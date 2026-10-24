Nối dài chính sách an cư cho hộ nghèo

Xã Nghĩa Tá tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ dân trên địa bàn.

Huy động đa dạng nguồn lực

Tại thôn Đoàn Kết, xã Nghĩa Tá, gia đình ông Triệu Văn Dũng là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Mong ước có một mái nhà kiên cố sau thời gian dài nay đã thành hiện thực khi gia đình nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước, có thêm điều kiện xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang. Với gia đình ông, đây không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Hà Duy Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Tá, toàn xã có 107 hộ cần hỗ trợ nhà ở, gồm 91 hộ xây mới và 16 hộ sửa chữa. Cùng với rà soát đúng đối tượng, địa phương chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động hỗ trợ kinh phí và ngày công.Đến nay, nguồn lực cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình.

Từ việc huy động nguồn lực đến hỗ trợ trực tiếp tại công trình, mỗi địa phương có cách làm riêng để chính sách sớm đến với người dân. Tại xã Yên Thịnh, trong số 110 hộ cần hỗ trợ, có 67 hộ xây mới và 43 hộ sửa chữa nhà ở. Cấp ủy, chính quyền huy động các lực lượng giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, chuẩn bị mặt bằng và góp ngày công, qua đó giảm bớt chi phí, công sức cho các hộ còn khó khăn.

Ở Định Hóa, việc kết nối nguồn lực xã hội hóa được chú trọng nhằm bổ sung kinh phí hỗ trợ người dân. Trong 23 hộ thuộc diện cần hỗ trợ theo số liệu được cung cấp, 12 hộ đã hoàn thành xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; các trường hợp còn lại tiếp tục được triển khai. Sự tham gia của cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng góp phần san sẻ gánh nặng với các hộ khó khăn về kinh phí đối ứng.

Mỗi địa phương có điều kiện và cách triển khai khác nhau, song điểm chung là không chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước mà còn chủ động huy động sức dân, kết nối các nguồn lực xã hội. Sự chung tay ấy giúp những mái nhà kiên cố dần thành hình, tạo nền tảng để các hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên.

Chính quyền địa phương đồng hành cùng người dân trong quá trình xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh có 1.452 hộ thuộc diện hỗ trợ nhà ở, trong đó 849 hộ đã hoàn thành, 258 hộ đang xây dựng hoặc sửa chữa và 345 hộ chưa khởi công.

Một nguồn lực đáng kể đến từ chương trình xây dựng 560 căn nhà trong năm 2026 với sự hỗ trợ của Bộ Công an. Hiện toàn bộ 560 căn nhà đều đã được khởi công xây dựng, với 514 căn đã hoàn thành và 46 căn đang trong quá trình thi công. Tổng kinh phí thực hiện là 43,44 tỷ đồng, trong đó 33,6 tỷ đồng do Bộ Công an hỗ trợ. Từ các nguồn hỗ trợ khác, 169 căn nhà cũng đã hoàn thành, gồm 71 căn xây mới và 98 căn sửa chữa.

Bên cạnh đó, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại vùng ATK cũng được tỉnh tập trung triển khai. Với 595 hộ thuộc diện hỗ trợ tại 29 trong tổng số 37 xã, phường vùng ATK. Mục tiêu đặt ra là các công trình đủ điều kiện khởi công trước ngày 10/10/2026 và hoàn thành chậm nhất ngày 31/1/2027.

Trong giai đoạn 2026–2030, toàn tỉnh dự kiến có 5.763 hộ cần hỗ trợ nhà ở, trong đó 4.808 hộ xây mới và 955 hộ sửa chữa. Khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tỉnh tiếp tục rà soát sát nhu cầu, chủ động bố trí nguồn lực, đồng thời phát huy sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp một gia đình có nơi ở an toàn, mà còn tạo điểm tựa để người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.