Nối dài hành trình ghép thận tại Bệnh viện Trung ương Huế

Người được ghép thận là bà H.T.H. (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Trước đó, bệnh nhân từng phẫu thuật cắt thận trái vào năm 2010 và lấy sỏi thận phải năm 2019.

Việc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tiếp tục nối dài hành trình ghép tạng của bệnh viện.

Người hiến thận là chị N.T.T.T. (SN 1994, trú tại Tây Ninh). Trước khi phẫu thuật, cả người hiến và người nhận đều được đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe, tâm lý cũng như mức độ tương hợp miễn dịch, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho ca ghép.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Sau phẫu thuật, thận ghép đã có nước tiểu, ghi nhận những tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực. Hiện sức khỏe người nhận và người hiến thận đều ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, theo dõi sát các chỉ số và đánh giá theo quy trình chuyên môn.

Từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai ca ghép thận đầu tiên tại cơ sở 2, các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế đã trực tiếp hướng dẫn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thực hiện các quy trình chuyên môn, từ đánh giá, chuẩn bị trước phẫu thuật đến chăm sóc và theo dõi sau ghép.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép thận cho bệnh nhân.

Việc phối hợp, chuyển giao kỹ thuật không chỉ góp phần bảo đảm thành công cho ca ghép đầu tiên mà còn tạo điều kiện để đội ngũ y tế cơ sở 2 nâng cao năng lực thực hành, từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận, hướng đến triển khai độc lập trong thời gian tới.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, việc đưa kỹ thuật ghép thận vào triển khai tại cơ sở 2 có ý nghĩa thiết thực đối với người dân khu vực phía Bắc TP Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận.

Người bệnh mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu gần nơi sinh sống, giảm áp lực di chuyển đến các trung tâm y tế ở xa, tiết kiệm chi phí và thuận lợi hơn trong quá trình theo dõi, điều trị lâu dài.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 định hướng triển khai ghép thận thường quy, bao gồm ghép từ người hiến sống và người hiến chết não. Qua đó, từng bước hoàn thiện mô hình điều trị bệnh thận toàn diện, từ dự phòng, điều trị bảo tồn, lọc máu đến ghép thận.

Năm 2001, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép thận đầu tiên, với người mẹ hiến thận cứu sống con trai. Sau 25 năm phát triển, từ những bước đi đầu tiên, kỹ thuật ghép thận của bệnh viện ngày càng được hoàn thiện và mở rộng.

Việc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tiếp tục nối dài hành trình ghép tạng của bệnh viện, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.