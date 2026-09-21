Nối dài dòng chảy di sản từ Festival Thăng Long - Hà Nội

Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow" đã khép lại, thu hút đông đảo người dân, du khách và cộng đồng sáng tạo, tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

Diễn ra từ 11/9-20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu, Festival tổ chức hơn 16 hoạt động, thu hút hơn 250.000 lượt khách với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, TPHCM, Điện Biên và Đắk Lắk.

Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại.

Đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, thu hút khoảng 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế.

Nhiều hoạt động ghi nhận sức hút với công chúng: Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu; chương trình thời trang "Sắc màu Hà Nội" thu hút hơn 1.500 khách; chương trình "Thanh âm Gốm" đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm. Các chương trình nghệ thuật truyền thống, triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa, góp phần mở rộng công chúng, tăng sự gắn kết của thế hệ trẻ với di sản và tạo thêm sức hút đối với du khách. Festival đồng thời tạo không gian để nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia, thúc đẩy kết nối di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, bảo tồn phát huy giá trị.

Festival tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, di sản trong xây dựng hình ảnh Hà Nội văn hiến, năng động, sáng tạo và hội nhập, đồng thời tạo thêm thực tiễn cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Chương trình Bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khép lại hành trình 10 ngày bằng sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Ảnh: BTC