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Vợ thành "người khách" trong căn nhà chung

Thảo Vy kết hôn đã vài năm và từng tin mình chọn đúng người. Chồng cô, Đức Minh, không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình, làm việc có trách nhiệm, kiếm ra tiền và rất mực quan tâm vợ. Nhìn từ những thước đo quen thuộc, anh là một người chồng tử tế. Hơn thế, sự gắn bó chặt chẽ giữa Đức Minh và mẹ từng khiến Thảo Vy cảm mến vì cô nghĩ đàn ông thương mẹ sẽ biết trân trọng phụ nữ.

Thế nhưng sống chung rồi, Thảo Vy mới thấy ranh giới giữa tình yêu của một người con và sự phụ thuộc tâm lý lớn đến nhường nào. Mẹ Đức Minh không sống cùng nhà, nhưng mọi nếp sinh hoạt trong căn hộ của hai vợ chồng đều như có bóng dáng bà đứng sau điều hành. Khăn đặt chỗ nào, dép quay hướng ra sao, phòng ngủ không được kê tivi vì sợ hai vợ chồng thức khuya hại sức khỏe - tất cả đều theo ý mẹ.

Có lần Thảo Vy mua bộ ga giường màu đỏ rượu vang, Đức Minh nhìn qua đã bảo đổi vì mẹ nói màu đỏ ngủ không ngon. Cô đổi sang màu be, hôm sau mẹ chồng gọi điện hỏi sao không chọn màu xanh cho đỡ bẩn. Đến chuyện thay chiếc sofa sờn cũ, chọn kiểu dáng hay màu sắc cũng phải cân nhắc xem có hợp tuổi con trai, hợp phong thủy hay có làm đau lưng người ngồi không. Khi Thảo Vy buột miệng hỏi anh định mua sofa hay mua ngai vàng để mẹ duyệt, Đức Minh liền giận dỗi, cho rằng vợ thiếu tôn trọng mẹ.

Sự ngột ngạt ấy còn len vào từng nhịp sống và những khoảnh khắc riêng tư nhất. Có tối muộn, Đức Minh vừa thức trắng làm dự án suốt 3 đêm liền, mắt đã díp lại nhưng mẹ gọi vì khó ngủ, anh vẫn ngồi nghe mẹ kể đủ chuyện hàng xóm, bạn bè, chuyện cũ đến gần sáng. Khi Thảo Vy hỏi nếu cô buồn thì sao, anh ôm cô bảo rằng mình thương vợ. Nhưng thực tế lại khác: Chỉ cần mẹ buồn là anh có thể gác lại mọi thứ, còn Thảo Vy thì phải tự tìm cách vui lên để không làm phiền chồng.

Một đêm mùa đông rét 15 độ, hai vợ chồng đang gần gũi thì điện thoại reo, mẹ bảo thèm phở đường tàu và muốn ăn ngay. Đức Minh lập tức rời giường, chạy xe từ Nghi Tàm lên Tống Duy Tân mua phở rồi mang xuống Nghĩa Đô ngồi đợi mẹ ăn xong mới về, để lại Thảo Vy nằm trong chăn nhìn đồng hồ điểm 11 giờ đêm với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Từ việc lấy giúp hộp thuốc ngay trong tủ nhà bà, đưa mẹ đi siêu thị, nấu bát canh mẹ thèm đến chuyện bắt xe về thay bóng đèn giữa lúc đi công tác, lần nào Đức Minh cũng gác mọi việc để chiều mẹ, chỉ với một lý do: "Mẹ quen có anh làm rồi".

Hiểu ngọn ngành câu chuyện, Thảo Vy nhận ra vì sao mẹ chồng và chồng cô lại mắc kẹt trong vòng quay ấy. Khi Đức Minh mới 3 tuổi, bố anh ngoại tình; mẹ chồng cô một mình nuôi con, không đi bước nữa và vô thức đặt con trai vào vị trí người đàn ông duy nhất gánh vác, bù đắp cho những tổn thương cũ.

Ảnh minh họa

Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, Đức Minh quen gánh trách nhiệm quá sức và chưa từng dám nói "không" với mẹ. Thảo Vy không ghét mẹ chồng, cũng chẳng muốn chồng bớt yêu mẹ, nhưng cô thấy chạnh lòng khi nhận ra ý kiến của người không sống cùng nhà lại chi phối cả căn phòng vợ chồng, khiến cô đôi khi bị gạt ra ngoài những quyết định của chính mình.

Cú sốc trước thềm lễ cưới

Khác với nỗi ngột ngạt âm ỉ qua năm tháng của Thảo Vy, câu chuyện của Thu Huyền lại vỡ òa như một cú giáng mạnh ngay sát ngày cưới. Trong gần 2 năm yêu nhau, Thu Huyền nhiều lần tự trấn an, bỏ qua những chi tiết khiến mình chạnh lòng. Ngày đầu ra mắt, khi cô đang rửa bát, mẹ bạn trai nói nửa đùa nửa thật rằng con trai thích thì cô chú đành chịu. Tới lễ dạm ngõ, tráp lễ nhà trai mang sang lèo tèo chỉ có 7, 8 quả táo xếp lỏng lẻo, chồng sắp cưới giải thích do mẹ chỉ cho sắm chừng ấy. Thương nhà chồng kinh tế eo hẹp, Thu Huyền không so đo, tự bỏ tiền sắm sửa toàn bộ đồ đạc cho căn nhà mới.

Thế nhưng, mọi sự nhẫn nhịn ấy đều chạm ngưỡng giới hạn khi ngày cưới cận kề. Hai mươi ngày trước hôn lễ, nhà Thu Huyền có người mắc cúm A, cả nhà cách ly giữ gìn cẩn thận. Khi cô báo tin, chồng sắp cưới ngập ngừng quay sang hỏi mẹ, để lọt tiếng bà than phiền qua điện thoại rằng chưa cưới đã gặp vận, khéo về báo hại cả nhà. Đêm trước đám cưới, Thu Huyền gọi sang mới hay bên nhà trai cũng nhiều người bị cúm nên không thể đi đón dâu. Cô bức xúc vì không được báo sớm để kịp xoay xở, còn người đàn ông 30 tuổi ấy lại thản nhiên cho rằng mình không có lỗi vì mẹ dặn giữ im lặng.

Trong lúc tranh cãi, khi Thu Huyền chạm đúng vào sự thiếu bản lĩnh của chồng sắp cưới, anh ta mất bình tĩnh và nói thẳng rằng mình nhẫn nhịn đến lúc này chỉ vì bố cô hứa bàn giao cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em sau đám cưới. Đêm trước ngày vui, mẹ Thu Huyền khóc nhiều, còn bố cô ngồi lặng ngoài hiên hút thuốc suốt đêm. Không nỡ nhìn cha mẹ suy sụp trước họ hàng, Thu Huyền cố hoàn tất nghi lễ đám cưới, nhưng giữ vững lập trường không đăng ký kết hôn trước đó và ngay sau tiệc đã trở về nhà bố mẹ đẻ.

Hiếu thảo là điều đáng quý, nhưng hôn nhân chỉ vững vàng khi người đàn ông đủ trưởng thành để tự đứng trên đôi chân mình, biết đặt ranh giới rõ ràng để bảo vệ tổ ấm riêng. Khi người chồng vẫn quen nghe "mẹ bảo" cho mọi việc, người vợ không chỉ thiếu đi một chỗ dựa ngang hàng, mà còn phải gánh thêm nỗi cô đơn ngay giữa chính cuộc hôn nhân của mình.