trang sách, những bảo tàng hay những công trình cổ kính.

Di sản còn sống trong tiếng nói hằng ngày, trong lời ru của bà, trong điệu múa của mẹ, trong tiếng trống của lễ hội và trong đôi bàn tay của người nghệ nhân.

Điều đáng quý nhất là phải làm sao để con cháu hôm nay biết yêu, biết quý và tự hào về văn hóa dân tộc mình”.

Ông Quyết cũng cho biết thêm, mỗi lần tham gia giao lưu tại đây là một lần các nghệ nhân có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ tiếng nói, chữ viết, lễ hội và nghề truyền thống.

Ông mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động trình diễn, truyền dạy văn hóa để thế hệ trẻ thêm hiểu về văn hóa, nguồn cội.