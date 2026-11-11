Nối dài chính sách an cư cho hộ nghèo

Xã Nghĩa Tá tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Với nhiều hộ nghèo, khi thu nhập còn bấp bênh, cuộc sống thiếu thốn, một căn nhà kiên cố vẫn là ước mơ chưa dễ thực hiện. Bởi vậy, hỗ trợ nhà ở không chỉ giúp người dân có nơi che mưa, tránh nắng mà còn tạo điểm tựa để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tại Thái Nguyên, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai với sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự chung tay của cộng đồng. Đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh có 1.452 hộ được phê duyệt hỗ trợ nhà ở.

Tất cả các hộ đã khởi công xây dựng, trong đó 1.034 căn đã hoàn thành, 418 căn đang thi công. Đáng chú ý, chương trình được huy động từ nhiều nguồn lực, với mức hỗ trợ phù hợp từng nhóm đối tượng.

Cùng với nguồn lực trên, từ các nguồn hỗ trợ, tài trợ khác, toàn tỉnh đã hoàn thành thêm 169 căn nhà, gồm 98 căn sửa chữa và 71 căn xây mới. Trong đó, 50 căn được xây dựng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên tài trợ...

Sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng đã góp thêm nguồn lực, giúp nhiều hộ khó khăn sớm có nơi ở ổn định.

Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.

Không chỉ mở rộng diện hỗ trợ, tỉnh còn quan tâm đến những nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Toàn tỉnh triển khai hỗ trợ nhà ở cho 128 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó 127 căn đã hoàn thành. Riêng 19/19 trường hợp đang hưởng trợ cấp hằng tháng đã có nhà ở, đạt 100%.

Các xã vùng an toàn khu (ATK) có 595 hộ thuộc 29 xã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến nay, 179 căn đã hoàn thành, 416 căn đang thi công. Một số địa phương như Quân Chu, La Bằng và Phú Lạc đã hoàn thành 100% số nhà được hỗ trợ.

Đối với các xã ATK, số hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở còn lớn. MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ; đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, bảo đảm các hộ đủ điều kiện được tiếp cận chính sách, sớm ổn định chỗ ở.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 31/12/2026 và các căn còn lại tại xã ATK trước ngày 31/1/2027.

Không dừng lại ở những kết quả trước mắt, Thái Nguyên đã xây dựng Đề án Xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2026-2030, với 5.919 hộ có nhu cầu hỗ trợ nhà ở. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục huy động, phân bổ nguồn lực, triển khai chính sách an sinh phù hợp, từng bước giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống.