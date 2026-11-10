Nối dài hành trình tri ân

Vượt gian khó tìm đồng đội

Trên bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ cả nước, Tuyên Quang là địa bàn đặc biệt. Không chỉ có số lượng hài cốt liệt sĩ cần quy tập lớn mà nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập cũng hết sức khó khăn. Do địa hình núi đá cao, đường đi lại hạn chế, phương tiện cơ giới không thể hỗ trợ, công cuộc tìm kiếm trên các điểm cao chủ yếu dựa vào sức người. Treo mình trên dây, "nhặt từng mảnh xương trên vách đá"; khoan đá, mở các hang sập lần tìm dấu tích là công việc thực tế mà cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh vẫn đang kiên trì thực hiện. Thế nhưng, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, địa hình, địa vật thay đổi, nhiều nơi bị đất đá vùi sâu, cùng với đó nhân chứng ngày càng ít đi khiến công cuộc tìm kiếm ngày một gian khó.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang cung cấp

Vượt lên mọi trở ngại về địa hình, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ từ bom mìn sót lại sau chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh kiên trì thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đến nay, trên 27 nghìn ngày công đã được huy động, triển khai tìm kiếm, đào bới trên diện tích hơn 3.700 ha; quy tập được 201 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 14 mộ tập thể và 74 mộ đơn, đạt 33,5% so với chỉ tiêu được giao. Những ngày đầu tháng 11, công tác tìm kiếm vẫn được tích cực triển khai trên Điểm cao 772, Điểm cao 685, Bình độ 300, Điểm cao 1688, sườn Đông Điểm cao 1030...

Quyết tâm cao, về đích đúng tiến độ

Bước sang giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đặt ra những yêu cầu khẩn trương và quyết liệt hơn. Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang tỉnh giữ vai trò nòng cốt. Mục tiêu cao nhất là quyết tâm hoàn thành rà soát, tìm kiếm trên toàn bộ diện tích rà phá bom mìn, vật nổ đã bàn giao trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Cùng với quyết tâm chính trị đó, đồng chí Hoàng Quốc Trung, Trưởng Ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, các lực lượng tập trung đẩy mạnh công tác rà soát thực địa, nỗ lực hoàn thành trên diện tích được giao. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về nghĩa trang và mộ liệt sĩ, tạo nền tảng đồng bộ phục vụ lâu dài cho công tác tra cứu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia ghi nhận, biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực hoàn thành 2/3 mục tiêu chiến dịch trong Giai đoạn 1. Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, đồng chí yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục chủ động thu thập, kết nối thông tin, rút ngắn thời gian xác minh. Cùng với đó, tăng cường thăm dò, tìm kiếm trực tiếp tại thực địa, kể cả trên những diện tích chưa có thông tin; qua đó đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả và số lượng hài cốt liệt sĩ được quy tập trong thời gian tới.

Mỗi phần hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi, sự đoàn tụ thiêng liêng đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, tiếp tục nối dài hành trình tri ân và lan tỏa truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.