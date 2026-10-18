Nơi có giá bán xăng cao kỷ lục tại Mỹ

Tiếp nhiên liệu cho phương tiện tại một trạm xăng ở San Francisco, bang California. Ảnh minh họa: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

Trạm xăng Gorda chỉ gồm 4 cây bơm nhiên liệu, thuộc trạm dừng chân nằm trên tuyến đường ven biển Pacific Coast Highway, cách Lâu đài Hearst 43,45 km về phía Bắc. Do hoàn toàn không có sóng điện thoại trong nhiều km và nằm cách xa khu dân cư, trạm dừng chân này chỉ có một nhà hàng, 3 cửa hàng tiện lợi nhỏ và một số căn hộ cho thuê, đồng thời là nơi sinh sống của khoảng 12 nhân viên.

Vào mùa Xuân, giá xăng không chì cao cấp tại đây đã chạm mốc 9,999 USD mỗi gallon - mức tối đa mà bảng hiển thị của cây xăng có thể ghi nhận vào thời điểm đó. Trong khi đó, giá xăng trung bình toàn bang California khi ấy chỉ quanh mức 6 USD mỗi gallon.

Để có thể nâng giá niêm yết theo đà tăng của thị trường, chủ trạm xăng Leonardo Vargas Flores, 61 tuổi, đã phải nhờ nhà cung cấp nhiên liệu từ thành phố Fresno đến cập nhật phần mềm nhằm dịch chuyển dấu thập phân trên đồng hồ đo sang bên phải. Đến cuối mùa Hè, giá xăng tại đây đã tăng lên mức 10,49 USD mỗi gallon. Trạm xăng này không bán dầu diesel vì các tài xế xe tải thường tránh đi qua tuyến đường này.

Mức giá đắt đỏ tại Gorda xuất phát từ việc vận hành hoàn toàn độc lập với lưới điện quốc gia. Toàn bộ khu vực phải phụ thuộc vào các máy phát điện tiêu tốn hàng nghìn gallon dầu diesel mỗi tháng, bất kể có khách hàng ghé thăm hay không. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh tại đây thường xuyên bị gián đoạn do thiên tai, sạt lở đất và cháy rừng làm phong tỏa giao thông.

Chủ trạm xăng Leonardo Vargas Flores chia sẻ rằng nguồn doanh thu tích lũy trong mùa cao điểm du lịch giúp trạm duy trì hoạt động qua những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Ông Flores sinh ra tại Mexico và đến khu vực Big Sur từ thời thiếu niên để làm công việc rửa bát tại một quán ăn. Ông bắt đầu làm việc tại trạm dừng chân Gorda từ năm 1997, thời điểm nơi này thuộc sở hữu của vợ chồng bác sĩ Sherwin Miller và bà Mary Miller. Sau khi bác sĩ Sherwin Miller qua đời vào năm 2007, bà Mary Miller đã kết hôn với ông Flores và hiện hai người cùng quản lý toàn bộ trạm dừng chân.

Hoạt động kinh doanh tại trạm xăng Gorda gặp nhiều thách thức khi chi phí vận hành liên tục gia tăng. Tháng trước, một máy phát điện bị hỏng buộc ông Flores cùng nhân viên phải lái xe chở máy phát điện thuê nặng 4.535 kg từ khoảng cách 136,79 km trong suốt 6 giờ đồng hồ trên các con đường nông thôn với chi phí thuê 5.000 USD mỗi tháng.

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào máy phát điện tiêu tốn dầu diesel, ông Flores đã bắt đầu triển khai dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời với chi phí lên tới hơn 3 triệu USD từ khoản vay gia đình. Bên cạnh đó, trạm cũng có một điểm sạc xe điện nhưng hiếm khi được sử dụng do phải ngắt nguồn điện cung cấp cho các khu nhà nghỉ mỗi khi vận hành.

Dù giá nhiên liệu đắt đỏ, nhiều du khách vẫn chấp nhận chi trả khi di chuyển qua vùng biển Big Sur. Chủ doanh nghiệp bọc nệm Sigi Morales, 44 tuổi, cùng bạn gái di chuyển trên xe Acura màu bạc từ Nam California đến thành phố San Francisco đã ghé vào đổ 4 gallon xăng và cho rằng mức giá này là hợp lý đối với một vùng hẻo lánh.